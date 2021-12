Les données de notation les plus curieuses de 2021

31/12/2021 à 13:51 CET

2021 clôt une année de niveau footballistique spectaculaire. Avec lui Manchester City, Chelsea et le Bayern Munich comme les trois grands dominants, Une année se termine qui, comme toujours, nous laisse plus que des données curieuses.

Le Bayern a été l’équipe la plus marquante de la ligue, avec 116 buts, trois de plus que Manchester City. De plus, les Allemands sont également l’équipe qui a marqué le plus de buts avec le jambe droite, 72 ans, tandis qu’Atalante est celle qui mène buts avec le pied gauche, avec 47. De tête, C’est l’Inter qui a réussi à marquer le plus, avec 20 buts.

Ceux de Munich sont aussi les plus les objectifs ont été atteints à l’intérieur de la zone, marquant un total de 103 buts. Naples a été l’équipe la plus sniper, étant celle qui plus de buts de l’extérieur de la zone a réalisé, avec un total de 23.

Fautes, pénalités et triplés

Monaco est celui qui peut se targuer d’être entré dans plus de buts à onze mètres, avec un total de 13 tirs au but, tandis que Milan peut le faire en fautes, avec 5 buts marqués sur coup franc.

Erling Haaland, est le joueur qui plus de doublets a réalisé en championnat, avec 13, devant Leo Messi, qui reste avec 8. De son côté, Robert Lewandowski, est le joueur qui « tours du chapeau » a réalisé, signant quatre matches de championnat avec trois buts.