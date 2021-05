Les données FTC révèlent un grand saut dans les escroqueries à l’investissement dans la cryptographie, des pertes totalisant M

La cyber-sécurité

Les données FTC révèlent un grand saut dans les escroqueries à l’investissement dans la cryptographie, des pertes totalisant 80 millions de dollars

Un nouveau projecteur sur les données de protection des consommateurs de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a révélé que les consommateurs avaient perdu plus de 80 millions de dollars en raison d’escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies depuis octobre 2020.

La génération Y a perdu plus d’argent à cause des escroqueries

Les données compilées à partir du dernier trimestre de 2020 et du premier trimestre de 2021 ont montré que près de 7000 investisseurs ont été escroqués par des escrocs qui les ont attirés dans de fausses opportunités d’investissement crypto.

Le rapport note:

«Les sites utilisent de faux témoignages et un jargon de crypto-monnaie pour paraître crédibles, mais les promesses de rendements énormes et garantis ne sont que des mensonges. Ces sites Web peuvent même donner l’impression que votre investissement augmente. Mais les gens rapportent que, lorsqu’ils essaient de retirer des bénéfices supposés, on leur dit d’envoyer encore plus de crypto – et finissent par ne rien récupérer.

Le montant médian perdu à cause des escroqueries à l’investissement et signalé par ces consommateurs était de 1 900 $. Selon la FTC, ce chiffre est environ douze fois le nombre de rapports et près de 1 000% de plus en pertes déclarées par rapport à la même période plus tôt.

Cette année a vu un revirement dans la scène de la crypto-monnaie alors que le battage médiatique autour des actifs numériques s’est intensifié. Cela a vu les escrocs profiter et tirer profit du buzz, attirant ainsi les gens dans de fausses opportunités d’investissement.

Les jeunes ont été davantage les destinataires. Selon la FTC, les personnes dans la vingtaine et la trentaine ont perdu plus d’argent à cause des escroqueries d’investissement que de toute autre forme de fraude au cours des six mois, avec plus de la moitié de leurs pertes par escroquerie d’investissement dans des actifs cryptographiques.

Les investisseurs ont été trompés par les escroqueries d’identité cryptographique d’Elon Musk

L’une des formes les plus courantes d’escroquerie cryptographique est lorsque des escrocs se font passer pour des célébrités ou des personnalités renommées et promettent de multiplier la crypto-monnaie que les investisseurs envoient dans leur portefeuille mais l’empochent à la place.

Selon la FTC, les fraudeurs se faisant passer pour Elon Musk étaient en hausse, les consommateurs ayant déclaré avoir perdu plus de 2 millions de dollars dans de telles escroqueries depuis octobre.

Ce n’est pas la première fois que des escrocs exploitent l’identité du PDG de Tesla.

Plus tôt ce mois-ci, les escrocs ont gagné 5 millions de dollars de Dogecoin grâce à de faux cadeaux en utilisant l’apparition d’Elon Musk lors de l’émission Saturday Night Live organisée le 8 mai. Dogecoin qu’ils ont envoyé.

En 2020, des escrocs cryptographiques ont pris le contrôle de comptes importants sur Twitter pour duper des centaines d’investisseurs crypto. Les comptes visés par l’arnaque incluent le président américain Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos et Bill Gates.

Les escrocs auraient utilisé les comptes de haut niveau pour publier des tweets demandant aux abonnés d’envoyer des bitcoins à une adresse anonyme spécifique. Ils ont reçu 400 paiements en Bitcoin, pour une valeur totale d’au moins 121000 $.

La FTC a conseillé à plusieurs reprises aux investisseurs d’orienter des investissements clairs qui promettent des rendements garantis énormes ou prétendent que votre crypto-monnaie sera multipliée car il s’agit généralement d’escroqueries. Pour aider les escroqueries DOGE, la FTC dit également que les investisseurs doivent se méfier de tout appelant, de soi-disant intérêts amoureux, d’organisations ou de toute autre personne qui insiste sur la cryptographie.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.