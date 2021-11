Les données essentielles du Real Madrid vs Séville

26/11/2021 à 13:40 CET

pari

Buts

Le Real Madrid et Séville sont deux des trois meilleures équipes de buteurs de la compétition. Mais la différence est substantielle, de 32 à 22 respectivement. Ce qui fait une moyenne de buts par match de 2,46 et 1,69. Ce sont des données très élevées, notamment celle du Real Madrid.

En fait, le Real Madrid est la troisième équipe des cinq ligues majeures avec le plus de buts marqués aux côtés du PSG.

xG, objectifs attendus

Quand on parle de xG on parle du danger généré par les chances de chaque équipe et de la probabilité que ces tirs se terminent par un but. Et, compte tenu de cela, le Real Madrid et Séville ont marqué plus de buts que la dangerosité de leurs tirs ne l’avait prédit. C’est-à-dire qu’ils se sont effectivement matérialisés.

Cela signifie que, si un match de tir est prévu, ce sont deux équipes avec une efficacité prouvée pour marquer des buts. Par conséquent, il peut s’agir d’un match de but, mais attendez de lire les informations suivantes !

Buts contre

Séville est la deuxième équipe de Liga la moins battue, tandis que le Real Madrid est la sixième. Alors que Séville n’obtient pas de but par match, le Real Madrid concède 1.1.

Ils vont affronter deux buteurs très bien protégés. Par conséquent, nous devons contextualiser le nombre de buts que nous attendons dans ce match.

Gardiens de but

Si on mesure aussi la performance du gardien, le gardien de Séville Bounou a stoppé des occasions plus complexes.

Tentatives de but

De plus, ce sont les deux des trois équipes de LaLiga qui terminent le plus et qui terminent le plus au but.

Buts par tir

Ce sont les deux équipes de LaLiga qui marquent le plus par tir effectué. Ceci est également influencé par le fait qu’ils sont deux des six équipes qui sont les plus proches du but rival.

Laissez-passer

Ce sont deux des trois équipes qui tentent le plus de passes, les passes les plus réussies, les passeurs les plus efficaces et le plus de distance parcourue dans leurs passes. Avec Barcelone dans tous ces critères.

COMBIPARTIDO : Première mi-temps plus de 0,5 buts [1.34] + Pour marquer les deux équipes [1.78] + But des deux côtés [1.65] = [2,12]