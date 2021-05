Les données démographiques de la Chine révèlent des preuves inquiétantes de génocide ⋆ 10z viral

Un nouveau rapport de l’Australian Strategic Policy Institute révèle des preuves effrayantes du génocide des musulmans ouïghours par le Parti communiste chinois et d’autres minorités au Xinjiang, en Chine. Une constatation clé – et effrayante – est qu’entre 2019-2020, les Ouïghours et d’autres régions concentrées par des minorités ont vu les taux de natalité chuter de 50% ou plus au cours de ces deux années.

Comme le souligne le rapport, «Le Parti communiste chinois a une longue histoire d’ingénierie démographique dirigée par l’État» au nom de la «planification familiale». Par exemple, entre 1979 et 2015, le PCC a imposé une politique de «l’enfant unique» à la population chinoise, limitant les couples chinois à un seul enfant. La politique était profondément impopulaire et brutalement appliquée – l’avortement forcé, la stérilisation et de lourdes amendes étaient des sanctions standard pour les couples qui violaient le mandat du gouvernement.

Curieusement, le PCC a ciblé sa politique principalement sur les Chinois Han, le plus grand groupe ethnique en Chine représentant plus de 90% de la population chinoise, tout en permettant aux couples de minorités ethniques en Chine d’avoir plus d’un enfant pendant cette période.

Alors même que le PCC s’est félicité pour avoir réussi à empêcher plus de 400 millions de naissances, il s’est finalement rendu compte en 2014 que la politique de «l’enfant unique» provoquait une crise démographique imminente. La Chine est maintenant confrontée à un déséquilibre entre les sexes – les hommes sont plus nombreux que les femmes par 33 millions, ce qui est à l’origine du trafic de femmes et de filles en provenance des pays voisins.

En effet, la population chinoise vieillit rapidement tandis que sa main-d’œuvre a commencé à décliner. Le dernier recensement de la Chine montre que, par rapport à il y a dix ans, la main-d’œuvre chinoise a chuté de 7% à 63,3%, tandis que les 60 ans et plus ont augmenté de 5,4% à près de 20%.

Étant donné que son vaste bassin de travailleurs jeunes et abordables a été les principaux moteurs de ses trois décennies de croissance économique vertigineuse, une main-d’œuvre en diminution et une population vieillissante posent de graves problèmes à la Chine. Sans cet avantage démographique, la croissance économique de la Chine a ralenti au moment où le gouvernement s’efforce de maintenir son économie en expansion suffisante pour empêcher sa classe moyenne d’exiger un niveau de liberté politique correspondant à sa nouvelle richesse.

Une population vieillissante est sur le point de compliquer le plan du chef du PCC Xi Jinping de construire un nouvel ordre mondial sino-centré, forçant le gouvernement de Xi à allouer plus de ressources nationales aux soins aux personnes âgées et aux services sociaux.

Utiliser la peur pour justifier le mal

En 2015, le PCC a tenté de résoudre ces problèmes démographiques en assouplissant la politique «Un enfant», permettant aux couples chinois d’avoir deux enfants. Ironiquement, cependant, alors que le gouvernement chinois encourage désormais les femmes Han à avoir plus de bébés, il a adopté une approche radicalement différente des minorités, en particulier des musulmans ouïghours vivant au Xinjiang.

Les dirigeants du PCC craignent depuis longtemps que la situation géographique du Xinjiang, la culture et les liens ethniques des Ouïghours avec la Russie et l’Asie centrale fassent du Xinjiang un point d’accès facile pour les puissances étrangères. En tant que tel, Xi du PCC a décidé que les Ouïghours devaient passer sous le contrôle complet du gouvernement central.

Le rapport de l’ASPI montre que le PCC considérait le changement de la structure ethnique de la population du Xinjiang comme un impératif pour affronter le «terrorisme» et maintenir la stabilité dans la région. Ainsi, le parti a tenté d’attirer les Chinois Han au Xinjiang et a imposé une «planification familiale» stricte pour contrôler la croissance démographique des musulmans ouïghours et d’autres minorités de la région.

Au début, les fonctionnaires du PCC ont éliminé toutes les naissances préférentielles pour les minorités. Au lieu de cela, ils ont mis en œuvre une nouvelle politique de planification familiale au Xinjiang, qui stipulait que toutes les familles avec enregistrement des ménages urbains ont le droit d’avoir deux enfants quelle que soit leur appartenance ethnique. En comparaison, les habitants des zones rurales sont autorisés (en théorie) à avoir trois enfants. Cette nouvelle politique a fourni aux fonctionnaires une base légale pour sévir contre la soi-disant «naissance illégale» – une naissance qui dépasse le quota du gouvernement.

‘Ne jamais tolérer, ni adoucir’

Depuis 2017, le PCC a chargé les responsables locaux de la planification familiale du Xinjiang de mener une série de «campagnes de grève» pour réduire les «naissances illégales» parmi les musulmans ouïghours et les autres ménages minoritaires de la région. Les responsables ont averti que quiconque dépassait les directives du gouvernement central en matière de planification familiale devait être «puni et puni résolument… ne jamais tolérer, ni adoucir».

Les tactiques déployées par les responsables locaux tout au long de leurs «campagnes de lutte contre la violence» comprenaient: exhorter les «contrevenants» à se confesser, mettre en place une ligne directe et offrir une récompense de 500 RMB (75 USD) à quiconque souhaite signaler les naissances illégales, rendre visite aux femmes de âge de procréer une fois par mois pour s’assurer qu’elles ne sont pas enceintes et «encourager» les femmes en âge de procréer à prendre des «mesures de contrôle des naissances à long terme» telles que l’insertion de dispositifs intra-utérins (DIU), la chirurgie de ligature des trompes, les anneaux de stérilisation et d’autres formes des contrôles des naissances. Les responsables ont désigné les femmes qui ont accepté ces «mesures de contrôle des naissances à long terme» comme des «citoyennes de confiance».

L’un des moyens d’application de la loi sur lesquels les autorités locales se fient souvent est d’imposer une amende lourde aux familles qui ont accouché «illégalement». Par exemple, des chercheurs de l’ASPI ont découvert que dans le comté de Chapchal, où près de 70% de la population sont des Ouïghours, les autorités locales ont collecté près d’un million de dollars d’amendes pour 629 cas d ‘«accouchement illégal» sur quatre mois à la fin de 2017. En conséquence, le taux de natalité du comté a chuté de 50% de 2017 à 2019.

Les chercheurs de l’ASPI ont également appris que les violations des règlements sur la planification familiale ou le non-paiement des amendes liées avaient été la raison la plus fréquemment invoquée pour la détention des Ouïghours et d’autres minorités dans les établissements de rééducation. Par exemple, dans le comté de Cherchen, où les musulmans ouïghours et d’autres minorités représentent environ 73% de la population, les autorités locales ont reçu des instructions explicites d’arrêter les femmes qui ont donné naissance à plus de deux enfants et de les envoyer dans des camps de rééducation, même après percevoir des amendes.

Les cruelles campagnes de «planification familiale» du PCC au Xinjiang ont été très efficaces. Sur la base de données démographiques accessibles au public en Chine, les chercheurs de l’ASPI ont constaté que dans les 29 comtés du Xinjiang avec des populations majoritairement minoritaires, le taux de natalité en 2019-2020 a chuté de 58,5% par rapport à la moyenne de référence 2011-2015. «Dans les comtés qui comptent plus de 90 pour cent d’autochtones, le taux de natalité a chuté à un rythme encore plus élevé, affichant une baisse de 66,3 pour cent en 2019-2020.»

Une responsabilité morale d’agir

Le chercheur de l’ASPI et co-auteur du rapport Nathan Ruser note que l’ampleur de la baisse du taux de natalité au Xinjiang est sans précédent depuis que les Nations Unies ont commencé à collecter des données démographiques il y a plus de sept décennies. Même des pays comme le Rwanda et le Cambodge qui ont connu des génocides ou des pays comme la Syrie qui ont connu des guerres civiles brutales n’ont pas connu une baisse du taux de natalité aussi sévère que celle observée au Xinjiang.

Tandis que les fonctionnaires du PCC se penchent sur les naissances des minorités, les conseillers politiques de la Chine ont exhorté les dirigeants du PCC à «augmenter le taux de fécondité» et à «encourager vigoureusement l’accouchement» pour faire face à la crise démographique imminente de la nation en raison de la diminution de la main-d’œuvre et du vieillissement de la population. Les dirigeants du PCC semblent tenir compte de ces recommandations.

Par exemple, le Premier ministre Li Keqiang a déclaré lors de l’ouverture de l’Assemblée populaire nationale en mars de cette année que le PCC «travaillerait pour atteindre un taux de natalité approprié». De plus, les médias d’État du Global Times ont émis l’hypothèse que le gouvernement chinois pourrait lever les restrictions sur les naissances et même mettre en œuvre des politiques préférentielles pour les futures mères plus tard cette année. Mais les mères ouïghoures du Xinjiang ne devraient s’attendre à aucun soulagement.

Le rapport de l’ASPI montre que les responsables du PCC et les médias d’État ne voient pas l’ironie selon laquelle l’attaque contre les naissances de minorités au Xinjiang contraste fortement avec la volonté croissante du PCC d’assouplir la politique démographique pour le reste de la Chine.

Au lieu de cela, ces responsables chinois et les médias d’État défendent les politiques démographiques du gouvernement à travers des lentilles eugéniques, affirmant que les taux de natalité auparavant élevés des musulmans ouïghours étaient le résultat de «l’extrémisme religieux» et de «vieux concepts et cognition en matière de procréation». Ils soutiennent qu’il est nécessaire de réduire le taux de natalité au Xinjiang pour «optimiser» la structure de la population dans la région, car la réduction du taux de natalité se traduirait par moins de naissances de «mauvaise qualité» et augmenterait progressivement la «bio-qualité» de la population de la région. surface.

Plus tôt cette année, l’ambassade de Chine aux États-Unis a tweeté que les femmes ouïghoures du Xinjiang ont été «émancipées» et «ne sont plus des machines à fabriquer des bébés». Après un tollé mondial, le tweet a été supprimé.

Les Nations Unies définissent le «génocide» comme tout acte «commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux», y compris «l’imposition de mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe». Par cette définition, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a qualifié les violations des droits de l’homme du PCC au Xinjiang de «génocide». L’actuel secrétaire d’État Antony Blinken a approuvé la désignation de «génocide» lors de son audience de confirmation au Sénat, mais en est revenu après que le président Biden ait rejeté le «génocide» du PCC contre les Ouïghours comme des «normes culturelles» différentes.

Le président Biden parle souvent de réaffirmer les valeurs américaines sur la scène mondiale. Il doit agir maintenant. Les preuves du génocide du PCC contre les Ouïghours s’accumulent, y compris cette dernière révélation.

En tant que leader du monde libre, Biden porte une responsabilité morale grave de parler contre de telles atrocités et de conduire les autres nations à tenir le PCC responsable de ses actions. Sinon, pour citer une phrase populaire de la gauche, le président Biden et son administration se retrouveront «du mauvais côté de l’histoire».