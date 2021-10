Les données en chaîne montrent une augmentation de l’offre de pièces stables affluant dans le Bitcoin

Les données sur la chaîne montrent une augmentation récente du nombre d’adresses stables envoyées aux bourses, suggérant une augmentation de l’approvisionnement en poudre sèche pompant dans Bitcoin.

Le nombre d’adresses d’afflux d’échange de Stablecoins a récemment augmenté

Comme l’a souligné un article de CryptoQuant, le nombre d’adresses stables effectuant des transactions entrantes vers les bourses a fortement augmenté hier.

Les Stablecoins sont des jetons dont la valeur est liée à une monnaie fiduciaire. Comme ils sont relativement stables (comme leur nom l’indique), les investisseurs aiment les utiliser pour se retirer temporairement des marchés volatils comme Bitcoin.

Le « toutes les pièces stables : toutes les adresses d’afflux d’échanges comptent » est un indicateur qui indique le nombre total de ces adresses de jetons fiduciaires qui envoient leurs pièces aux portefeuilles d’échange.

Un pic dans la valeur de la métrique signifie qu’il y a une augmentation de l’offre de pièces stables pour le transfert vers d’autres cryptos. Cela pourrait suggérer que les investisseurs pensent que maintenant peut être une entrée lucrative sur des marchés volatils, et ils convertissent donc leurs pièces fiat-liées en BTC et autres crypto-monnaies. Ils peuvent également chercher à retirer les pièces en fiat.

Maintenant, voici un graphique qui montre la tendance de la valeur de l’indicateur au cours de la semaine dernière :



Le nombre d’adresses d’afflux de pièces stables a montré un énorme pic hier | Source : CryptoQuant

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’indicateur a montré une valeur très élevée hier, ce qui implique que de nombreux investisseurs ont envoyé leurs pièces en bourse à ce moment-là.

La raison de cette tendance pourrait être la récente correction subie par Bitcoin après avoir créé son nouvel ATH. Les investisseurs peuvent être optimistes sur le prix futur de la pièce et trouver que cette baisse est une bonne opportunité d’achat.

Une chose à noter est que la totalité de l’offre de pièces stables entrant dans les échanges ne se déversera pas dans Bitcoin. Un pourcentage d’entre eux ira en altcoins et un autre sera retiré en fiat ou conservé en bourse.

Néanmoins, une augmentation de l’offre totale est toujours un bon signe pour BTC et peut aider la pièce à rebondir après la correction. De tels afflux soutenus peuvent s’avérer haussiers et amener la crypto à des sommets historiques (ATH) plus élevés.

Prix ​​Bitcoin

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de BTC flotte autour de 63 000 $, en hausse de 4% au cours des sept derniers jours. Au cours du mois dernier, la crypto a gagné 48% en valeur.

Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix de la pièce au cours des cinq derniers jours :



Le prix du BTC observe une correction au cours des derniers jours, mais semble maintenant faire son retour | Source : BTCUSD sur TradingView Image en vedette de Unsplash.com, graphiques de TradingView.com, CryptoQuant.com