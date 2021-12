les données de l’Uruguayen qui expliquent son mauvais moment

19/12/2021 à 16:03 CET

Luis Suarez est venu au choc avant Séville sachant que les Hispaniques ne finissent pas par être un rival facile pour lui. Il n’avait pas marqué un but lors de ses trois derniers matchs contre Séville en Liga Santander, sa plus longue séquence sans le faire contre eux, et il n’y est toujours pas parvenu.

Ce qui est étrange, c’est qu’avant, Séville était douée pour ça. Il venait d’avoir participé à neuf buts lors de ses huit matchs précédents contre les Sévillans dans la compétition (six buts et trois passes décisives), pas un mauvais fond. Ce samedi Cholo Simeone a décidé de le remplacer et c’était le dernier épisode d’une étape qui s’avère difficile pour l’Uruguayen.

Suárez était en colère en se dirigeant vers le banc, mais la réalité est que l’entraîneur argentin avait des raisons de le remplacer. Cunha vient de l’arrière en pressant et veut plus de minutes … ou l’Uruguayen éclaircit ou il peut rater le titre.

C’est la deuxième et dernière saison du contrat pour Luis Suárez. L’attaquant veut atteindre la Coupe du monde au Qatar et ils font confiance à l’entité rojiblanca pour qu’il revienne à son meilleur niveau. Ce n’est pas en vain qu’il a inscrit 29 buts en un peu plus d’un an, un chiffre non négligeable.

Pourtant, l’Atlético est déjà loin du Real Madrid et il semble qu’il ne puisse plus disputer le titre. Interrogé à ce sujet, Simeone a analysé la situation lors de la conférence de presse après la défaite contre Séville: « Il y a beaucoup de points. Les premières années où nous sommes arrivés au club nous étions dans cette situation. Maintenant avec tranquillité et surtout pour se rapprocher de ceux qui nous sont les plus proches. »