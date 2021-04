Les données du PII doivent changer pour le mieux; investissement infra pour stimuler la croissance

La demande de produits de consommation repose principalement sur la hausse du revenu disponible et la propension à dépenser des ménages.

Sur la base de la première révision des données de janvier ’21 et de la révision finale des données de novembre ’20, les données du PII de février ’21 confirment l’appréhension que de nombreux défis restent à relever pour relancer la croissance industrielle à la suite de l’impact négatif de la pandémie.

Hormis quelques segments dominés par l’automobile, les tracteurs, les 2 roues et les produits FMCG, les autres segments de l’industrie n’ont pas encore nagé sur le terrain positif. Et les données reflètent vraiment ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, les activités minières n’ont pas encore commencé après l’achèvement du processus de vente aux enchères. Au cours des 11 premiers mois de l’exercice actuel, le secteur a diminué de près de 10%. La production d’électricité pour le mois de février est marginalement positive. Cependant, le secteur manufacturier (poids: 77,6%) au cours du mois a baissé de 5% par rapport à janvier et pour l’année entière, il est en baisse de 12,6%, ramenant ainsi le PII total à 11,3%.

En analysant les segments sous fabrication, on observe que les métaux de base (poids: 12,8) sont dans la catégorie négative avec une marge plus élevée qu’en janvier’21. La production totale d’acier brut dans le pays est inférieure d’environ 6 à 7% à celle de l’année précédente. Une explication partielle de cette décroissance pourrait être une perte de 3 jours ouvrables en février.

Parmi les autres principaux articles manufacturés, la fabrication de coke et de produits pétroliers raffinés (poids: 11,8) a connu une forte baisse de la production au cours du mois. La fabrication de produits chimiques (poids: 7,8) a une baisse marginale de la production et il en va de même pour les produits alimentaires (poids: 5,3) également.

La fabrication de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques (poids: 4,9) affiche une croissance de 4,9 pour cent au cours du mois par rapport à l’année dernière. Cependant, cumulativement, l’indice est négatif. Le secteur automobile a observé une croissance de la production de 15,36% en février’21 avec une croissance positive des ventes observée dans les voitures particulières (17,92%), dans les deux roues (10,2%). La fabrication d’autres équipements de transport (poids: 1,8) est également positive en février’21, comme le montre la hausse des achats de matériel ferroviaire, bien que la construction de navires reste modérée. La fabrication de matériel électrique (poids: 2,99) croît de 3,2% au cours du mois, ce qui coïncide avec la croissance récente de la production de tôles électriques et de tôles CRC.

Les biens d’équipement (comprenant des récipients sous pression et des réservoirs, des équipements de production d’énergie, des transformateurs, des équipements de manutention, des fours, des tracteurs, des machines agricoles, des machines minières, des machines textiles, des wagons et des autocars, etc.) ont supporté l’impact négatif maximal du Covid 19 pandémie.

Le budget pour FY22 a affecté un investissement en capital de Rs 5,54 lakh crore sur les infrastructures et il est prévu que l’indice des biens d’équipement entrerait en territoire positif dans les 2-3 prochains mois. Les biens intermédiaires (comprenant les tuyaux et tubes, les éléments de fixation, la boîte de vitesses, les roulements à billes, etc.) ont diminué cumulativement de 12,2% au cours des 11 premiers mois du dernier exercice. Les biens d’infra / construction (poids: 12,34, comprenant des charpentes en acier pour la construction de pylônes, des blocs de béton préfabriqués, etc.) à forte intensité d’acier ont également observé la même décroissance de 12,2%.

Le signal positif est montré par le segment des biens de consommation durables (poids: 12,84) qui a augmenté de 6,3% au cours du mois, mais il faut cumulativement faire beaucoup plus pour entrer dans un territoire positif. Il comprend une multitude d’appareils électroménagers (ustensiles en acier inoxydable, climatisation, machines à laver, réfrigérateurs, voitures particulières, composants automobiles, 2 roues, vélos, etc.).

La demande de produits de consommation repose principalement sur la hausse du revenu disponible et la propension à dépenser des ménages. On voit que le taux de croissance de la PFCE (dépense de consommation finale privée) va au taux de 20 pour cent au T2 de Fy21 à 18,4% au T3 et il maintient un taux de croissance similaire au T4 également.

Ainsi, le PII est le plus susceptible d’entrer dans la catégorie positive sous peu, car davantage de données sur la production des mois précédents sont compilées et le début des investissements dans le secteur des infrastructures comme indiqué dans le budget et dans le processus, la formation de capital aurait un rôle beaucoup plus important à jouer. pour stimuler la croissance économique du pays dans les mois à venir.

En fait, cette simple justification a contribué à façonner les récentes prévisions du FMI, qui ont porté la croissance du PIB des États-Unis à un record de 6%, grâce à une mesure de relance massive de 1,9 billion de dollars sous forme d’investissements dans les infrastructures (financement des autoroutes, routes, réseau ferroviaire, aéroports, approvisionnement en eau potable, construction d’un réseau de communication, logements abordables, etc.) en plus d’un autre investissement de @ 2 trillions réalisé en décembre’20.

La projection d’une croissance du PIB en Inde de 12,6% en 2021 repose sur l’hypothèse que la pandémie est maîtrisée par une vaccination appropriée et que les investissements en immobilisations dans les infrastructures augmentent considérablement grâce à la pression du gouvernement pour un niveau d’investissement public plus élevé. Alors que le financement innovant à long terme et la monétisation des actifs fourniraient des fonds pour l’investissement public, l’investissement privé des entreprises complété par l’IDE doit circuler dans l’immobilier, le stockage et les entrepôts, les énergies renouvelables, les mines, les biens d’équipement et les équipements de construction, la logistique et les transports.

Un secteur manufacturier et industriel en croissance constante est l’aboutissement de la mise en œuvre réussie de tous ces projets économiques. .

: Les opinions exprimées sont personnelles

L’auteur est l’ancien DG, Institut du développement et de la croissance de l’acier

