Les données historiques battues par Giannis Antetokounmpo ce matin

Giannis Antetokounmpo pas disposé à abandonner ces Finales NBA 2021 et a réussi à diriger dollars de Milwaukee dans un troisième match mémorable pour sa part, dans lequel il a obtenu Statistiques NBA simplement historique. Et c’est que le Grec est devenu le deuxième joueur NBA à obtenir plus de 40 points et 10 rebonds en deux matchs consécutifs à égalité avec l’anneau en jeu. Comme si cela ne suffisait pas, il rejoint un club sélect de cinq joueurs qui, au 21e siècle, ont réalisé un match avec 40 points, 10 rebonds et 5 passes, aux côtés de Lebron James, Shaquille O’Neal, Jimmy Butler et Kevin. Durant.

Seuls deux joueurs de l’histoire de la NBA ont obtenu plus de 40 points et plus de 10 rebonds lors de matchs de finale consécutifs. Shaq et Giannis. pic.twitter.com/IO4pZJEbDO – StatMuse (@statmuse) 12 juillet 2021