Les données incroyables qui parlent très bien de la future projection des Detroit Pistons en NBA

Pistons de Détroit est l’une des franchises avec l’un des projets à long terme les plus excitants de toute la NBA. Surtout à la suite de l’arrivée de Cade Cunningham via le choix n ° 1 lors du dernier repêchage, la franchise du Michigan a l’une des plus jeunes équipes de la ligue.

Le changement radical qu’a connu Detroit ces dernières saisons, avec autant de signatures et de départs, ne peut être compris qu’à travers les données suivantes : Killian Hayes Il est le joueur le plus âgé de la formation des Pistons avec seulement une saison derrière lui dans l’équipe.

Jusqu’à présent, c’était Sekou Doumbouya qui occupait ce poste, mais son récent transfert aux Brooklyn Nets a laissé à la garde française le poste de “vétéran des Detroit Pistons”.