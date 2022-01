Les données encourageantes des Dallas Mavericks avant les séries éliminatoires

Luka doncic, Kristaps Porzingis Oui jalen brunson sont de loin les trois meilleurs joueurs de Les francs-tireurs de Dallas cette saison. L’équipe, malgré le changement d’entraîneur (Jason Kidd pour Rick Carlisle) n’a pas bouclé un bon premier tiers de saison et a plus que jamais du mal à marquer (et la défense reste sans amélioration). Malgré cela, compte tenu de la baisse générale du niveau dans la Conférence Ouest, ils sont actuellement cinquièmes après avoir remporté deux victoires consécutives lors des 2 derniers matchs joués.

L’une des raisons du début de saison terne est que les trois joueurs dont nous avons parlé précédemment (Doncic, Porzingis et Brunson) ont à peine coïncidé sur le terrain jusqu’à présent cette saison pendant 96 minutes, principalement en raison de blessures et de protocoles Covid. . Ceci, logiquement, a fortement diminué les performances d’une équipe dont on attend toujours un peu plus qu’elle n’en donne ces derniers temps.

Les données des étoiles

jalen brunson C’est, de loin, celui qui a le plus joué cette saison. Sur les 37 matchs auxquels les Mavs ont joué à ce jour, un seul a été perdu (perte contre les Wizards). Jusqu’à présent cette saison, le meilleur de loin de ses quatre en championnat, avec une moyenne de 16,1 points, 3,7 rebonds et 5,6 passes décisives en 30,9 minutes de jeu par match. Les Mavs révèlent haut la main.

Luka doncic 14 matchs ont été perdus pour diverses raisons cette saison. Il a à peine réussi à en terminer 23 dans ce qui a été une saison difficile pour lui, avec des chiffres pires que les deux saisons précédentes. De 28,8 à 27,7 en moyenne, il est passé à 24,9 (chiffres encore extraordinaires). De plus, il capte 8 rebonds et distribue 8,8 passes décisives. Il a besoin de se stabiliser physiquement pour pouvoir donner le maximum (son pourcentage dans le triple, 32,1%, et son niveau défensif, sont toujours ses écarts).

Kristaps Porzingis a joué un jeu plus que Luka Doncic. Il en a perdu 11 jusqu’à présent cette saison et sa performance numérique est très similaire à ses deux années précédentes au Texas : 20,6 points, 8 rebonds et 2,3 passes décisives par match.

Les Mavs ont besoin des trois en bonne santé et disponibles. Si cela se produit, les performances globales de l’ordinateur s’amélioreront certainement. Avec ces trois-là sur le terrain offensivement, l’équipe gagne beaucoup et ils ont à peine été capables de le faire jusqu’à présent cette saison.