Les données au cœur d’une action climatique efficace

Par Yasar Waheed Khan

La centralité des données dans la gestion des défis du 21e siècle a été démontrée de manière plus évidente lors de la pandémie de Covid-19. Des données en temps réel liées aux nouvelles infections et décès au risque d’exposition en passant par la recherche des contacts, elles ont été au cœur d’une réponse et d’une prise de décision efficaces contre le virus. L’adoption d’outils basés sur les données pour gérer les perturbations induites par une pandémie offre également une opportunité de restructurer l’écosystème de données pour gérer les perturbations futures qui sont plus susceptibles d’être provoquées par le changement climatique.

Dans le contexte indien, la Politique nationale de partage et d’accessibilité des données (NDSAP), 2012 reconnaît l’importance des données pour améliorer la prise de décision, répondre aux besoins de la société civile et générer des revenus grâce à un accès ouvert ou enregistré et restreint aux ensembles de données. En 2012, un portail gouvernemental (data.gov.in) a également été créé en tant que plate-forme unifiée pour permettre le partage des données disponibles avec les ministères, départements et autres agences publiques pour un usage public plus large.

Le partage des données dans cette plate-forme, en dehors des autres, est encore rationalisé grâce à la nodalité du Chief Data Officer (CDO) dans les ministères respectifs. Certains ensembles de données dans ces plates-formes sont essentiels pour développer une compréhension claire des capacités locales, de sa configuration géographique, des risques et vulnérabilités climatiques, et des opportunités uniques d’intégration de l’action climatique.

Bien que le défi ne soit pas tant de savoir si nous recueillons des données, mais plutôt de savoir si elles sont utilisables, accessibles et si elles capturent les détails qui intéressent les utilisateurs finaux. Même après des années d’opérationnalisation du portail, il existe plusieurs ensembles de données qui ne sont pas mis à jour régulièrement (comme les dépenses de RSE qui sont disponibles dans un portail national de RSE distinct), ou ont des points de données manquants (tels que des ensembles de données sur les cultures). Outre ces problèmes de qualité des ensembles de données disponibles, il y en a d’autres qui ne sont tout simplement pas téléchargés.

Bien que NITI Aayog ait en effet sorti des indices plus ciblés pour suivre les actions climatiques, comme dans le cadre de l’ODD-13 (action climatique) de l’indice SDG India. Mais il reste vague dans le suivi des améliorations de la résilience climatique, en utilisant uniquement le nombre de vies perdues en raison d’événements météorologiques extrêmes.

Une approche de la résilience climatique basée sur les données nécessite certaines réformes fondamentales de l’écosystème de données indien. Premièrement, il est nécessaire de collecter des ensembles de données complets nécessaires pour évaluer les risques et les vulnérabilités climatiques. Cela implique la collecte d’ensembles de données ventilés par sexe et géospatiale et collectant des dimensions plus nuancées telles que les tendances comportementales et les capacités de réponse aux catastrophes.

Cela nécessite une recherche ciblée pour concevoir de meilleurs questionnaires et identifier de nouveaux nœuds pour la collecte de données. La mise à jour du prochain recensement par des ajouts mineurs pour refléter ces besoins en données pourrait être un bon point de départ. Deuxièmement, les données collectées doivent être rendues fiables et utilisables grâce à un cadre de responsabilisation. Étant donné que le CDO n’opère actuellement pas dans le même cadre juridique qu’un dirigeant principal de l’information (CIO) en vertu de la Loi sur le droit à l’information (RTI), il n’existe aucune responsabilité pour les erreurs et omissions.

Une législation distincte à cet égard apporterait la cohérence indispensable dans la collecte périodique des ensembles de données identifiés et leur partage proactif dans des plates-formes désignées. Troisièmement, il est nécessaire de centraliser les données publiques qui existent actuellement avec différents départements et institutions publiques. Ensuite, il existe également plusieurs entités qui gèrent différents aspects des données. Le Centre national de gouvernance des données devait être mis en place en 2019 précisément pour cet objectif, c’est-à-dire conserver toutes les données publiques et établir des lignes directrices pour leur gestion, leur partage et leur monétisation. Mais il n’a pas encore été opérationnalisé.

Les données sont vraiment utiles lorsqu’elles peuvent fournir des informations exploitables, et cela est particulièrement nécessaire pour l’action climatique au niveau infranational. Il est temps que l’Inde se mette sur la bonne voie pour s’attaquer aux problèmes liés aux inconnues connues du changement climatique, plutôt que d’adopter une réponse instinctive aux tendances mondiales.

Consultant auprès de la pratique de la résilience climatique au WRI Inde.

