Les données du recensement montrent l’augmentation de la population de Seattle au cours de la dernière décennie, alimentée en partie par la croissance de l’emploi technologique

La Space Needle se démarque parmi les grues et les matériaux de construction près des tours d’Amazon à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La population de Seattle a augmenté de 21% pour atteindre 737 015 personnes et le comté de King a augmenté de plus de 300 000 habitants depuis 2010, selon les nouvelles données du recensement américain publiées jeudi. Les chiffres de croissance fulgurante placent la région parmi les plus dynamiques du pays. Seattle était l’une des 14 villes à avoir ajouté plus de 100 000 habitants au cours de la dernière décennie.

L’industrie de la technologie a probablement joué un rôle important, avec la croissance extraordinaire d’Amazon, la renaissance de Microsoft et l’émergence du cloud computing et de la technologie d’entreprise – deux atouts de l’écosystème technologique de Seattle.

Amazon emploie actuellement 80 000 personnes dans l’État de Washington, la plupart à Seattle. C’est contre 26 500 en 2015. Le géant de la vente au détail en ligne prévoit d’ajouter 25 000 emplois supplémentaires dans la ville voisine de Bellevue au cours de la prochaine décennie.

Microsoft, dont le siège est à Redmond, dans l’État de Washington, a créé 16 700 emplois dans la région depuis 2014, selon ses propres données.

Les deux géants de la technologie ont vu leurs cours boursiers grimper au milieu de la pandémie et continuent d’embaucher. Amazon a plus de 14 000 offres d’emploi pour des postes dans la région de Seattle ; Microsoft en a plus de 3 200.

Dans l’ensemble, la région de Seattle a créé plus de 48 000 emplois technologiques au cours des cinq dernières années, soit une augmentation de plus de 35% – un taux plus rapide que tout autre grand marché technologique américain, selon une analyse de CBRE.

La croissance fulgurante de l’industrie technologique de la région au cours de la dernière décennie a également été tirée par l’expansion des avant-postes d’ingénierie de la Silicon Valley dans la région de Seattle, des entreprises telles que Facebook et Google continuant à embaucher et à récupérer plus d’espace de bureau.

Un détail intéressant des données du recensement : la ville à la croissance la plus rapide de la région n’était pas Seattle ou Bellevue, c’était Kent, Washington, qui abrite la société de fusées de Jeff Bezos, Blue Origin.

La dernière décennie a également vu non seulement la croissance démographique, mais aussi un changement dans la démographie raciale de la région.

Dans le comté de King, le pourcentage de blancs non hispaniques de la population a diminué de plus de 10 points de pourcentage par rapport au recensement précédent de 2010. La population asiatique est passée d’environ 15 % à 19,8 %. La population noire du comté a augmenté de 1 point de pourcentage.

Dans l’ensemble de l’État, le pourcentage de la population blanche non hispanique de Washington a diminué de 8,7 points de pourcentage, le plus grand de tous les États du pays, selon le Seattle Times.

Actuellement, la croissance la plus rapide de tout groupe racial de l’État de Washington est latino ou hispanique, qui a augmenté de 2 % à près de 14 % de la population de l’État.