Les données des clients Fujitsu seraient vendues sur le dark web

Le géant japonais de la technologie Fujitsu aurait confirmé que les données volées vendues sur le dark web concernaient ses clients, même si cela semble minimiser l’incident.

ZDNet rapporte que les données ont été publiées par le groupe Marketo, qui pénètre dans les réseaux d’entreprise un peu comme un opérateur de ransomware, mais ne fait qu’exfiltrer les données sans crypter les systèmes.

Marketo affirme disposer de plus de 4 Go de données Fujitsu confidentielles, telles que des informations client, des données d’entreprise, des données budgétaires, des rapports et d’autres documents d’entreprise, y compris des informations sur les projets.

“Nous sommes conscients que des informations ont été téléchargées sur le site d’enchères sur le dark web ‘Marketo’ qui prétend avoir été obtenu à partir de notre site. Les détails de la source de ces informations, y compris si elles proviennent de nos systèmes ou de notre environnement, sont inconnus”, a déclaré un Le porte-parole de Fujitsu a déclaré à ZDNet.

Nouvelle campagne

Le porte-parole de Fujitsu a déclaré que rien n’indiquait que les données vendues par Marketo avaient quoi que ce soit à voir avec le compromis ProjectWEB plus tôt cette année.

En mai, lors d’une campagne similaire à une attaque de la chaîne d’approvisionnement, des pirates ont eu accès à la plate-forme de gestion de projet de Fujitsu, appelée ProjectWEB, pour divulguer des données de divers bureaux du gouvernement japonais.

L’une des organisations dont les données ont été divulguées était le National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC) du gouvernement japonais, qui a effectué l’exercice de cybersécurité pour les organisateurs des Jeux olympiques et a confirmé plus tard que ses données avaient été exposées dans l’attaque Fujitsu.

“Je suppose que vous vous souvenez peut-être du dernier événement de ProjectWEB en mai, mais rien n’indique que cela inclut des informations divulguées par ProjectWEB, et nous pensons que cette affaire n’a aucun rapport”, a déclaré Fujitsu à ZDNet.

Marketo a initialement affirmé que les données qu’il avait publiées avaient attiré 280 offres, bien que des rapports affirment qu’il ne répertorie actuellement que 70 offres.

