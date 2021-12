Les données du CDC, des sources mondiales montrent que la majorité des cas de variantes Omicron sont parmi les entièrement vaccinés – RedState

Pendant des mois, moi, et quelques autres dans les médias, avons dit que les données COVID ne correspondent pas au battage médiatique. Bien que le CDC déclare que les vaccinés sont nettement plus protégés contre toutes les variantes de COVID-19, y compris la dernière variante Omicron, les données concernant les vaccins et la liste toujours croissante de variantes montrent que ces vaccins ne sont pas aussi efficaces qu’ils le prétendent. . Les citoyens de tous les pays du monde ont commencé à exiger des réponses à cet écart, qui se sont souvent heurtées à une réponse tyrannique de la part de leurs gouvernements.

Une énorme manifestation ce soir en Allemagne pour mettre fin aux blocages et aux restrictions COVID. pic.twitter.com/37c2fuOxZh – Aaron Ginn (@aginnt) 12 décembre 2021

En #Allemagne, les policiers utilisent des règles pliables pour mesurer la distance entre les personnes. Neuf #policiers ont harcelé une femme de 80 ans pour ne pas avoir montré son #vaccinationpass. Plusieurs habitants ont été expulsés vers des lieux inconnus après une #manifestation anti-#Covid. #violence policière pic.twitter.com/DEdTNOs22z — 🆃🅵 (@newsflash_TF) 13 décembre 2021

Alors que les preuves de l’inefficacité des vaccins commencent à s’accumuler, le gouvernement, les grandes sociétés pharmaceutiques et les médias poursuivent leur assaut contre la vérité et les faits, déclarant que les données présentées qui montrent que les vaccins ne sont pas aussi efficaces qu’ils le suggèrent, sont sorties de leur contexte ou ne sont pas pas assez complet. Au lieu de publier les données complètes, ou peut-être de montrer ces représentations « incomplètes » là où elles font défaut, le CDC et d’autres agences continuent de nous dire simplement de « suivre la science », ou même dans le cas d’Anthony Fauci, prétendre être le la science.

Lorsque Omicron a fait ses débuts en Afrique australe, la communauté scientifique n’a pas tardé à blâmer le faible taux de vaccination de l’Afrique du Sud, l’appelant « la variante des non vaccinés ». Pourtant, lorsque vous regardez les données, elles sont à nouveau en désaccord avec cette affirmation, comme le montre cet article écrit le 29 novembre par votre serviteur. Même avec les données mises à jour, l’Afrique du Sud (avec un taux de vaccination de 23,8 pour cent) a connu une augmentation de plus de 1 100 pour cent des cas au cours des deux dernières semaines. Maintenant, si Omicron, la souche principalement responsable de l’augmentation des cas, était «plus mortelle» que les souches précédentes, il aurait dû y avoir une augmentation plus importante du taux de mortalité, ou en d’autres termes, une augmentation de plus de 1 100 pour cent des décès dans ce pays. Ce n’est pas le cas, car les décès dus au COVID dans le pays n’ont augmenté que de 8,63% au cours des deux dernières semaines. Pendant ce temps, le Portugal, avec un taux de vaccination de 88,3% à ce jour, a connu une augmentation de 46% des cas de COVID et une augmentation de 50,63% des décès dus au COVID au cours de la même période. La France a fait vacciner près de 70 % de sa population, mais le nombre de cas a augmenté de 92 % et le nombre de décès a augmenté de 100,9 %. De toute évidence, les vaccins n’ont rien à voir avec les nouveaux cas ou les décès. L’importante charge de travail de l’Afrique du Sud est probablement due au fait que l’Afrique du Sud a esquivé les pics précédents du nombre de COVID dans le monde, cependant, avec la gravité considérablement réduite des cas Omicron, ils ont peut-être juste eu de la chance à nouveau.

Les premiers cas d’Omicron en Afrique du Sud seraient venus du Botswana, cependant, chacun des premiers cas identifiés concernait des personnes qui étaient, encore une fois, complètement vaccinées.

Sky News a également publié un article le 30 novembre, qui brise le récit de la «variante des non vaccinés». L’histoire suit deux voyageurs de Hong Kong, qui avaient voyagé en Afrique du Sud, revenant le 12 novembre à Hong Kong. Les deux passagers ont suivi les restrictions extrêmes pour voyager, notamment être complètement vaccinés, porter un masque pendant tout le voyage, des tests au départ, des tests au retour et une quarantaine obligatoire à leur retour. Les deux ont rempli les quatre premières exigences avec facilité, cependant, malgré leur statut vaccinal, le port du masque et les tests doublement négatifs, les deux patients ont été testés positifs au cours de leur quarantaine obligatoire de 21 jours. Les vaccins ne l’ont pas arrêté. Les masques ne l’ont pas arrêté. Les tests ne l’ont pas détecté. En d’autres termes, Omicron, qui est clairement et incontestablement plus transmissible, semble esquiver complètement les vaccins, mais malgré cette montagne de données le montrant, les gouvernements du monde entier continuent de suggérer que le meilleur moyen d’éviter de contracter Omicron est d’être pleinement vacciné.

Le 10 décembre, . a rapporté des informations choquantes qui continuent définitivement à briser le récit :

« Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré que sur les 43 cas attribués à la variante Omicron, 34 personnes avaient été entièrement vaccinées. Quatorze d’entre eux avaient également reçu un rappel, bien que cinq de ces cas se soient produits moins de 14 jours après le coup supplémentaire avant que la protection complète n’intervienne.

C’est là que le récit s’effondre complètement. Si le vaccin était efficace contre Omicron, les données montreraient qu’un pourcentage plus faible des nouveaux cas ont été trouvés chez ceux qui ont été vaccinés. Cela montre clairement que 79 pour cent des cas identifiés sont des vaccinés, malgré le fait que près de 60 pour cent de la population est complètement vaccinée. Bien que je ne suggère pas que le vaccin vous rend plus susceptible d’être infecté par Omicron, l’argument est avancé pour suggérer que les vaccins ne sont pas du tout efficaces contre la variante. De plus, 32 pour cent des cas identifiés avaient reçu le rappel alors que seulement 16 pour cent de la population totale avait reçu des rappels. Même si vous supprimez les cas dans lesquels le rappel n’avait pas encore atteint sa pleine efficacité, 26% des cas provenaient de personnes entièrement vaccinées et boostées, bien qu’elles ne représentent que 16% de la population. Si vous aviez tout simplement la même probabilité d’être infecté par Omicron, quel que soit votre statut vaccinal, la répartition du nombre de cas par statut vaccinal devrait être pratiquement identique au nombre de vaccinés et de non vaccinés. Ce n’est pas le cas.

Ce qui me ramène au point que j’ai toujours fait valoir : pourquoi le gouvernement peut-il mandater quelque chose qui n’apporte pas les avantages qu’il suggère ? Non pas que je serais jamais pour obliger quelqu’un à recevoir dans son corps une substance à laquelle il est opposé, ce serait certainement plus facile à vendre aux gens s’il y avait plus d’avantages, moins d’effets secondaires potentiellement mortels et une longévité qui correspondait à celle de l’immunité naturelle acquis de la guérison de l’infection au COVID-19. Le fait que nous puissions être tenus d’être clients et consommateurs de toute entreprise privée pour toute raison que le gouvernement juge nécessaire est une violation totale de nos libertés.

Ni le gouvernement, ni les grandes sociétés pharmaceutiques, ni les médias ne semblent intéressés à discuter de la question. Pourtant, nous y sommes.