Les données indiquent un fort rebond du commerce bilatéral entre l’Inde et les États-Unis en 2021 (responsable américain)

Les données de 2021 indiquent un fort rebond du commerce bilatéral indo-américain, selon un responsable américain. La consule générale des États-Unis, Judith Ravin, a déclaré que la croissance des liens économiques entre les deux pays a été extraordinaire, les échanges commerciaux explosant d’environ 20 milliards de dollars en 2001 à un peu plus de 145 milliards de dollars en 2019.

Même si la pandémie a fait des ravages sur le commerce, les États-Unis restent le plus grand partenaire commercial et le plus grand marché d’exportation de l’Inde, a-t-elle noté dans son allocution virtuelle lors du conclave technologique Inde-États-Unis au Bengaluru Tech Summit 2021, qui a débuté mercredi.

« Les données de 2021 indiquent un fort rebond, et s’il continue, nous pourrions être en passe de dépasser nos chiffres de 2019 », a déclaré Ravin. En outre, a-t-elle déclaré, les entreprises américaines continuent d’être la principale source d’investissements étrangers directs, alimentant la croissance continue en Inde.

Concernant le commerce bilatéral, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, se rendra à New Delhi le 22 novembre pour rencontrer son homologue, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, selon Ravin.

« Les deux ont convenu d’examiner de manière globale les moyens d’élargir les relations commerciales bilatérales », a déclaré le consul général au consulat général des États-Unis à Chennai. Ravin a déclaré qu’en matière d’affaires, il n’y a pas de partenaire plus fort pour l’Inde que les États-Unis. « Nous pensons que la force économique de l’Inde n’est pas seulement dans l’intérêt de l’Inde, mais dans l’intérêt des États-Unis, de la région et du monde ». Elle a déclaré que la relation bilatérale américano-indienne continue de s’étendre sur divers fronts, de la collaboration sur l’atténuation des impacts du COVID-19 et du changement climatique à l’exploration spatiale et à notre engagement commun en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Ravin a déclaré que les investissements du secteur privé indien aux États-Unis ont également augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. Le total des investissements directs étrangers en provenance d’Inde, en 2020, s’élevait à 12,7 milliards de dollars, les « logiciels et services informatiques » étant le principal bénéficiaire par secteur industriel, a-t-elle ajouté.