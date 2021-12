Les données inquiétantes du changement climatique en Espagne

26/12/2021

26/12/2021

.

Les scientifiques le préviennent depuis des décennies et c’est maintenant une réalité : le changement climatique est arrivé : phénomènes plus fréquents et virulents, tempêtes historiques, les incendies de sixième génération et l’augmentation des périodes de températures extrêmes.

Le bassin méditerranéen, et notamment l’Espagne, est l’une des zones zéro de l’urgence climatique, comme cela a été vérifié cette année après le passage de l’historique tempête Filomène, la tempête la plus intense des 50 dernières années en Espagne, qui a enseveli une superficie d’environ 256 000 km2 sous la neige.

Mais cette catastrophe n’est pas la seule : les incendies de sixième génération, capables de modifier la conditions météorologiques, ont également été présents, comme la Sierra Bermeja (Malaga), avec 10 000 hectares brûlés, qui a montré que les incendies évoluent vers des phénomènes « virulents », liés au changement climatique, difficiles à éteindre et à maîtriser.

Tout au long de cette année il y a également eu 20 grands incendies de forêt (GIF) parmi lesquels se distingue celui de Navalacruz (Ávila), le quatrième plus important dans l’histoire de l’Espagne puisqu’il y a des records, et qui a laissé plus de 22.000 hectares brûlés.

Un autre phénomène néfaste causé par urgence climatique, de plus en plus sédentaire, c’est l’augmentation des jours d’été : près de 5 semaines de plus qu’au début des années 80, avec août 2021 avec records de température les plus élevés jamais enregistrés à ce jour dans les points de la géographie espagnole.

Sécheresse en Espagne

On ne peut pas non plus oublier en 2021 le effets causés par des dommages importants ou des gouttes froides dans le sud et l’est de la péninsule qui suggèrent, comme l’explique l’Agence météorologique, que les jours de précipitations plus intenses il pleut maintenant plus que dans les décennies passées et que les pluies torrentielles le sont davantage sur le versant péninsulaire méditerranéen.

Mais ni Filomena ni les récents épisodes orageux n’ont réussi à mettre fin à la sécheresse subie par l’Espagne : l’année en cours entraîne une pluviométrie inférieure à la normale, ce qui a pour conséquence que l’automne est plus sec, avec une situation préoccupante de la bassins hydrologiques.

Actuellement, les bassins les plus déficients sont le Guadalquivir -officiellement déclaré en situation de sécheresse qui oblige à adopter des mesures temporaires pour augmenter les ressources- le bassin Guadiana, le bassin Guadalete-Barbate, le bassin Segura et le bassin méditerranéen andalou.

Loi sur le changement climatique

Ces alertes climatiques nécessitent des mesures immédiates et ambitieuses pour protéger les personnes, le climat et la nature, qui a conduit l’Espagne à approuver cette année le premier Loi sur le changement climatique de son histoire qui propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 23% -sur 1990- d’ici 2030.

Et pour que cette loi climat poursuive son développement, en 2021 ont démarré les Assemblées Citoyennes pour le Climat, où des citoyens représentant la diversité du pays, et soutenus par des experts du domaine, contribuent Des recommandations non contraignantes face à l’urgence climatique.

Au niveau de la biodiversité, la dégradation de la Mar Menor Ce fut encore une fois l’un des dossiers les plus marquants de l’année avec la parution en août dernier de tonnes de poissons et crustacés tués par manque d’oxygène, une situation qui se répète dans le temps et qui cette fois a même dépassé le catastrophe de 2019.

Le gouvernement a présenté pour régénérer cette lagune salée, le plus grand d’Europe, un Cadre d’Actions Prioritaires avec des actions à court et moyen terme pour réduire la charge polluante, arrêter l’irrigation irrégulière et renaturaliser le bassin grâce à des solutions vertes.

L’inclusion du loup ibérique (Canis lupus) dans le Liste des espèces en régime de protection spéciale, une mesure qui a été fortement critiquée par les Asturies, la Cantabrie, la Castille et León et la Galice pour avoir compris qu’elle entraverait la gestion durable du territoire, conduirait à l’abandon de l’activité d’élevage et exacerberait l’exode rural.

2021 a également été el année associée à Fonds européens de relance, un investissement vert qui, sur le total de 70 000 millions qu’il va mobiliser, 40,29% contribueront aux objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, ainsi que d’atteindre la neutralité climatique avant 2050.

La préparation du Plan Stratégique Santé Environnement pour promouvoir des environnements sains qui contribuent à atteindre les objectifs objectifs de santé de la population et réduire les risques liés aux facteurs environnementaux et ses facteurs de conditionnement permettront de réduire le fardeau des maladies et d’identifier de nouvelles menaces.