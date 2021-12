Les donateurs anonymes de crypto-monnaies changent la philanthropie

En octobre, un donateur a accepté notre Crypto Giving Pledge de manière anonyme avant de faire un don de 3,5 millions de dollars ETH à Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF). La raison pour laquelle ce donneur voulait garder l’anonymat n’était pas aussi chargée émotionnellement que d’autres cas, mais c’était encore une fois une expérience humaine intéressante. Ils avaient gagné de l’argent en crypto – beaucoup d’argent – ​​pour la première fois de leur vie. À ce jour, ils avaient vécu une vie tranquille et voulaient qu’il en soit ainsi. Ils n’étaient pas prêts à risquer de partager leur identité avec une organisation à but non lucratif dont l’équipe marketing pourrait accidentellement jeter leur cadeau dans leur plan social et, avec un tweet, changer la façon dont leurs amis et leur famille les traitaient pour toujours. Ils sont venus vers nous, ont fait un don anonyme, ont écrit une belle lettre sur MSF qui a laissé notre équipe en larmes, puis a disparu.

