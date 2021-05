Les dommages causés par le volant nous ont coûté la chance de gagner

Une collision spectaculaire avec un volant a mis fin aux espoirs de Conor Daly de remporter l’Indianapolis 500 dimanche après que le pilote Carpenter ait mené plus de tours que n’importe lequel de ses rivaux.

S’exprimant alors que Helio Castroneves célébrait dans la voie de la victoire, Daly a souligné le nez endommagé de sa voiture et a déclaré: “La seule raison pour laquelle nous n’étions pas là est à cause de cela.”

La voiture de Graham Rahal a perdu sa roue arrière gauche au tour 119 alors qu’il rejoignait la piste au virage deux après un arrêt au stand. Il a rebondi sur la trajectoire de Daly, qui l’a percuté à grande vitesse avec le nez de sa voiture.

Étonnamment, l’impact avec le pneu capricieux de Rahal était suffisamment mineur pour que Daly puisse continuer à conduire. Il a même dépassé Jack Harvey à la reprise et a brièvement grimpé dans le top 10 avant de finalement redescendre au 13e rang.

“Ce pneu géant vient de voler du ciel”, a expliqué Daly. “Je n’en avais aucune idée. À peu près normal pour le parcours, pour moi – un pneu volant ruine notre course.

Si la roue avait heurté une autre partie de sa voiture, cela aurait probablement signifié une retraite instantanée et peut-être un grave accident. En l’état, les dommages lui ont laissé un déséquilibre de maniement important.

« Nous devions juste travailler avec ce que nous avions, n’est-ce pas ? » Daly sourit. « La voiture a commencé à sous-virer beaucoup, à pousser beaucoup. Mais je veux dire, c’était agréable d’être devant !

“Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions être là-haut, courir avec ces gars-là”, a déclaré Daly, dont les 40 tours en tête sont le plus pour lui dans une seule course dans une carrière IndyCar qui s’est étendue sur 70 événements sur huit saisons. « Je veux dire, tout doit aller parfaitement, et si vous heurtez un pneu volant que vous n’avez jamais vu auparavant jusqu’à ce qu’il soit juste devant votre visage, c’est difficile ! » il rit.

Ed Carpenter Racing a une fois de plus démontré un grand potentiel sur l’Indianapolis Motor Speedway, mais n’a pas pu remporter la victoire pour laquelle ils avaient travaillé toute l’année. Le coéquipier de Daly, Rinus VeeKay, dans son deuxième Indy 500, est parti de la première ligne et a mené 32 des 49 premiers tours, mais est reparti avec une huitième place après que l’accident de Rahal a compromis sa stratégie.

VeeKay a mené les premières étapes pour Carpenter« J’étais en tête du premier relais, puis je voulais économiser du carburant derrière Conor, donc j’étais souvent deuxième », a déclaré VeeKay. “Et puis avec le jaune (pour l’accident de Rahal), nous avons en quelque sorte échoué, et cela n’a pas marché.”

« J’étais 13e avec quelques tours à faire, puis j’ai dépassé cinq voitures, donc rien à redire. La chance n’était pas de mon côté aujourd’hui, mais il y a beaucoup plus de courses cette saison, et beaucoup d’autres 500 dans mon futur à venir.

Le propriétaire de l’équipe Carpenter a produit le meilleur résultat de l’équipe de la journée après avoir passé une grande partie de la course embourbé au milieu du terrain après ce qu’il a appelé une « erreur de débutant » lors de son premier arrêt au stand.

« J’ai fait caler la voiture d’une manière ou d’une autre – je ne l’avais pas fait depuis un moment », a expliqué Carpenter. Il a récupéré pour terminer à la cinquième place.

« J’ai dépassé quelques voitures pour revenir à la cinquième place. La voiture était vraiment bonne, c’était juste difficile de rouler profondément dans le peloton. Mais c’était super de pouvoir reprendre le combat à la fin. D’après ce à quoi cela ressemblait au début, de repartir avec un top cinq – ce n’est pas du tout une mauvaise journée.

