Les données les plus curieuses de ce nouveau Champions

14/09/21

Le à 13:38 CEST

Après tout ce que la pandémie a provoqué dans le monde du football, la Ligue des champions est enfin de retour et il sera possible pour les spectateurs de profiter au maximum des stades et de soutenir leurs équipes. Mais cette édition, comme toutes les précédentes, comporte quelques faits très intéressants parmi lesquelles se distinguent les suivantes.

Des rencontres à ne pas manquer

Le match entre Manchester City et le Paris Saint Germain C’est l’une des rencontres incontournables à ne pas manquer. Deux équipes qui ont réussi à recruter de grands joueurs et à créer une équipe compétitive, mais pas seulement ce sera un match passionnant car le club parisien cherche sa revanche pour la demi-finale de la saison dernière au cours de laquelle il a été éliminé par City.

Une autre rencontre intéressante se jouera le premier jour et ce sera le duel entre les deux géants du football européen. Milan et Liverpool joueront pour égaliser les victoires dans ce troisième duel officiel. Eh bien, dans le premier le Liverpool a remporté la victoire lors de la finale de la Ligue des champions 2005, connue sous le nom de “Miracle d’Istanbul” pour leur retour 3-0 contre. Tandis que dans la deuxième rencontre la victoire était pour le rossoneri en finale 2007 à Athènes 2-1.

Débuts

Ce marché d’été a été une folie constante et beaucoup feront leurs débuts pour la première fois dans cette compétition avec leurs nouvelles équipes. Mais il y a eu deux signatures en particulier qui ont marqué le marché estival et qui se démarquent en ce début de Ligue des Champions. Leo Messi jouera son premier match de l’UEFA avec le maillot du Paris Saint-Germain, un événement inhabituel puisque tous les fans de football ont l’habitude de le voir avec le maillot du FC Barcelone. D’autre part, il y a le Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United avec lequel il pourrait jouer son premier match européen avec le maillot de l’équipe anglaise.

Où se jouera la finale ?

La finale est encore loin, mais beaucoup veulent que leur équipe y arrive. Dans cette édition la finale des Champions 21/22 aura lieu dans le Gazprom Arena à Saint-Pétersbourg, en Russie, situé sur les îles Krestovsky. Un stade conçu par un architecte japonais, dont la vision était celle de recréer un vaisseau spatial il avait débarqué sur les bords du golfe de Finlande.

Record pour Cristiano Ronaldo

Si le nouveau joueur de Manchester United jouera la première journée de la Ligue des Champions, chose qui est possible, j’obtiendrais battre le record d’Iker Casillas qui a disputé le plus de matches dans l’histoire de l’UEFA Champions League, avec 177 jeux. Ainsi, les Portugais pourraient obtenir un nouveau record à votre grande liste des choses qu’il a accomplies.

Meilleurs buteurs

Dans cette édition, il est possible que Cristiano Ronaldo tombe de son podium des « meilleurs buteurs de l’UEFA Champions League (hors qualifications) » avec 134 buts, car avec l’arrivée de Leo Messi au PSG, une équipe compétitive et assez solide cette saison, pourrait surpasser les Portugais. Si Messi fait une bonne Ligue des champions, il pourrait augmenter le 120 buts il a fait jusqu’à présent dans cette compétition. L’Argentin l’aura-t-il ?