Les Dominicains dominent la Corée du Sud 10-6 et remportent le bronze au baseball

Avec des noms qui semblaient plus pertinents pour la Journée des anciens que pour le présent, la République dominicaine a surmonté l’effondrement de l’enclos des releveurs pour remporter sa première médaille olympique de baseball.

Juan Francisco a marqué dans une première manche de quatre points, puis a réussi un doublé décisif de deux points contre Seunghwan Oh, de Corée du Sud, dans un huitième de cinq points d’une victoire de 10-6 samedi qui a valu la médaille de bronze au baseball.

Melky Cabrera a réussi quatre coups sûrs pour les Dominicains (3-3).

Il y a dix ans, ces joueurs auraient formé une équipe plus puissante, mais ils auraient été bloqués des Jeux olympiques parce que la Major League Baseball refuse l’accès aux joueurs sur des listes de 40 joueurs.

“Je ne peux pas vous dire ce qui se serait passé dans le passé, mais je ressens un profond sentiment de fierté, et nous sommes très, très satisfaits d’avoir obtenu une médaille de bronze”, a déclaré le manager dominicain Hector Borg par l’intermédiaire d’un interprète.

La meilleure saison de Francisco, 34 ans, a eu lieu en 2013, lorsqu’il a obtenu 48 points produits pour Atlanta et Milwaukee. Cabrera, 36 ans, était un All-Star pour San Francisco en 2012, juste avant sa suspension de 50 matchs dans le cadre du programme antidrogue de la MLB.

Francisco a atteint 0,208 (5 pour 24) avec deux circuits et cinq points produits pendant le tournoi, le dernier pour le baseball aux Jeux olympiques jusqu’en 2028 au moins.

Cabrera a atteint 0,381 avec deux points produits, dans le cadre d’un ordre au bâton qui comprenait José Bautista, 40 ans (2 pour 17, un point produit), six fois All-Star et Emilio Bonifacio, 36 ans (4 pour 17, .235, pas de RBI).

Les joueurs dominicains ont dansé dans la pirogue pendant que leur attaque roulait.

“C’est aussi ce qui rend notre pays si spécial, c’est ce bonheur”, a déclaré Borg.

La Corée du Sud (3-4), médaillée d’or en 2008, a pris une avance de 6-5 dans une cinquième manche de quatre points contre cinq lanceurs. Kang Baek-Ho a frappé un single de feu vert.

Oh (2-1), un droitier de 39 ans qui a lancé pour St. Louis, Toronto et Colorado de 2016 à 2019, a fait un arrêt pour la deuxième fois du tournoi.

Les ouvriers agricoles de Kansas City, Jeison Guzman et Erick Mejia, ont marqué un simple en huitième, l’espoir de Seattle Julio Rodríguez a marché et Oh a lancé un lancer sauvage qui a égalé le score.

Francisco, un vétéran de six ans dans les ligues majeures dont la dernière présence au bâton dans les ligues majeures remonte à 2014, avait été retiré lors de ses trois précédentes apparitions au marbre et neuf fois au total. Il a doublé l’écart au centre gauche pour une avance de 8-6, et l’espoir des Red Sox Johan Mieses a suivi avec un long circuit de deux points à gauche.

Cristopher Mercedes (1-0), qui lance pour les Giants de Yomiuri de la Ligue centrale, a accordé quatre coups sûrs en 3 1/3 de blanchissage en tant que quatrième releveur de l’enclos des releveurs dominicain.

Jumbo Díaz, à quatre ans de sa dernière apparition dans la grande ligue, a relevé avec deux en neuvième et a obtenu trois retraits consécutifs pour l’arrêt.

“Je suis un peu triste et déçu”, a déclaré l’ancien voltigeur de Baltimore et Philadelphie Hyun Soo Kim par l’intermédiaire d’un interprète.

Kim a atteint 0,400 (12 pour 30) et a mené son équipe avec quatre doubles, trois circuits et sept points produits.

“Il y avait beaucoup de pression pour que je gagne, et je suis un peu triste de ne pas avoir pu répondre à mes attentes”, a-t-il déclaré. “Je veux aussi m’excuser auprès du peuple coréen qui s’est enraciné pour nous.”

Rodríguez, un joueur de 20 ans à Double-A Arkansas, a mené les Dominicains avec une moyenne de 0,417 (10 pour 24). Il a donné l’avance aux Dominicains 2-0 lors d’un après-midi de pluie intermittente lorsqu’il a envoyé un lancer de 0-1 bien au-dessus du mur du champ gauche. Francisco a conduit le lancer suivant dans la dernière rangée des sièges du champ droit pour son deuxième circuit olympique et une avance de 3-0.

Mieses a marché, et c’était tout pour le partant sud-coréen Kim Min-woo, qui a accordé quatre points, trois coups sûrs et un but sur balles en un tiers de manche. Charlie Valerio a ajouté une mouche sacrifice.

Le partant dominicain Raúl Valdés, un gaucher de 43 ans qui était le joueur le plus âgé du tournoi, a accordé cinq points et neuf coups sûrs en plus de quatre manches. La dernière apparition de Valdés dans la grande ligue était pour Houston en 2014.

Rodríguez a été touché à la main droite par un lancer de Park Se-Woong en sixième mais est resté dans le match.

La première tentative de soulagement de Jhan Mariñez a été déjouée lorsque le chariot de l’enclos des releveurs a commencé à se diriger vers le monticule alors qu’il n’avait qu’une jambe dessus, ce qui l’a fait trébucher. Il s’est remis et a marché son seul frappeur.