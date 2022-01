Les données de 1,3 million de personnes auraient pu être exposées après le piratage

Connaître les mots de passe les plus courants et ce que vous ne devriez pas utiliser 1:08

. – Des pirates ont pénétré les réseaux informatiques d’un système de santé du sud-est de la Floride en octobre et auraient pu accéder aux informations personnelles et financières sensibles de plus de 1,3 million de personnes, a annoncé le système de santé cette semaine.

Les numéros de sécurité sociale, les antécédents médicaux des patients et les informations de compte bancaire font partie des données qui ont été exposées dans la violation de Broward Health, un réseau de plus de 30 centres de soins de santé qui desservent les patients d’environ 2 millions de personnes dans le comté de Broward, en Floride, selon une alerte que le fournisseur de soins de santé a déposée auprès du procureur du district du Maine.

Environ 470 des victimes de cette violation de données vivent dans le Maine. Comme dans d’autres États, la loi du Maine oblige les organisations qui conservent les données personnelles des résidents de l’État à déposer une déclaration lorsqu’elles ont été piratées.

Ce n’est que l’un des nombreux cyberincidents qui ont secoué le secteur de la santé pendant la pandémie, car les cybercriminels ont continué à voler des données aux hôpitaux et à essayer d’en tirer profit. Une attaque de ransomware contre la division de Los Angeles de Planned Parenthood en octobre a compromis les informations personnelles de quelque 400 000 patients.

Dans le cas de Broward Health, l’incident ne semble pas impliquer de ransomware. La porte-parole de Broward Health, Jennifer Smith, a déclaré à CNN dans un e-mail que les pirates n’avaient demandé aucune rançon et qu’aucune n’avait été payée.

« Les soins aux patients n’ont été interrompus ou affectés à aucun moment pendant ou après cet incident », a déclaré Smith.

Mark Krotoski, qui est répertorié comme avocat de Broward Health dans la déclaration, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les intrus ont accédé aux réseaux informatiques de Broward Health par l’intermédiaire d’un « prestataire médical externe », selon le communiqué, un incident qui met en évidence l’exposition des hôpitaux et d’autres organisations aux pirates informatiques via leurs chaînes d’approvisionnement.

« Ces informations personnelles ont été extraites ou supprimées des systèmes de Broward Health ; cependant, il n’y a aucune preuve que l’intrus a abusé des informations », indique l’avis de violation.