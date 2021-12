Les données essentielles de la Real Sociedad Real Madrid

02/12/2021 à 20:40 CET

pari

Buts

Cette saison, l’objectif est d’être le territoire incontesté du Real Madrid. C’est l’équipe qui a marqué le plus de buts. Il a 35 buts, ce qui génère une moyenne de 2,33 buts par match. En plus d’être l’équipe qui a perdu le moins de matchs avec l’Atlético.

Cependant, la Real Sociedad a marqué un total de 19 buts, ce qui la place en huitième position de la Liga à cet égard. Pour voir la différence, marquez 1,23 buts par match. Un de moins que les blancs toutes les 90 minutes ! La clé pour les Basques, c’est qu’ils rentabilisent très bien chaque but qu’ils marquent car ils en reçoivent très peu. Tentatives de but

Le Real Madrid est l’équipe qui tire le plus, celle qui tire le plus au but et celle qui atteint le plus de buts par tir. Ce critère est essentiel pour comprendre, aussi, pourquoi c’est une équipe qui atteint autant d’objectifs. Non seulement il termine beaucoup, mais il se transforme aussi efficacement, de son côté, dans ces critères Le Real n’est pas dans le Top 5 de LaLiga.

xG, objectifs attendus

Comme vous le savez déjà, le xG mesure la probabilité qu’un tir se termine par un but, sa dangerosité. Sur cette métrique, nous étudions que le Real Madrid a beaucoup de succès devant le but. Il transforme des occasions qui ne finissent normalement pas par être un objectif. Il aurait dû marquer 26 buts et en a marqué 35. Une énorme différence, les blancs sont branchés !

Cependant, le Real a marqué un but de moins que la dangerosité de ses chances estimée. C’est-à-dire que son succès est moindre, mais très équitable avec ses objectifs.

Buts contre

La principale différence vient ici, car le Real compense le fait de marquer peu avec sa force défensive. C’est l’équipe qui marque le moins de buts, avec Séville et l’Athletic Club. Il a encaissé 11 buts, soit 0,7 par match, ils ne savent même pas contre.

Cependant, dans ce critère, nous voyons que les blancs sont une équipe plus réglementée à cet égard. Ils ont encaissé 15 buts, un seul par match.

xGA, Buts attendus contre, l’une des clés !

Nous pouvons également mesurer les performances des attaquants rivaux face à nos protagonistes aujourd’hui. Et nous confirmons que les deux défenses sont l’une des clés puisque les deux équipes – la Real Sociedad et le Real Madrid – ont eu des chances avec plus de danger qu’elles n’en ont réellement marqué, c’est-à-dire qu’elles ont plus de xG contre les buts qu’elles ont réellement marqués. . Bien sûr, nous devons ici souligner deux porterazos.

But

On ne peut pas seulement parler du xG par contre pour mesurer les gardiens, autre clé. Nous devons aller plus loin et grâce à une autre mesure avancée, nous confirmons qu’Alex Remiro et Thibaut Courtois ont arrêté des occasions dangereuses qui, dans des conditions normales, auraient pu se terminer par un but contre.

Ils sont deux des cinq gardiens de but avec le pourcentage d’arrêts le plus élevé. Et Remiro est le gardien de but avec le pourcentage le plus élevé de feuilles blanches d’une équipe en Liga.

Pour ces raisons et bien d’autres, nous sommes sûrs du grand jeu que nous verrons !

