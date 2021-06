Les données du smartphone et de la montre connectée ont conduit à des aveux de meurtre

Les données des smartphones et des montres connectées ont fourni des preuves cruciales qui ont conduit hier un homme à avouer le meurtre de sa femme. Les données ont montré que son histoire sur ce qui s’est passé ne pouvait pas être vraie…

Le pilote d’hélicoptère grec Babis Anagnostopoulos a affirmé à l’origine que sa femme avait été tuée par des voleurs lors d’une invasion de domicile. Cependant, les données de son propre téléphone, de la montre connectée de sa femme et de leur système de surveillance à domicile contredisaient toutes sa version des événements.

BBC News rapporte :

Des détectives l’ont approché après le service commémoratif d’Alonnisos jeudi, lui demandant de les accompagner à Athènes, affirmant qu’il y avait eu une avancée dans l’enquête et qu’ils voulaient identifier un suspect. Ce n’est qu’à son arrivée dans la capitale qu’on lui a dit qu’il était le suspect.

La montre intelligente de Caroline Crouch a montré que son cœur battait encore au moment où son mari a affirmé qu’elle avait été assassinée. Le tracker d’activité sur son téléphone l’a montré se déplaçant dans la maison alors qu’il disait qu’il était attaché ; et l’heure enregistrée à laquelle les cartes de données ont été retirées de la caméra de sécurité domestique a également raconté une histoire différente de sa version des événements […]

Ensuite, ils ont vérifié une série d’appareils techniques pour corroborer son récit. La montre biométrique de Caroline Crouch a révélé ses relevés de pouls le jour de sa mort. Les mouvements de Babis Anagnostopoulos ont également été suivis via son téléphone portable, et le système de surveillance du couple a également mis en évidence des écarts […]

Un pilote de 33 ans a avoué le meurtre de sa jeune épouse britannique, Caroline Crouch, selon la police, dans un crime qui a choqué la Grèce. Anagnostopoulos a initialement affirmé que trois voleurs s’étaient introduits par effraction dans la maison du couple à Athènes et l’avaient ligoté. Mais après une longue enquête, la police a déclaré que son histoire ne correspondait pas.

Ce n’est pas la première fois que les données d’un smartphone aident à résoudre un crime. Les données de l’iPhone se sont également révélées cruciales dans un cas très similaire en 2018, lorsqu’un homme a de nouveau affirmé que sa femme avait été tuée par des intrus.

Un pharmacien au Royaume-Uni a assassiné sa femme, puis a essayé de faire croire que des intrus s’étaient introduits dans la maison et avaient commis le meurtre. […] mais les données d’activité des iPhones du meurtrier et de la victime ont montré ce qui s’est réellement passé.

La tromperie de Patel a été découverte après que la police a examiné l’application de santé pour iPhone, qui suit les pas de l’utilisateur tout au long de la journée, sur son téléphone et celui de sa femme.

Dans les minutes qui ont suivi la mort de Jessica, le téléphone de Patel a surveillé l’activité frénétique, courant autour de la maison alors qu’il organisait le cambriolage et montait et descendait les escaliers. L’application de santé de Jessica est restée immobile jusqu’à sa mort lorsqu’elle a enregistré un mouvement de 14 pas alors que son mari prenait l’iPhone de son corps et le déposait à l’extérieur pour donner l’impression que le « cambrioleur » l’avait laissé tomber en partant.