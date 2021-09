Les données de Google Trends révèlent les habitudes de recherche au Royaume-Uni pendant le verrouillage

Les années 2020 seront analysées pour les décennies à venir, la pandémie de Covid-19 étant l’un des plus grands événements mondiaux en temps de paix. Tout le monde a été touché au cours des deux dernières années, mais le secteur de la vente au détail traverse une période particulièrement difficile avec près de 50 magasins de rue qui ferment chaque jour, selon les derniers chiffres britanniques.

Heureusement, nous n’avons pas besoin d’attendre que les sociétés de recherche et les historiens lèvent le voile sur ce qui se passe, car les données de recherche nous indiquent ce que font les consommateurs en temps réel. Dans cet article, nous examinons comment les données de Google Trends révèlent l’évolution des habitudes de consommation des consommateurs britanniques tout au long de la pandémie (données et images avec l’aimable autorisation de Think with Google).

Les données de recherche fournissent des informations en temps réel

Tout au long de la pandémie, Google a publié des informations révélant les changements dramatiques dans le comportement des consommateurs à mesure que les restrictions gouvernementales, les taux d’infection et les attitudes du public ont changé.

Google a accès en direct aux intérêts, préoccupations et actions de tous ceux qui utilisent la recherche ou un compte Google, des consommateurs britanniques aux propriétaires d’entreprises qui se battent pour traverser la période la plus difficile depuis des décennies.

Les données de recherche offrent le reflet le plus honnête de ce qui se passe dans l’esprit des consommateurs et des propriétaires d’entreprise – non pas sur la base des questions et des réponses rétrospectives que les gens choisissent de donner, mais sur leurs actions.

Nous pouvons examiner les données de recherche pour comprendre tout ce qui suit en temps réel :

Comment les gens se sententCe que les gens saventComment les gens gagnent leur vieComment les gens apprennentCe que les gens font

Jetons donc un coup d’œil à certaines des informations que les données de recherche ont révélées tout au long de la pandémie.

Aperçus du premier verrouillage début 2020

Alors que le Royaume-Uni comptait en 2020 à minuit le soir du Nouvel An, la nouvelle d’un coronavirus hautement contagieux circulant en Chine faisait déjà la une des journaux et les premiers cas confirmés au Royaume-Uni ont été enregistrés le 29 janvier.

Le 23 mars 2020, Boris Johnson a annoncé un verrouillage à l’échelle nationale, ordonnant au public de rester chez lui et à toutes les entreprises non essentielles de fermer leurs portes.

Un premier focus sur la longévité

Les données de recherche montrent que, lorsque le Royaume-Uni est entré en lock-out pour la première fois, l’accent était mis sur la longévité avec les recherches de recettes et d’aliments « pouvez-vous congeler » augmentent-elles de 5,5 fois ou de 450 %.

Les consommateurs ont soigneusement choisi leurs produits d’épicerie pour se sortir d’un verrouillage indéfini avec des recherches accrues d’aliments de base et un intérêt croissant pour la pâtisserie maison. La farine est devenue l’un des produits les plus demandés lors du premier verrouillage, entraînant une pénurie de l’ingrédient contrastant avec une abondance de publications sur le pain aux bananes sur les réseaux sociaux.

S’adapter à la vie à la maison

Avec la fermeture des écoles et des lieux de travail, les familles ont été confinées chez elles et les réalités de travailler, d’étudier et de vivre dans le même bâtiment ont créé de nouveaux défis. La course à la création de bureaux à domicile et de salles de classe a entraîné une 140% d’augmentation des recherches de bureaux tandis qu’un 400 % d’augmentation des recherches pour « qu’est-ce qu’un verbe ? » ont révélé certaines des angoisses auxquelles les parents étaient confrontés dans leur nouveau rôle d’enseignants au foyer.

Confiné à la maison, Les consommateurs britanniques ont commandé à peu près tout en ligne et la demande de livraisons a augmenté de 500%. Des tendances de recherche jamais vues auparavant dans des volumes importants ont émergé tout au long du verrouillage, y compris les recherches de « livraison de fish and chips », de livraison de ballons » et (pouvez-vous le croire) de « livraison de thé ».

Au fur et à mesure que le verrouillage progressait, les intérêts de recherche ont fait de même et l’accent est progressivement passé de la longévité au plaisir et à la survie mentale. Avec la disparition progressive de la tendance du pain aux bananes, les cuisiniers à domicile se sont tournés vers la recréation de certains de leurs choix les plus indulgents à partir d’un monde pré-Covid – comme on le voit dans un Augmentation de 10 fois des recherches sur « comment faire des nuggets de poulet ».

Même les recherches de thé sont devenues plus élaborées avec un Augmentation de 10 fois des recherches sur « livraison de thé l’après-midi » pendant les dernières étapes du confinement.

Le virage vers l’amélioration de la vie

En réponse au confinement à la maison, de nombreuses personnes au Royaume-Uni se sont tournées vers l’auto-amélioration de l’habitat pour créer une meilleure relation avec leur environnement. En mars 2020, les recherches de yoga en ligne ont augmenté de 1000% de l’année précédente alors que les recherches de « couleurs du salon » ont augmenté de 110 %.

Dans le même temps, les gens passaient leur temps à acquérir de nouvelles compétences à long terme, comme en témoigne l’intérêt croissant pour la pâtisserie, le bricolage et le nombre de recherches sur « comment jouer de la guitare » augmente de 10 fois.

L’intérêt pour le maquillage et les vêtements que vous associeriez à une sortie s’est effondré, mais les recherches sur « comment se couper les cheveux » ont augmenté de 1000%, suivi d’un 100 % d’augmentation des recherches sur « comment réparer les mauvais cheveux » et une tendance des médias sociaux à publier des images de coupes de cheveux de verrouillage qui ont mal tourné.

Le désir d’un retour à la « normalité »

Au fur et à mesure que les semaines de verrouillage se déroulaient lentement, le désir d’un retour à la normalité s’intensifiait et cela était visible dans les données de recherche. Alors que la tendance des coupes de cheveux de verrouillage s’estompait, l’envie de faire des choses que nous tenions autrefois pour acquises s’est accrue et la tendance de recherche dominante est devenue « quand [business/service] recherches ouvertes.

Entre-temps, les gens ont trouvé des moyens d’interagir en ligne alors qu’ils n’étaient pas en mesure de rencontrer en public un Augmentation de 300 % des recherches liées aux jeux en ligne et un Augmentation de 1000% des recherches de quiz de pub en ligne.

Puis, avec l’assouplissement des règles de verrouillage vers la fin mai, l’optimisme s’est accru quant au fait que la seconde moitié de 2020 pourrait offrir un certain sentiment de normalité et que le pire de la pandémie pourrait être passé.

Perspectives du second semestre 2020

Malheureusement, un seul verrouillage n’a pas suffi pour surmonter la pandémie et le Royaume-Uni a été confronté à de nouvelles restrictions au second semestre 2020, mais le deuxième verrouillage a révélé des comportements très différents du premier.

Achats en ligne ici pour rester

Alors que le premier verrouillage s’assouplissait, les habitudes d’achat en ligne restaient et il était clair que les entreprises ayant une présence en ligne étaient positionnées pour la meilleure reprise.

Ce n’était pas non plus simplement une peur de Covid-19 qui encourageait les gens à faire plus de leurs achats en ligne. En fait, le virus a été interrogé en dernier sur huit raisons pour lesquelles les gens choisissent d’acheter leur prochain téléphone portable en ligne au lieu de se rendre dans un grand magasin.

Cependant, les détaillants doivent comprendre que les attentes moyennes des consommateurs en ligne ont changé en raison de la tendance à acheter en ligne. Si vous regardez la perception des consommateurs qui ont été convertis au numérique pendant la pandémie par rapport à ceux qui faisaient principalement leurs achats en ligne avant l’épidémie, vous pouvez voir plusieurs disparités :

Les acheteurs moins habitués à acheter en ligne sont plus sensibles aux limites des expériences en ligne, par exemple : ne pas pouvoir essayer des vêtements, voir les produits en personne, acheter des produits instantanément, etc.

Étant donné qu’un plus grand nombre de ces personnes achètent en ligne plus souvent, les détaillants doivent relever ces défis plus efficacement, dans la mesure du possible. Par exemple, vous pouvez optimiser l’expérience de navigation, inclure des images à haute résolution et raccourcir les délais de livraison pour améliorer l’expérience globale des personnes moins habituées aux achats en ligne.

Profiter des tendances à court terme

Compte tenu de l’incertitude causée par la pandémie, les entreprises doivent répondre aux besoins à court terme des consommateurs pour maximiser la reprise. Encore une fois, c’est pourquoi les données de recherche en temps réel sont si précieuses : elles aident les entreprises à réagir rapidement aux changements de la demande des consommateurs.

Les voyages en sont un parfait exemple, les entreprises devant répondre à une demande accrue de vacances, à la fois au Royaume-Uni et à l’étranger.

La demande de voyages internationaux a énormément fluctué pendant la pandémie, les restrictions d’entrée changeant du jour au lendemain au Royaume-Uni et dans les destinations de vacances populaires. Toute cette incertitude a alimenté un boom des voyages au Royaume-Uni, y compris les escapades en famille et une préférence pour les locations à court terme par rapport aux hôtels.

Comme nous l’avons vu tout au long de la pandémie, les consommateurs sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour leurs achats, ce qui a inclus une augmentation des réservations de vacances coûteuses au Royaume-Uni – ce qui a également entraîné une inflation des prix.

Cela a été vrai tout au long de la pandémie, cependant, les consommateurs britanniques prévoyant Noël plus tôt en 2020 et prévoyant de dépenser plus que l’année précédente, malgré l’incertitude persistante.

Transformer les informations de recherche en opportunités commerciales

Les entreprises ont été durement touchées par la pandémie et de nombreux détaillants se battent toujours pour leur survie près de deux ans plus tard. Cependant, certains détaillants ont réussi à prospérer pendant cette période difficile en passant à la demande en ligne et en répondant rapidement aux tendances.

Les données de recherche révèlent les intérêts changeants des consommateurs, à mesure qu’ils évoluent, et les entreprises peuvent utiliser des informations en temps réel pour éclairer les décisions commerciales clés. Dans cet article, nous avons résumé certaines des tendances clés à émerger tout au long de la pandémie, mais les données disponibles sont bien plus approfondies que celles que nous avons pu couvrir ici aujourd’hui.

Les détaillants doivent répondre à la nouvelle normalité, dominée par la recherche et les achats en ligne.