Les données d’expédition suggèrent que le marché chinois des smartphones a retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie

Bien que le COVID-19 reste une préoccupation constante dans de nombreuses régions du monde, les politiques agressives de distanciation sociale et de mise en quarantaine de la Chine ont vu ses taux de cas quotidiens tomber en dessous de 100 pendant la majeure partie de l’année dernière. Selon les dernières données du CAICT, le marché chinois des smartphones a également retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie.

Via ., les expéditions de smartphones en Chine ont atteint 35,5 millions d’unités en mars, augmentant de près de 70% d’une année sur l’autre. Cela fait suite à une augmentation de plus de 200% d’une année sur l’autre le mois dernier par rapport à février 2020, lorsque la pandémie était à son apogée.

La pandémie a provoqué des chocs du côté de la demande et de l’offre en Chine, les clients retenant des achats coûteux et COVID-19 obligeant les usines de production de technologies clés (comme Foxconn) à fermer pendant un certain temps l’année dernière.

La bonne nouvelle est que le chiffre de 35,5 millions ramène enfin le marché chinois des smartphones au niveau de 2019. Cela est également de bon augure pour Apple et la force continue de la série iPhone 12.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précédemment noté que l’ajout du réseau cellulaire 5G est un atout majeur pour le marché chinois, car la région a déjà construit une infrastructure 5G complète dont les consommateurs peuvent profiter.

La dernière menace pour les expéditions de smartphones est la pénurie mondiale de puces. Une pénurie de silicium à l’échelle du marché entraîne des goulots d’étranglement dans l’industrie. Nikkei a déclaré qu’Apple devait en conséquence retarder la production de certains modèles d’iPad et de MacBook et que la disponibilité des composants dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone était serrée. Hier soir, Bloomberg a déclaré que le prochain rafraîchissement de l’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple serait fortement limité en raison de la disponibilité limitée des écrans mini-LED.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: