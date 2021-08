Les données détermineront si Aston Martin protestera contre la disqualification de Vettel

Dans le tour d’horizon : Aston Martin réfléchit à l’opportunité de faire appel de la disqualification de Sebastian Vettel du Grand Prix de Hongrie.

En bref

Aston Martin réfléchit à l’appel de VettelSuite à la disqualification de Vettel dimanche, pour avoir produit un échantillon de carburant insuffisant après la course, Aston Martin a notifié son intention de faire appel. À partir de ce moment, ils ont quatre jours pour en soumettre un.

“Comme nous avions des raisons de croire qu’il y avait plus d’un litre de carburant dans la voiture de Sebastian Vettel après le Grand Prix de Hongrie, nous avons décidé de nous réserver le droit de faire appel”, a expliqué un porte-parole de l’équipe. “[This] décision a été communiquée publiquement par la FIA tard le même dimanche soir, conformément à leurs procédures standard.

“Nous analysons maintenant les données afin de décider de faire appel ou non, en utilisant la” fenêtre “de 96 heures que la FIA alloue pour de telles délibérations.”

Mazepin s’attend à une “longue carrière en Formule 1”

Nikita Mazepin dit que sa frustration d’avoir été retiré du Grand Prix de Hongrie dimanche a été atténuée par l’attente qu’il soit au début d’une longue carrière dans le sport.

Le pilote Haas a été touché par Kimi Raikkonen dans les stands lorsque la majeure partie du peloton s’est arrêtée avant le redémarrage de la course. Raikkonen a été pénalisé pour la collision, ce qui a mis Mazepin hors de la course.

“C’est vraiment ennuyeux”, a déclaré Mazepin. « C’est une course à laquelle je voulais vraiment participer, et pas seulement pour moi, mais je pense que cette course a offert beaucoup d’opportunités et mon équipe a vraiment besoin de ces opportunités.

« C’est juste dommage que d’autres équipes fassent des erreurs et envoient des voitures. Je veux dire, il était évident que j’avais besoin de doubler stack, je ne suis pas capable et je n’ai pas le droit de rester dans la voie des stands pour retenir les gens. Donc j’ai besoin d’aller quelque part. Et j’étais prêt à aller dans ma boîte. Je n’aurais pas pu me rendre plus tard. Et l’Alfa vient de sortir et a enlevé mon pneu.

La course mouvementée « aurait pu être » une opportunité de marquer des points, a déclaré Mazepin, « mais ce ne sera pas le cas. »

“Mais je crois fermement que j’ai une longue carrière en Formule 1”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est vraiment pas comme ça que je voulais entrer dans les vacances d’été parce que vous voulez juste tout donner, au moins partir ce week-end fatigué et avec un corps et un cou douloureux, mais juste un manque de tours et un manque de résultat est très ennuyeux.

La F3 britannique « forcée » de changer de nom

La série anciennement connue sous le nom de British F3 s’est rebaptisée avec effet immédiat GB3. Le promoteur du championnat MSV a déclaré qu’il était “très déçu d’avoir été contraint au changement, ayant fait tout son possible pour préserver le titre britannique de F3 historiquement important”.

Le changement est intervenu à l’instigation de la FIA, a-t-elle affirmé. « Le changement vers le nouveau nom GB3 est purement une conséquence de la décision de la FIA de limiter l’utilisation du titre F3 exclusivement pour la série internationale FIA ​​F3, en raison de laquelle les instances dirigeantes nationales ne sont pas en mesure d’accorder des permis pour les monoplaces de niveau national. championnats de places utilisant la marque F3.

Dans sa forme actuelle, la série a servi de tremplin à George Russell et Lando Norris pour entrer en Formule 1. Sous sa forme précédente, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Mika Hakkinen et d’autres futurs champions de F1 ont couru en F3 britannique.

“Je suis extrêmement attristé par le fait que nous ne sommes plus autorisés à utiliser le nom britannique F3”, a déclaré le directeur général de MSV et ancien pilote de F1 Jonathan Palmer. « Après plus d’un demi-siècle d’existence, le titre britannique de F3 possède un énorme héritage et le championnat a joué un rôle important dans la carrière de nombreux pilotes de F1, dont la mienne. La force de notre championnat repose cependant sur bien plus qu’un simple nom et cela se reflétera dans son succès continu. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Bertrand Gachot dominait une manche de Snetterton sous la pluie du championnat britannique de Formule Ford 2000 pour s’imposer devant Mark Blundell

