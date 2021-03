Les dommages au sol ont coûté à Ricciardo un «  appui considérable  »

Pris dans un affrontement de redémarrage avec Pierre Gasly, McLaren a confirmé que le MCL35M de Daniel Ricciardo avait subi des dommages au sol qui lui ont coûté «un appui considérable».

Parti sixième sur la grille lors de sa première course en tant que pilote McLaren, Ricciardo est tombé septième lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche soir.

L’Australien a pris le drapeau à damier 19 secondes après son coéquipier Lando Norris, pas le résultat qu’il espérait.

McLaren a maintenant révélé que son rythme de course était annulé lorsqu’il s’est affronté avec Gasly au redémarrage après une première voiture de sécurité.

Le pilote AlphaTauri a heurté Ricciardo alors qu’ils se battaient pour la position, endommageant à la fois son propre AT02 et le plancher du MCL35M de Ricciardo.

«Après la course, nous avons constaté des dommages au sol de Daniel suite à l’impact de Pierre heurtant l’arrière de sa voiture au début de la course», a déclaré le chef d’équipe Andreas Seidl.

«Le niveau de dégâts coûte une force d’appui considérable.

«Malgré la perte de performance, Daniel a utilisé son expérience pour faire face aux problèmes et marquer des points importants pour l’équipe.

«Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine course.»

La nouvelle du sol endommagé sera bien accueillie par Ricciardo, qui cherchait une explication à son manque de rythme.

Révélant qu’il avait perdu du rythme tout au long de la course de 56 tours, l’Australien n’était pas sûr que ce soit les pneus ou autre chose.

«J’avais l’impression de ralentir au fur et à mesure que la course avançait», a-t-il déclaré.

«Je me sentais donc comme le premier passage sur le soft que je traînais avec Lando et Charles [Leclerc] plus ou moins, mais avec le médium, ils se sont un peu éloignés, puis le dur encore plus, alors j’ai eu l’impression de me dégrader au fur et à mesure que la course avançait.

«Mais encore une fois, si je ne suis pas encore là avec le rythme au cours des 50 tours, c’est juste que vous savez que l’écart va se creuser, donc cela pourrait être simplement le résultat de cela.

Il a ajouté: «J’espère avoir des dégâts, cela explique peut-être une partie du rythme.»

La prochaine étape de la Formule 1 est Imola le 18 avril.

