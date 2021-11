Les données essentielles du derby catalan : Barcelone vs Espanyol

18/11/2021 à 23:08 CET

pari

Nous commençons l’analyse en contextualisant que Barcelone et l’Espanyol ont 17 points, ils sont respectivement en neuvième et onzième position. Bien sûr, avec un match de moins à Barcelone.

Enchères en faveur

L’Espanyol termine plus que Barcelone en général, cependant, Barcelone termine plus au but. Cela explique pourquoi le Barça a cinq buts de plus que les perroquets.

Succès et efficacité

Barcelone a de meilleures données en buts par tir et en efficacité au but. Cela nous donne de nombreux indices sur la manière dont les enchères seront gérées.

Objectifs attendus (xG), ou probabilité d’objectif

Les deux équipes ont marqué moins de buts que ne le disent leurs objectifs attendus. En d’autres termes, leurs chances ont été plus dangereuses qu’elles n’ont réussi à se matérialiser.

Raúl de Tomás, l’avant-garde de la mode sur ses propres mérites

Raúl de Tomás est le joueur de LaLiga qui tire le plus au but et le deuxième qui tire le plus au total après Benzema. De plus, il est le joueur qui génère le plus de xG dans la compétition.

Laissez-passer

Ici, la différence est brutale. Comme c’est généralement un signe de leur style, Barcelone est l’équipe qui passe le plus, essaie le plus de passes, a les passes les plus efficaces, la plus grande distance parcourue par ses passes, le plus de passes jusqu’au troisième jour, etc. Cependant, dans tous ces critères, l’Espanyol se situe au milieu du tableau.

En d’autres termes, tout ce que nous avons analysé sur les buts et les tirs est construit de manières très différentes et avec des différences substantielles dans le nombre de passes et de possession.

Buts et tirs contre

Barcelone a concédé deux buts de plus que l’Espanyol malgré un match de moins. La chose amusante vient si nous analysons que l’Espanyol reçoit beaucoup plus de tirs au but par match. L’Espanyol est la 4e équipe de Liga qui reçoit le plus de tirs au but, Barcelone la 15e.

But

La différence de tirs contre cette volée dans un but que nous venons de voir réside dans le fait que Diego López est le gardien de LaLiga qui s’arrête le plus, le quatrième avec la plus grande efficacité et le quatrième avec les draps les plus propres. Le mérite est indéniable, puisque, si l’on prend en compte la difficulté des arrêts, Diego López fait également partie du Top 5 !

Séries récentes et histoire

Barcelone a 22 matchs sans perdre contre l’Espanyol, l’important est qu’ils ont laissé une cage inviolée dans 16 d’entre eux.

Barcelone a, jusqu’à présent cette saison, son deuxième plus faible total de points du siècle, depuis 2002. Et, de son côté, l’Espanyol ne connaît pas une mauvaise séquence, si l’on tient compte du fait qu’il a remporté trois de ses six derniers matchs. Jeux de Liga. Le même que dans les 25 jeux précédents.

Avec toutes ces données et compte tenu des qualités de chaque équipe, les recommandations du jour sont :

COMBIPARTIDO : Raúl de Tomás 2 coups ou plus entre les 3 costumes [2.63] + Plus de 2,5 buts [1.56] + Pour marquer les deux équipes [1.78] = [5.59]