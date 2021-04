Les données du monde réel parviennent aux NFT alors que les artistes de rue géolocalisent leur travail

Un artiste letton qui ne porte que le nom de Kiwie a annoncé son intention de publier plus d’un millier de jetons non fongibles qui représentent le street art du monde réel.

Selon une déclaration de Kiwie, le jeton non fongible, ou NFT, permettra aux connaisseurs d’art de posséder physiquement l’art de la rue sans enlever le mur de briques, le trottoir ou toute autre infrastructure auquel il a été appliqué. Les NFT présentent des rendus 3D du personnage «Fat Monster» de l’artiste peint à la bombe dans 1001 lieux du monde réel avec des géolocalisations correspondantes.

«Utiliser les NFT pour représenter la propriété permet de maintenir la beauté de l’art intacte», a déclaré Kiwie. « La blockchain n’est pas seulement un mot à la mode ici, elle permet légitimement quelque chose qui était auparavant impossible. »

Kiwie prévoit de déposer cinq NFT pour des œuvres d’art de rue existantes à partir du 13 avril sur la place de marché Rarible. L’artiste a l’intention de programmer des baisses supplémentaires périodiquement au cours des cinq prochaines années. Selon le site Web de Kiwie, l’artiste prévoit de créer environ 5 à 6 œuvres d’art de rue utilisées pour les NFT dans 195 pays, à commencer par la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie.

Le travail de l’artiste a suscité l’approbation et la critique au fil des ans. Ils ont peint à la bombe le navire du duc de Lancastre au Pays de Galles et sont devenus bien connus pour leurs peintures de monstres autour de la capitale lettone de Riga. Bien que certaines des œuvres d’art aient vraisemblablement été supprimées depuis, celles associées aux NFT fonctionneront différemment. Dans un pont entre l’art physique et numérique, même si l’un des 1001 monstres du monde réel était détruit ou repeint, le NFT restera, mais leur image associée se transformera en un « monstre fantôme » – une version translucide et halo de la même œuvre d’art.

L’offre fait partie d’une tendance croissante des utilisateurs de crypto à associer davantage de données du monde réel à leurs homologues NFT. Le mois dernier, IoTeX, une plate-forme axée sur la confidentialité pour l’Internet des objets, a annoncé qu’elle développait un appareil capable d’enregistrer et de crypter des données, y compris l’emplacement, la température, la qualité de l’air et le mouvement vers les NFT, permettant aux détenteurs de vérifier leur preuve de -présence.