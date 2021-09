Les dommages économiques dus au changement climatique seront six fois plus importants que prévu

08/09/2021 à 15h13 CEST

Les études qui ont jusqu’à présent évalué les coûts économiques du changement climatique pourraient avoir considérablement sous-estimé ces impacts monétaires, selon des recherches menées par l’University College of London. Concrètement, l’étude qui vient d’être publiée dans la revue Environmental Research Letters, assure que les dommages économiques d’ici la fin de ce siècle pourraient être six fois plus importants qu’on ne l’avait estimé auparavant.

Ces types de projections sont importants car ils aident les gouvernements du monde entier à calculer les coûts et les avantages de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les modèles utilisés jusqu’à présent ont ignoré les risques hautement pertinents et ont donc sous-estimé les coûts que le réchauffement climatique entraînera.

Actuellement, la plupart des modèles se concentrent sur l’analyse des dommages à court terme, en supposant que le changement climatique n’a pas d’effet durable sur la croissance économique, malgré les preuves croissantes du contraire. En effet, les événements extrêmes tels que les sécheresses, les incendies, les vagues de chaleur et les tempêtes sont susceptibles de causer des dommages économiques à long terme en raison de leur impact sur la santé, les économies des ménages et la productivité du travail.

L’étude montre que d’ici 2100, le PIB mondial pourrait être inférieur de 37 % à ce qu’il serait sans les impacts du réchauffement, compte tenu des effets du changement climatique sur la croissance économique.

Si les dommages à long terme (exclus de la plupart des estimations à ce jour) ne sont pas pris en compte, le PIB ne serait « que » d’environ 6 % inférieur, ce qui signifie que les impacts sur la croissance peuvent multiplier par six les coûts économiques du changement climatique.

Cependant, il existe encore une grande incertitude quant à l’impact des dommages climatiques sur la croissance à long terme et dans quelle mesure les sociétés peuvent s’adapter pour réduire ces dommages. Selon l’ampleur de la croissance affectée, les coûts économiques du réchauffement de ce siècle pourrait atteindre jusqu’à 51% du PIB mondial.

Le co-auteur de l’étude, Chris Brierley (UCL Geography), a déclaré dans un communiqué publié par cette université : « Nous ne savons pas encore exactement quel effet le changement climatique aura sur la croissance économique à long terme, mais il est peu probable que ce sera zéro, car ils ont constitué la plupart des modèles économiques.

« Le changement climatique rend les événements dommageables, tels que la récente vague de chaleur en Amérique du Nord et les inondations en Europe, beaucoup plus fréquents. Si l’on arrête de supposer que les économies se remettent de tels événements en quelques mois, les coûts des dommages du réchauffement apparaissent bien plus élevés qu’on ne le prétend souvent », ajoute-t-il.

Les chercheurs ont également mis à jour le modèle pour prendre en compte les progrès de la science du climat au cours de la dernière décennie, ainsi que l’effet du changement climatique sur la variabilité des températures annuelles moyennes, augmentant le coût attendu du changement climatique.

Calcul du coût par personne

Les auteurs ont calculé l’effet de ces changements sur la « le coût social du carbone » (SCCO2), un indicateur crucial qui calcule le coût économique des émissions de gaz à effet de serre pour la société. Exprimées en dollars américains par tonne de dioxyde de carbone, les estimations varient actuellement considérablement, entre 10 $ US et 1 000 $ US. Cependant, en tenant compte de la science climatique la plus moderne et détaillée et des modèles mis à jour, cette nouvelle étude suggère que les dommages économiques pourraient en fait dépasser 3 000 $ par tonne de CO2.

« Brûler du CO2 a un coût pour la société, même si ce n’est pas directement pour nos poches. Les émissions de chaque personne pourraient très bien coûter à l’humanité plus de 1 300 par an, passant à plus de 15 000, une fois que les impacts du changement climatique sur la croissance économique sont inclus », a déclaré le Dr Brierley.

Alors que la recherche montre de grandes marges d’incertitude, les valeurs moyennes se sont avérées beaucoup plus élevées que ce que les législateurs supposent actuellement. Le gouvernement américain, par exemple, utilise actuellement un coût social du carbone d’environ 51 $ la tonne pour juger les coûts et bénéfices des projets liés aux émissions de gaz à effet de serre, alors que le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, qui couvre l’énergie, la fabrication et l’aviation, a récemment dépassé pour la première fois 61 euros.

Le co-auteur de l’étude, Paul Waidelich (ETH Zürich), déclare que “les résultats confirment qu’il est moins coûteux de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de faire face aux impacts du changement climatique, et les dommages économiques dus à la poursuite du réchauffement dépasseraient de loin les coûts encourus”. prévention à ce jour & rdquor;.

« Le risque que les coûts soient plus élevés que prévu réaffirme l’urgence d’une atténuation rapide et forte des émissions. Montre CA choisir de ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre est une stratégie économique extrêmement risquée“Il ajouta.

L’auteur principal de l’étude, Jarmo Kikstra (International Institute for Applied Systems Analysis et Imperial College London), estime qu’« il est très difficile de calculer les coûts globaux du changement climatique, mais l’augmentation des preuves scientifiques a amélioré les estimations économiques. À cet égard, la science s’est beaucoup améliorée au cours de la dernière décennie, et ces améliorations ne changent pas l’ordre de grandeur des estimations coûts-avantages.

«Cependant, nous avons plus de doutes lorsqu’il s’agit de répondre à la manière dont l’économie réagira aux futurs impacts climatiques. Si nous examinons de près l’impact à long terme que le climat peut avoir sur les économies, nous verrons que les coûts pourraient augmenter plusieurs fois, en fonction des actions climatiques que nous entreprenons », a-t-il conclu.

