Les dommages causés à la voiture empêchent Mercedes d’utiliser Bottas pour refuser le point bonus à Verstappen · .

Mercedes a retiré Valtteri Bottas du Grand Prix du Qatar en raison des dommages subis par sa voiture après une crevaison.

Le pneu avant gauche de Bottas est tombé en panne au 33e tour de la course de dimanche. La crevaison s’est produite en début de tour, l’obligeant à parcourir plus de cinq kilomètres sur trois roues, sa voiture traînant sur le sol. Cela a causé des dommages considérables au W12.

Après le remplacement de ses pneus, Bottas a continué pendant 15 tours avant d’abandonner à la 12e place.

« Il n’y avait plus d’appui et nous l’avons retiré », a expliqué le directeur de l’équipe, Toto Wolff. « La voiture chauffait, la voiture était endommagée et n’était plus assez rapide, nous avons donc décidé de préserver le groupe motopropulseur.

Bien que Bottas semblait peu susceptible d’atteindre le top 10, il aurait théoriquement pu aider l’équipe en installant des pneus neufs à la fin de la course dans le but de réaliser le tour le plus rapide. Si terminer en dehors du top 10 lui aurait refusé le point bonus, cela aurait également empêché Max Verstappen de le réclamer.

Cependant, ses temps au tour avant d’abandonner étaient presque trois secondes plus lents que ceux de Lewis Hamilton. Comme Verstappen a pu tourner 1,8 seconde plus vite que Hamilton après avoir installé de la gomme neuve, les dommages causés à la voiture de Bottas étaient clairement trop importants pour qu’il puisse battre le pilote Red Bull au tour le plus rapide.

« Nous ne pouvions pas vraiment voir que nous allions entrer dans les points avec lui », a expliqué le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin. « Il y a eu beaucoup de dégâts aérodynamiques.

« Nous commencions à ressentir une autre vibration sur ce train de pneus, que ce soit cela ou non, nous devrons laisser Pirelli les examiner. Mais finalement, nous avons décidé que marquer quoi que ce soit devenait un objectif si long qu’il était logique de ramener la voiture. »

C’était une fin malheureuse pour un week-end qui avait commencé « brillamment » pour Bottas, a déclaré Shovlin.

« Vendredi, il a eu une journée absolument sans faute, il était extrêmement rapide, avec un seul tour et un long run. Il a fait un excellent travail sur les réglages, a placé la voiture au bon endroit, et c’est dans cette direction que Lewis s’est finalement engagé.

« Mais à partir de samedi, pour Valtteri, tout semblait devenir un peu plus difficile. En qualifications, notre plus gros problème était probablement de faire circuler la voiture dans l’air clair. Nous avons eu une séance vraiment malheureuse où chaque fois que nous partions, les gens étaient devant nous, il n’arrivait pas à obtenir la température des pneus.

« Ensuite, en course, le départ a été difficile pour lui. C’était une ouverture difficile dans quelques virages. Il s’en est brillamment remis et nous pensions que nous allions encore obtenir un très bon résultat d’équipe de la course d’aujourd’hui et la crevaison a tout emporté.

