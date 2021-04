Les données démographiques conduisent le destin – RedState ⋆ .

Pendant la guerre froide, les Commies en URSS allaient prendre le contrôle du monde, surtout après avoir fait exploser leur première bombe nucléaire en 1949. Les vieux se souviendront des exercices de «canard et de couverture» dans les années 1950 (les milléniaux et les plus jeunes n’ont aucune idée de quoi C’était comme!):

Dans les années 1980, le groupe New Wave The Vapors nous a fait «devenir japonais» alors que les Japonais engloutissaient l’immobilier aux États-Unis, et certains Américains pensaient qu’ils «prenaient le relais».

Ces jours-ci, les gros titres indiquent directement ou impliquent que les États-Unis doivent accueillir la Chine afin d’éviter une guerre à Taiwan (ici, ici et ici), ainsi que remettre les rênes de l’ordre mondial international basé sur la libre entreprise à le «capitalisme autoritaire» et le mercantilisme impitoyable pratiqués par les communistes chinois à Pékin (ici et ici). Après tout, les ChiComs sont en marche dans le monde entier, ayant réalisé des investissements dans les infrastructures dans plus de 138 pays depuis 2013 dans le cadre de leur initiative Belt and Road. L’objectif primordial (grandiose?) De la BRI est de développer une infrastructure mondiale contrôlée par la Chine communiste, et nous ne devons pas nous mettre en travers de leur chemin, n’est-ce pas? Du moins selon les médias d’État ChiCom et leurs alliés achetés et payés dans les médias traditionnels américains. Le président chinois Xi Jinping estime déjà que la Chine est «l’égale des États-Unis», comme le note cet article du Wall Street Journal:

«La Chine peut déjà regarder le monde sur un pied d’égalité», a-t-il déclaré lors des sessions législatives annuelles à Pékin début mars, une remarque largement interprétée dans les médias chinois comme une déclaration selon laquelle la Chine ne regarde plus les États-Unis.

Mots en gras! Cependant, la Chine communiste se heurte au même problème qui a anéanti les rêves soviétiques et japonais: la démographie. Regardons ce qui s’est passé en Russie et au Japon avant de découvrir la Chine.

Russie. Le taux de mortalité soviétique pour 1000 habitants a commencé à augmenter en 1963, mais s’est considérablement accéléré après la chute du mur de Berlin en 1989 pour doubler le taux de 1963 d’ici 2003, comme le montre la figure ci-dessous:

Taux de mortalité en Russie. (Crédit: Macrotrends)

Pendant ce temps, le taux de natalité russe a chuté de près de 28 naissances pour 1000 personnes en 1950 à un nadir de moins de 9 naissances pour 1000 personnes en 1999 – un glas pour la Russie compte tenu des projections à long terme – comme indiqué dans la figure ci-dessous:

Taux de natalité en Russie (Crédit: Macrotrends)

L’essentiel est que la population de la Russie devrait diminuer de près de 20 millions d’ici 2100, selon les projections de l’ONU ici. Comment la Russie soutiendra-t-elle une population de plus en plus âgée, ou dotera-t-elle ses forces armées ou soutiendra-t-elle tout type de croissance économique? Il n’est pas étonnant que l’économie russe se soit effondrée et que le pays soit redevenu un exportateur de matières premières (en grande partie du pétrole et du gaz) semblable aux pays sous-développés. Et le produit intérieur brut de la Russie pour 2019 a été estimé à 1,7 billion de dollars par la Banque mondiale, ce qui ne représentait que 9% du PIB américain de 21,4 billions de dollars. Vladimir Poutine et ses anciens communistes ne sont pas sur le point de conquérir le monde de sitôt (bien qu’ils disposent du plus grand inventaire total d’ogives nucléaires au monde en mars 2021).

Japon. Le Japon a été un moteur de croissance économique dans les années 80, mais ses problèmes démographiques ont miné ses plans à long terme. Les taux de natalité en baisse au Japon sont encore pires que ceux de la Russie, passant de près de 27 naissances pour 1000 personnes en 1950 à un peu plus de 7 naissances pour 1000 personnes en 2021. Les projections de l’ONU jusqu’en 2100 sont tout aussi désastreuses, comme le montre la figure ci-dessous:

Taux de natalité au Japon (Crédit: Macrotrends)

Le résultat est une population japonaise vieillissante, l’âge médian augmentant chaque année depuis 1950 de 22,3 ans à aujourd’hui 48,4 ans, comme le montre la figure ci-dessous, avec 20% de la population de plus de 65 ans:

Japon Âge médian (Crédit: Statista) Les problèmes de main-d’œuvre du Japon ont commencé à se manifester dans les années 80 et sont depuis devenus aigus. En raison du manque de travailleurs de remplacement pour les Japonais atteignant l’âge de la retraite, les effets sur l’économie japonaise à l’avenir sont désastreux:

[T]Selon les projections, l’impact direct de la démographie asymétrique du Japon entraînera une baisse du PIB réel d’environ 20% au cours du siècle prochain et une diminution de la croissance annuelle du PIB d’un point de pourcentage au cours des trois prochaines décennies.

En fin de compte, les inquiétudes des années 80 selon lesquelles l’économie japonaise finirait par éclipser celles de l’Amérique étaient largement exagérées – la démographie über alles!

Chine communiste. En partie grâce à leur politique farfelue de l’enfant unique (un enfant par famille) qui a été mise en œuvre à la fin des années 1970 afin de limiter la croissance démographique de la Chine, les ChiComs ont également un grave problème démographique entre les mains. Et la politique de l’enfant unique a exacerbé un autre problème démographique:

La politique de l’enfant unique a eu des conséquences au-delà de l’objectif de réduction de la croissance démographique. Plus particulièrement, le sex-ratio global du pays est devenu biaisé en faveur des hommes – environ 3 à 4 pour cent de plus d’hommes que de femmes. Traditionnellement, les enfants de sexe masculin (en particulier les premiers-nés) ont été préférés – en particulier dans les zones rurales – car les fils héritent du nom de famille et des biens et sont responsables de la garde des parents âgés. Lorsque la plupart des familles étaient limitées à un seul enfant, avoir une fille devenait hautement indésirable, entraînant une augmentation des avortements de fœtus de sexe féminin (rendue possible après que la détermination du sexe par ultrasons soit devenue disponible), une augmentation du nombre d’enfants de sexe féminin placés dans des orphelinats ou abandonné, et même infanticide de bébés filles.

Le résultat combiné a été une population vieillissante et un taux de natalité en baisse, ainsi qu’un déséquilibre entre les sexes (environ 30 millions d’hommes de plus que de femmes à la recherche de partenaires de mariage), qui ont abouti à la mise en œuvre de la politique des deux enfants en 2016 (et recommandations de la Banque populaire de Chine – la banque centrale chinoise – d’abandonner complètement la limite). Le taux de natalité de la Chine pour 1000 habitants est passé de 46 naissances en 1950 à un peu plus de 11 naissances en 2021, comme indiqué ci-dessous:

Taux de natalité en Chine (Crédit: Macrotrends)

Comme rapporté par ., «Le nombre de bébés nés en Chine a chuté de 580 000 à 14,65 millions en 2019 et le taux de natalité de 10,48 pour mille était le plus bas depuis 1949 lorsque les méthodes actuelles de collecte des données ont commencé, selon le Bureau national des statistiques. ” Cependant, avec la longévité accrue des citoyens chinois en raison d’une meilleure alimentation et de meilleurs soins médicaux, les ChiComs sont obligés de détourner davantage de ressources économiques vers des programmes de soutien social pour les Chinois retraités. L’âge médian de la population chinoise est passé à près de 38 ans en 2020 et devrait atteindre 49 ans d’ici 2065 – un énorme problème pour un pays qui devrait alors en compter près de 1,3 milliard.

Âge médian de la Chine (Crédit: Statista)

La tendance démographique de la Chine communiste crée un grave problème pour les ChiComs. Leur revendication nationale de légitimité qui justifie le maintien du pouvoir des communistes a augmenté le niveau de vie maintenu grâce à une croissance explosive au cours des deux dernières générations. Cette croissance est menacée par une main-d’œuvre vieillissante, une baisse du nombre de travailleurs de remplacement, un taux de natalité toujours bas et un déséquilibre entre les hommes et les femmes en âge de procréer.

Un équilibre délicat et un défi pour le modèle de «capitalisme autoritaire» chinois! Certains ont affirmé que «l’économiste communiste» est un oxymore basé sur les performances passées, la bulle de croissance tant vantée des ChiComs pouvant éclater en raison d’une multitude de problèmes, par exemple, des risques de défaut massifs, des biens immobiliers surchargés, un ratio croissant de dette des entreprises. au PIB, une crise de la dette imminente et des rapports financiers opaques. Tout en essayant d’équilibrer les défis économiques susmentionnés à court terme, le pays qui, selon certains, a inventé la corruption (ou l’a certainement perfectionnée au fil des ans) sera-t-il en mesure de tirer un lapin d’un chapeau et de maintenir suffisamment pacifié son peuple grâce à une augmentation du niveau de vie? maintenir le Parti communiste chinois au pouvoir? Ou le monstre démographique les frappera-t-il comme cela est arrivé à la Russie et au Japon? La démographie détermine le destin d’un pays!

La fin.