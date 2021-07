Les données de Cowin révèlent un long chemin à parcourir pour atteindre l’objectif de 1 crore de jabs quotidiens – Points clés

Une femme pose pour une photo derrière une découpe après avoir reçu un vaccin COVID-19 dans un centre de vaccination à Mumbai. (Photo AP)

L’Inde ciblera 1 crore de coups Covid chaque jour à partir de la mi-juillet – c’est la déclaration maintes fois répétée du groupe de travail sur les coronavirus du Centre, des membres du Niti Aayog et du ministère de la Santé de l’Union. Une analyse semaine après semaine, cependant, montre que ce qui a commencé avec un record du monde époustouflant le 21 juin, le nouveau changement de politique vaccinale n’a pas été en mesure de maintenir le taux de vaccination hebdomadaire.

Impact record du monde : Du 21 juin au 27 juin, l’Inde a vu en moyenne environ 6 millions ou 60 lakh de jabs Covid par jour. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à la période d’avant le 21 juin qui avait vu un peu plus de 3 millions de jabs chaque jour.

Et réservoir de nombres : Mais la semaine qui a suivi a été marquée par une forte baisse avec environ 4 millions de clichés Covid. Il y a eu une baisse de 33% du taux de vaccination hebdomadaire, selon les données de CoWin.

Est-ce que CoWin tweak est une raison ? Il convient également de noter qu’à partir du 1er juillet, le Centre avait introduit un autre changement pour l’achat de vaccins par les hôpitaux privés à travers l’Inde. La règle stipulait que chaque hôpital privé devait passer la commande sur le portail CoWin. On ne sait pas encore si cela a eu un impact sur le taux de vaccination.

Les indiens adorent le dimanche : Un autre schéma qui a émergé lors de la dernière campagne de vaccination est celui de l’effondrement du dimanche. En d’autres termes, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle politique, les dimanches ont vu une forte baisse du nombre de jabs Covid.

C’est un monde d’hommes: Un autre aspect de la campagne de vaccination est l’écart marqué entre les sexes. Plus d’hommes reçoivent les vaccins Covid par rapport aux femmes.

Aucune leçon apprise ? La brutale deuxième vague nous a montré que les zones urbaines à fort mouvement et à plus forte densité de population ont été durement touchées. Par conséquent, beaucoup s’attendaient à des taux de vaccination beaucoup plus élevés dans les métros et les régions avoisinantes. En termes de nombres cumulés, cela est également vrai. Étant donné que de plus en plus de bureaux et d’usines font vacciner leurs employés, les choses peuvent sembler un peu plus brillantes pour les zones urbaines. Mais ce n’est pas vrai dans son intégralité.

Prenez par exemple Ghaziabad. La ville, qui fait partie de la région de la capitale nationale, n’a connu aucune trajectoire uniforme de vaccination. Reflétant la tendance nationale, la semaine du 21 juin au 27 juin a vu une moyenne de 20 000 à 30 000 jabs Covid. Mais au cours de la semaine du 28 juin au 4 juillet, le taux de vaccination a plongé. Le 4 juillet, environ 1 200 doses ont été administrées.

État des états : Odisha, Kerala, Karnataka, Jharkhand sont quelques-uns des États qui ont écrit au Centre pour les stocks de vaccins supplémentaires. Odisha a été contraint de fermer les centres de vaccination dans plusieurs districts en raison de la grave pénurie. Dans la semaine du 21 juin au 27 juin, Odisha avait réussi à vacciner 3 personnes lakh chaque jour. Mais la semaine du 28 juin au 4 juillet a vu des chiffres abyssaux. À moins de trois jours où les jabs quotidiens ont franchi la barre du 1 lakh, l’État a enregistré des chiffres très faibles.

Le cas le plus intéressant est celui du Madhya Pradesh. Après avoir dépassé le décompte national de vaccination avec des records fulgurants, le graphique CoWin montre des vallées plus profondes indiquant des chiffres de jab médiocres.

La semaine du 21 juin au 27 juin a connu une tendance volatile. Des sommets de plus de 17 lakh Covid jabs, la semaine a vu des creux d’environ 5 000 coups. La semaine suivante, le seul jour où le taux de vaccination a vraiment augmenté était le 1er juillet, lorsque l’État a vu près de 10 lakhs de vaccins Covid.

Où est le stock ? Cela nous amène à une question très importante : où sont les vaccins ? Bien qu’il y ait eu beaucoup de développements concernant les nouveaux vaccins et l’augmentation des approvisionnements, les données quotidiennes de CoWin montrent que les États ne vaccinent pas un grand nombre d’individus. Avec la quasi-totalité de l’Inde déjà sous une certaine forme de « Déverrouillage », le Centre doit agir rapidement. Juillet est le mois où le gouvernement indien prévoit d’administrer 10 à 12 crores de doses. Il serait intéressant de voir la suite.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.