Les données des communautés autonomes indiquent un nouveau record d’infections pour clôturer l’année

31/12/2021

Le à 18:48 CET

.

Au moins neuf communautés autonomes Ils diront adieu à l’année en pulvérisant tous les records d’infections par le coronavirus et la variante omicron, ce qui laisse des chiffres d’infections quotidiennes qui n’avaient pas été vus depuis le début de la pandémie.

En l’absence de mise à jour des données par le ministère de la Santé, certains gouvernements régionaux ont rendu publiques les infections enregistrées au cours des dernières 24 heures et qui indiquent une tendance à la hausse, qui a conduit 9 des 17 communautés à imposer des restrictions de temps et de capacité, de mobilité et la vie nocturne.

La Communauté Valencienne a pulvérisé son enregistrement des infections quotidiennes de covid de l’ensemble de la pandémie en dépassant les 11 000 infections ce vendredi, soit 11 822, un chiffre qui dépasse les plus élevés jusqu’à présent et qui a été enregistré le 20 janvier, date à laquelle 9 810 cas ont été dénombrés.

Navarre Ce vendredi a établi un nouveau record d’infections et s’approche déjà de 3 800 par jour, soit 3 791 nouveaux positifs, en une journée au cours de laquelle trois personnes sont décédées et 17 ont été admises, dont deux en unité de soins intensifs.

Catalogne, où 150 décès dus au covid ont été signalés au cours des sept derniers jours, 2021 finira par dépasser les 100 000 positifs hebdomadaires, soit une mesure de 15 000 par jour, bien que la croissance des revenus se soit modérée : il y en a 1 612 au total, dont 428 Ils sont dans l’USI.

La Rioja, Avec une incidence cumulée de 2 269 cas pour 100 000 habitants, ce vendredi a atteint 6 510 cas actifs de covid-19, le nombre le plus élevé de toute la pandémie, après que 940 nouvelles infections ont été enregistrées au cours de la dernière journée.

Des chiffres similaires ont rapporté Aragon, dont les autorités ont quantifié 6 324 nouveaux positifs, dans une communauté dans laquelle 220 789 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie.

Galice a signalé 5 797 nouvelles infections, ce qui porte le nombre de coronavirus actifs infectés à 41 800, selon le bilan quotidien de la Xunta, qui indique que la pression hospitalière pour cette maladie s’est stabilisée.

Pendant quatre jours consécutifs, Murcie Il a dépassé le nombre de personnes infectées pour atteindre 3 471, et qu’un jour après il atteignait 19 443, ce qui est le top des cas actifs enregistrés depuis le début de la pandémie.

Madrid Il clôture 2021 avec 18 303 nouvelles contaminations contre 21 364 qui ont été signalées ce jeudi, le maximum de toute la pandémie, et avec plus de pression hospitalière : 1 605 admis et 234 patients en réanimation.

De plus, ce vendredi, le décédé avec le coronavirus, 14 décès de plus, contre 8 jeudi, selon le bilan épidémiologique quotidien de la Communauté de Madrid, qui porte le nombre total de personnes diagnostiquées à 1 151 751 depuis le début de la pandémie.

Cantabrie a ajouté 1 394 infections, 31 de moins que la veille, dans une région où l’incidence cumulée sur quatorze jours s’élève à 1 698. Le nombre de patients admis est passé de 116 à 118, selon les données du Service de santé cantabrique.

Ceuta L’année se terminera par une nouvelle hausse des infections, la plus élevée depuis le début de la pandémie, puisque ce vendredi 171 cas positifs ont été signalés, ce qui dépasse le précédent maximum enregistré dans cette ville autonome, dans laquelle il y a 800 cas positifs actifs.

Face à cette situation, la ministre de la Défense, Margarita Robles, a appelé le responsabilité et a insisté sur l’importance de la vaccination, après avoir rappelé que le vaccin « est une assurance-vie », à la fois pour ceux qui le reçoivent et pour leur entourage.

Robles, dans des déclarations aux journalistes, a insisté sur le fait que la nouvelle variante est très contagieuse, bien que « moins sérieux » que les précédents, et en cela l’essentiel en ce moment est que « tout le monde se fasse vacciner ».

Pour empêcher le coronavirus de continuer à faire rage a coïncidé avec la Réunions du Nouvel An et du Nouvel An, Les autorités sanitaires demandent d’éviter les concentrations de masse, de porter un masque, de se laver les mains régulièrement, de maintenir une distance de sécurité et de ventiler souvent les espaces clos, entre autres mesures.