Les données de location au Royaume-Uni montrent une augmentation continue de la demande de locataires

Les dernières données montrent que la demande des locataires reste à des niveaux élevés à travers le Royaume-Uni. Où les propriétaires voient-ils la demande la plus forte ?

Le secteur locatif privé (PRS) est resté actif ces derniers mois. De nombreux rapports montrent la forte demande observée dans le secteur.

En moyenne, 88 locataires privés potentiels ont été enregistrés par agence immobilière au Royaume-Uni au cours du mois de juin. Bien que ce chiffre soit inférieur au chiffre de 97 de mai, il s’agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré pour le mois de juin. Le précédent record pour ce mois était de 79 locataires potentiels enregistrés par succursale.

Comme il s’agissait du mois de juin le plus demandé jamais enregistré par Propertymark, cela démontre un fort besoin de biens immobiliers à louer au Royaume-Uni. Le marché locatif continue de se développer, notamment dans certaines régions.

Mark Hayward, conseiller politique en chef chez Propertymark, commente : « C’est génial de voir les loyers continuer à affluer ce mois-ci avec des baisses de loyers à un niveau record pour le mois de juin, démontrant la poursuite du secteur locatif en plein essor.

“Nous surveillons de près l’ensemble du secteur pour le reste de l’année, car la force actuelle du marché des ventes peut rebuter les investisseurs locatifs privés, et toute imposition imminente potentielle sur la propriété sera prise en compte pour tous les types de propriétaires, mais dans l’ensemble, il reste fantastique de voir de nouvelles locations potentielles à un sommet mensuel pour juin.

Secteur locatif privé résilient

Un peu moins de 39 % des propriétaires ont signalé une augmentation de la demande des locataires au cours des trois derniers mois. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2016. En le décomposant, 18,2% ont déclaré que cela avait considérablement augmenté. Et 20,3% supplémentaires ont déclaré avoir connu de légères augmentations. C’est ce qu’indique une enquête auprès de plus de 750 propriétaires immobiliers réalisée par BVA BDRC pour le compte de Paragon Bank.

Le pourcentage de propriétaires voyant une demande croissante a augmenté de 8 % depuis le trimestre précédent. Il y a une tendance continue à l’augmentation de la demande des locataires car il y a eu une augmentation de 25% d’une année sur l’autre. De plus, il y a eu une diminution de 2% de la proportion de propriétaires déclarant une baisse de la demande des locataires par rapport au premier trimestre 2021.

Moray Hulme, directeur des ventes de prêts hypothécaires à la Paragon Bank, a déclaré : « C’est formidable de voir que la demande des locataires signalée par les propriétaires a atteint son plus haut niveau depuis 2016. Le deuxième trimestre de 2020 a été une période de réelle incertitude et cela s’est reflété dans le plus bas record. niveaux de demande que les propriétaires ont vu.

« La demande a rebondi au trimestre suivant et n’a cessé d’augmenter depuis. Cela met en évidence la résilience du secteur locatif privé et suggère qu’un nombre croissant de personnes s’y sont tournées à un moment où la stabilité d’un logement de bonne qualité est toujours importante.

Où la demande augmente-t-elle le plus ?

La demande de location varie d’une région à l’autre. Propertymark a révélé que les West Midlands étaient en tête avec le plus grand nombre de nouveaux locataires enregistrés par succursale. La région a enregistré en moyenne 128 locataires potentiels. Ces derniers mois, Birmingham en particulier a connu une forte demande de locataires alors que les locataires retournent dans les centres-villes.

Les recherches supplémentaires de la Paragon Bank ont ​​montré que toutes les régions d’Angleterre et du Pays de Galles ont connu une augmentation annuelle du nombre de propriétaires signalant une augmentation significative de la demande. Le Yorkshire & the Humber a accueilli la plus grande proportion avec une augmentation de la demande des locataires. Dans la région, 65 % des propriétaires ont signalé des augmentations.

Cela montre que certaines parties du nord et des Midlands continuent de voir une demande croissante dans le PRS. De plus, une régénération et des investissements accrus dans ces zones en font des lieux de vie plus attrayants. Cela en fait l’un des meilleurs emplacements pour les propriétaires à rechercher pour les marchés locatifs en expansion.