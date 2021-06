Les données d’Apple révèlent que la fidélité de l’iPhone est très variée entre 2019 et 2020

Selon les données publiées lors de l’essai d’Apple avec Epic Games, entre 12% et 26% des utilisateurs d’iPhone sont passés à un autre appareil entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020. Apple ne mentionne pas Android par son nom, mais ces utilisateurs passent vraisemblablement aux appareils Android. .

Les données (repérées par Android Central) proviennent de la propre étude de marché d’Apple et montrent à quel point les consommateurs étaient fidèles à l’entreprise entre 2019 et 2020. Cependant, ce qui est intéressant, c’est la façon dont ces chiffres ont différé tout au long de l’année.

Au troisième trimestre 2019, 19 % des utilisateurs d’iPhone ont cherché un autre appareil. Mais entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2020, plus d’un quart des utilisateurs d’iPhone ont quitté le navire. Ceci est particulièrement intéressant, car la série iPhone 12 a fait ses débuts au troisième trimestre. Cela suggère que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles d’abandonner iOS pour Android juste avant une nouvelle version d’iPhone.

Cependant, les utilisateurs d’iPhone à la recherche d’alternatives pourraient également être dus aux effets économiques de la pandémie. Plusieurs appareils Android sont beaucoup moins chers que les iPhones, surtout si les utilisateurs n’ont pas besoin d’avantages spécifiques à Apple.

Plus de lecture: Comment passer de l’iPhone à Android

Malgré ces soubresauts, la fidélité de l’iPhone est à nouveau remontée à 88 % au troisième trimestre 2020, probablement soutenue par les fortes ventes de l’iPhone 12. La série est restée la gamme d’appareils la plus lucrative au début de 2021. Notamment, les trois smartphones les plus vendus au premier trimestre 2021 étaient les appareils iPhone 12.

Qu’en est-il des utilisateurs d’Android qui passent à iOS ?

On ne sait pas combien d’utilisateurs passent d’Android et d’autres plates-formes mobiles à iOS. Sans ces données, nous ne pouvons pas vraiment dire de quel côté en profite le plus.

Mais selon nos propres recherches, certains utilisateurs ne sont pas non plus fidèles à la plate-forme de Google. Dans un récent sondage sur notre site Web, près d’un quart de nos lecteurs passeraient à un iPhone s’ils en recevaient un gratuitement. Un peu moins de 43 %, cependant, n’envisageraient pas du tout cette décision.