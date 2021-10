Les données en chaîne montrent une augmentation de la demande pour la pièce BNB, le BNB surpassera-t-il le BTC ?

Pourquoi le prix de Binance Coin (BNB) augmente-t-il ? Parmi de nombreuses raisons, un récent fonds de 1 milliard USD pour le développement de projets de DApps sur la Binance Smart Chain [BSC] est l’un des principaux catalyseurs qui alimentent le prix du BNB.

Le service de suivi des données cryptographiques, Santiment, a détecté une augmentation de la demande de BNB sur les portefeuilles, les baleines BNB acquérant environ 412 000 BNB ces dernières semaines. Cette décision montre que beaucoup d’argent reste haussier sur la pièce BNB face à la réglementation.

Le protocole de combustion du BNB est un autre catalyseur haussier intéressant pour le prix du jeton BNB, car les taureaux conservent leurs positions en attendant cet événement.

Une plongée dans le graphique des prix devrait également nous donner un aperçu des tendances importantes et des moteurs techniques du prix du BNB.

Analyse du graphique hebdomadaire de Binance (BNB)

Les prix de divergence baissière et haussière par rapport aux modèles d’oscillateur maintiennent le prix du BNB dans la résistance de 680 $ et le support de 211,70 $.

Le récent modèle de chandelier de piège à ours le 20 septembre prépare un ton haussier pour une augmentation des prix au-delà de la résistance de 509,90 $ et se dirige vers l’ATH de 680,00 $.

Le RSI [4] n’a pas pu atteindre le niveau 25, ce qui représente donc une perspective haussière pour le prix du BNB.

Une cassure au-dessus de la résistance de 680 $ pourrait voir le prix du BNB augmenter pour la première fois dans des zones de prix à quatre chiffres.

Analyse du graphique journalier de Binance (BNB)

Suite à un effondrement des lignes de tendance cachées de la divergence haussière le 07 septembre ’21, le prix du BNBUSDT a chuté d’environ 23%, puis s’est rapidement inversé à la hausse par une divergence haussière régulière opposée le 28 septembre ’21.

Les taureaux ont rétabli le contrôle alors que le RSI entre pour la deuxième fois dans la zone de surachat au moment de la presse.

Pendant ce temps, une configuration de divergence baissière imminente est prévue autour de la résistance de 518,90 $. D’un autre côté, une poussée de la dynamique haussière pourrait voir le RSI dépasser le niveau de 85, annulant ainsi le modèle de retournement anticipé.

Analyse du graphique Binance (BNB) 4HR

Le calendrier 4HR suit une dynamique de prix similaire à celle du calendrier quotidien avec une divergence haussière régulière opposée le 12 octobre ’21 à 08h00. Cela a conduit à une hausse parabolique du prix du BNB et à une montée en flèche au-dessus de la résistance du 07 octobre à 12h00. [$446.60].

Les taureaux déchaînés pourraient utiliser l’ancienne résistance de 446,60 $ comme nouveau support, ce qui est un scénario à la hausse possible pour le prix du BNB. Une phase de correction prolongée pourrait voir le prix chuter jusqu’au support de 424,00 $.

Niveaux intrajournaliers de Binance (BNB)

Taux au comptant : 468,4 Tendance à moyen terme [H4]: Forte volatilité haussière : Support élevé : 392,20 $, 424,0 $ et 446,60 $ Résistance : 473,0 $ et 518,90 $

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Sunil est un entrepreneur en série et travaille dans l’espace blockchain et crypto-monnaie depuis 2 ans maintenant. Auparavant, il a co-fondé Govt. of India a soutenu la startup InThinks et est actuellement rédacteur en chef chez Coingape et PDG de SquadX, une startup fintech. Il a publié plus de 100 articles sur la crypto-monnaie et la blockchain et a aidé un certain nombre d’ICO à réussir. Il a co-conçu une formation industrielle en développement de blockchain et a animé de nombreuses interviews dans le passé. Suivez-le sur Twitter à @sharmasunil8114 et contactez-le à sunil (at) coingape.com