Les données étayant une large diffusion asymptomatique du COVID-19 restent insaisissables ⋆ .

Les données concrètes sur la prévalence réelle de la propagation asymptomatique du COVID-19 restent insaisissables, les scientifiques ayant du mal à quantifier à quelle fréquence les porteurs du virus SRAS-Cov-2 le transmettent sans signes extérieurs de maladie.

Les craintes que le COVID-19 puisse se propager très facilement par transmission asymptomatique ont été un facteur majeur derrière les verrouillages et les mesures d’atténuation observés dans le monde au cours de l’année écoulée. Les dirigeants de la santé ont affirmé que la menace d’une propagation sans symptômes nécessitait des fermetures importantes de grandes parties de l’économie, des fermetures d’écoles indéfinies, le port obligatoire de masques publics, des limites de capacité et d’autres mesures de distanciation sociale, et diverses autres tactiques pour contenir la propagation du COVID- 19.

Perdu dans le chaos de l’année écoulée, il y a toute indication définitive que la propagation asymptomatique du virus est répandue ou courante. Les scientifiques et les responsables de la santé publique ont eu du mal à trouver des preuves épidémiologiques significatives à cet effet, bien que la plupart aient continué à insister sur le fait que c’est un contributeur majeur à la pandémie globale.

En juin de l’année dernière, Maria Van Kerkhove, fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la santé, a été confrontée à une réaction violente lorsqu’elle a déclaré que, sur la base des preuves actuelles, la propagation asymptomatique semblait être «très rare». Van Kerkhove a par la suite qualifié son commentaire, une qualification présentée comme un «retour en arrière» par certains dans les médias. Les responsables de la santé «n’ont pas encore cette réponse» quant à la prévalence de la propagation asymptomatique, a-t-elle déclaré en rétrécissant son affirmation précédente. «Je faisais référence à un petit sous-ensemble d’études.»

Van Kerkhove n’a pas répondu aux questions depuis lors concernant l’étude évolutive de la transmission asymptomatique de COVID. Plusieurs autres scientifiques, quant à eux, ont tenté de répondre à cette question avec des résultats mitigés.

Une étude de décembre a révélé que, au sein des ménages, les porteurs asymptomatiques du virus le transmettaient aux colocataires à un taux d’environ 0,7%. Cette enquête a fait les gros titres pour sa démonstration apparente que la propagation asymptomatique est, en fait, extrêmement rare.

Pourtant, au moins un co-auteur de l’étude, Natalie Dean, professeur de biostatistique à l’Université de Floride, a averti depuis la publication de l’étude que ses conclusions sur ce front devraient être prises avec un grain de sel.

Après sa publication, «j’ai travaillé avec des organisations de vérification des faits pour expliquer le contexte», a déclaré Dean à Just the News. Un contrôle Politifact de décembre, par exemple, a noté que le document lui-même prévenait que la taille de l’échantillon des études de cas asymptomatiques était très petite. Et «le journal ne s’intéresse qu’à la transmission domestique, pas à la diffusion communautaire», a également noté le service de presse.

Dean soutient que la totalité des preuves de dissémination asymptomatique brosse un tableau complexe et encore incertain. «Les personnes qui ne développent jamais de symptômes semblent être un peu moins contagieuses», dit-elle. Pourtant, les individus qui sont «présymptomatiques» au lieu de vraiment asymptomatiques, a-t-elle dit, «peuvent être très contagieux».

«Cette période juste autour du début des symptômes est celle où la charge virale et l’infectiosité maximisent», a expliqué Dean. «Il y a donc des implications scientifiques intéressantes de la différence entre les deux. Par exemple, si les vaccins réduisent l’apparition des symptômes, signifient-ils également que les quelques personnes qui sont encore infectées mais ne développent pas de symptômes sont moins contagieuses? Mais à d’autres fins politiques, les personnes sans symptômes ou avec seulement des symptômes légers peuvent être très contagieuses. »

Dean a évoqué une étude publiée ce mois-ci dans la revue Clinical Microbiology and Infection qui cherchait à mieux évaluer les taux de propagation asymptomatiques. Il a trouvé «un intervalle de prédiction de 0% -10% pour asymptomatique [attack rates]», Potentiellement beaucoup plus élevés que ceux trouvés par l’équipe de Dean l’année dernière.

Même de tels chiffres seraient encore un peu inférieurs à certaines des estimations les plus désastreuses, comme un article de janvier qui affirmait que «les personnes infectées qui ne développent jamais de symptômes peuvent représenter environ 24% de toutes les transmissions».

Cette étude, cependant, était moins un examen de données épidémiologiques solides et plus un «modèle analytique» qui «évaluait la quantité relative de transmission d’individus présymptomatiques, jamais symptomatiques et symptomatiques dans une gamme de scénarios.» Les auteurs de cette étude n’ont pas répondu aux demandes d’informations sur les limites potentielles de l’étude.

D’autres sont arrivés à des chiffres encore plus élevés: l’été dernier, un examen des premières données sur la pandémie par des chercheurs du Scripps Research Translational Institute a suggéré que «le taux d’infection asymptomatique peut atteindre 40% à 45%» avec une «estimation prudente» de “30% ou plus.” Ces chiffres diffèrent fortement des estimations les plus récentes et les plus basses, bien que les données elles-mêmes restent incomplètes.

La transmission asymptomatique des virus n’est pas nouvelle; la grippe saisonnière peut se transmettre de manière asymptomatique, mais pas aussi facilement que le SRAS-Cov-2.

En fin de compte, seule une plus grande collecte de données – qui peut être un processus laborieux et long – peut régler la question. Beaucoup espèrent, pendant ce temps, que la campagne de vaccination en cours réduira considérablement ce qui semble être le taux déjà faible de propagation asymptomatique du COVID.

“[I]Si le vaccin arrête également la propagation asymptomatique, alors vous pourriez potentiellement vacciner votre sortie de l’épidémie », a déclaré Peter Hotez, le doyen de la Baylor College School of Tropical Medicine, à NBC le mois dernier.