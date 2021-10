les données les plus importantes du géant de l’internet

in

Google fête ses 23 ans et c’est une tendance 1:01

. – Google fête ses 23 ans ce lundi et, par conséquent, nous vous invitons à explorer l’histoire du géant de l’internet :

Données

-Le nom de Google est un jeu de mots sur le mot “googol”, un terme mathématique qui désigne un 1 suivi de 100 zéros (représenté par 1 x 10100).

-Alphabet, Inc., la société mère de Google, employait près de 127 500 personnes au 30 juin 2020.

-Les statistiques d’octobre 2020 montrent que Google détient environ 88% de la part de marché mondiale des moteurs de recherche.

-C’est l’un des nombreux sites actuellement bloqués en Chine.

Les États-Unis cherchent à réglementer les magasins d’applications Apple et Google 1:14

Chronologie

Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze – Les fondateurs Larry Page et Sergey Brin se rencontrent à Stanford.

mille neuf cent quatre vingt seize – Page et Brin collaborent sur un moteur de recherche appelé BackRub. Il n’existe que sur les serveurs de Stanford et finit par dépasser son espace.

15 septembre 1997 – Le domaine Google.com est enregistré.

1998 août – Andy Bechtolsteim, co-fondateur de Sun Microsystems, devient le premier investisseur de Google, Inc.

4 septembre 1998 – Google, Inc. est constituée avec son siège social dans le garage de son amie et PDG actuelle de YouTube, Susan Wojcicki, à Menlo Park.

Février 1999 – Google obtient son premier vrai bureau à Palo Alto, en Californie. Plus tard, ils déménagent à Mountain View, en Californie.

Mai 2000 – Lance des recherches sur le Web dans dix nouvelles langues.

Mars 2001 – Eric Schmidt rejoint la société en tant que Président du Conseil d’Administration.

Le début de Google Images et de Google News

Juillet 2001 – Google Images est lancé avec 250 millions d’images consultables.

Août 2001 – Schmidt devient PDG, Page devient président des produits et Brin devient président de la technologie.

Septembre 2002 – Google News est lancé avec 4 000 sources d’actualités.

Février 2003 – Acquisition de Pyra Labs, créateurs de Blogger.

Décembre 2003 – Google Recherche de Livres est lancé.

Mars 2004 – Le siège social est déplacé au Googleplex.

1er avril 2004 – Gmail est lancé le jour du poisson d’avril alors qu’il s’agit d’un véritable service de messagerie.

Juillet 2004 – Acquérir Picasa, un organisateur de photos en ligne, auprès d’Idealab.

19 août 2004 – Faire une offre publique initiale sur le NASDAQ. L’offre lève environ 1,2 milliard de dollars pour l’entreprise.

Découvrez les nouvelles règles de Google pour les mineurs 1:08

Octobre 2004 – Lancement de Google Scholar, un service qui permet à l’utilisateur de rechercher de la littérature académique, avec le soutien des universités du Michigan, Stanford, Harvard et Oxford, ainsi que de la New York Public Library.

Nouveaux services

Février 2005 – Google Maps est lancé.

Juin 2005 – Google Earth est lancé, permettant aux utilisateurs de visualiser des images satellites de n’importe où dans le monde.

Août 2005 – Lancement de Google Talk, devenant ainsi le premier service de messagerie instantanée de Google.

Octobre 2006 – Elle rachète YouTube pour 1,65 milliard de dollars et lance Google Docs, une application en ligne de création de documents.

Novembre 2007 – Lance Android OS, une plate-forme d’appareils mobiles open source.

Septembre 2008 – T-Mobile présente le G1, le premier téléphone Android.

2 septembre 2008 – Google Chrome, un navigateur Web, est lancé.

Mars 2009 – Google Voice est lancé. Il vous donne un numéro de téléphone que vous pouvez régler pour qu’il sonne sur n’importe quel téléphone aux États-Unis.

Octobre 2009 – Google Maps Navigation est lancé, permettant une navigation GPS détaillée.

4 avril 2011 – Page reprend le titre de PDG après 10 ans d’absence, tandis que Schmidt devient PDG.

4 avril 2012 – Le Glass Project, une initiative visant à développer un appareil portable, est présenté. L’appareil fait ses débuts plus tard sous le nom de Google Glass.

Juillet 2013 – Il lance Chromecast, un appareil qui se connecte à votre téléviseur et vous permet d’afficher des sites comme Netflix à partir de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs.

18 mars 2014 – Annonce Android Wear, une initiative visant à intégrer la technologie Android aux montres connectées.

19 janvier 2015 – Retirez Google Glass du marché.

Restructuration d’entreprise

10 août 2015 – Annonce une restructuration de l’entreprise, la formation d’une société faîtière appelée Alphabet et la nomination de Sundar Pichai comme nouveau PDG du cœur de métier de Google. Les co-fondateurs Page et Brin dirigeront Alphabet, avec Page en tant que PDG et Brin en tant que président.

2 octobre 2015 – Il annonce que sa restructuration interviendra en fin de journée. Alphabet deviendra la société mère de sociétés distinctes et plus petites, dont Google.

31 octobre 2017 – Des représentants de Google, Facebook et Twitter témoignent devant la sous-commission judiciaire du Sénat sur le crime et le terrorisme alors que les législateurs continuent d’enquêter sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

27 juin 2017 – Il est condamné à une amende de 2,7 milliards de dollars pour avoir enfreint les règles antitrust de l’Union européenne. La Commission européenne a déterminé que le géant de la technologie refusait « aux consommateurs un vrai choix » en utilisant son moteur de recherche pour les diriger injustement vers sa propre plate-forme d’achat.

9 octobre 2017 – Le Washington Post rapporte que Google a trouvé des preuves de comptes russes qui ont acheté des dizaines de milliers de dollars de publicités pour interférer dans les élections de 2016.

21 décembre 2017 – La société annonce que Schmidt prend sa retraite en tant que PDG d’Alphabet. Il restera au conseil d’administration et continuera d’agir à titre de conseiller technique.

18 juillet 2018 – La Commission européenne lui ordonne de payer 4,34 milliards d’euros (5 milliards de dollars US) pour avoir injustement imposé ses applications aux utilisateurs de smartphones et frustrer les concurrents. En plus de l’amende, Google est condamné à mettre fin à ces pratiques dans un délai de 90 jours sous peine de sanctions supplémentaires.

20 mars 2019 – La Commission européenne ordonne à Google de payer 1,5 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) pour avoir abusé de sa position dominante dans la publicité de recherche en ligne. La Commission a constaté que Google empêchait ses concurrents de placer des annonces sur des sites Web tiers en imposant des clauses d’exclusivité dans les contrats AdSense.

Clés pour utiliser Google Maps dans une pandémie 1:10

4 septembre 2019 – La Federal Trade Commission annonce que Google a accepté de payer une amende record de 170 millions de dollars pour résoudre les allégations selon lesquelles YouTube aurait violé la loi en suivant et en vendant sciemment des publicités ciblant les enfants.

6 septembre 2019 – La société mère de Google, Alphabet, a déclaré dans un avis aux investisseurs qu’elle avait reçu le 30 août une demande obligatoire du ministère de la Justice pour obtenir des informations et des documents liés aux précédentes enquêtes antitrust de la société. La divulgation marque la première reconnaissance publique par Google et sa société mère qu’ils sont directement impliqués dans l’examen par le DOJ des plus grands acteurs de la Silicon Valley, qui a été annoncé en juillet.

Avance antitrust contre Google

9 septembre 2019 – Un groupe de 50 procureurs généraux de 48 États, du district de Columbia et de Porto Rico dévoile une enquête antitrust majeure sur Google. L’enquête se concentrera sur la question de savoir si Google (GOOG) a nui à la concurrence et aux consommateurs, du moins dans un premier temps, en examinant le comportement de l’entreprise dans ses activités de recherche, de publicité et autres.

11 novembre 2019 – La Cour suprême des États-Unis accepte de prendre en charge une importante affaire de droit d’auteur contre Google. Les juges examineront une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle Google a violé les lois sur le droit d’auteur lorsqu’il a utilisé le logiciel Java open source d’Oracle pour créer la plate-forme Android.

3 décembre 2019 – Alphabet annonce que Page et Brin quittent respectivement leur PDG et leur président. Les co-fondateurs continueront de siéger au conseil d’administration d’Alphabet.

29 juillet 2020 – Pichai, PDG d’Amazon Jeff Bezos ; le PDG d’Apple, Tim Cook ; et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoignent devant un sous-comité antitrust de la Chambre pour répondre aux inquiétudes selon lesquelles leurs entreprises pourraient nuire à la concurrence.

20 octobre 2020 – Le ministère de la Justice poursuit Google, alléguant que la société de technologie a réprimé la concurrence pour maintenir sa position de leader sur le marché. Onze États se joignent au procès dans ce qui est la plus grande affaire antitrust contre une entreprise de technologie depuis plus de deux décennies.

16 décembre 2020 – Dix États poursuivent Google, alléguant des pratiques anticoncurrentielles dans l’industrie de la technologie publicitaire.

17 décembre 2020 – Jusqu’à 38 procureurs généraux des États déposent une plainte contre Google. Le procès allègue que la société a exploité un monopole illégal sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité de recherche.

4 janvier 2021 – Selon un communiqué de presse, des centaines d’employés de Google et d’Alphabet ont créé un syndicat. L’Alphabet Workers Union sera dirigé par les employés et ouvert à la fois aux travailleurs à temps plein et aux sous-traitants.

5 avril 2021 – La Cour suprême des États-Unis donne raison à Google dans l’affaire d’utilisation équitable contre Oracle. Dans sa décision 6-2, le tribunal estime que le fait que Google n’ait utilisé “que les lignes de code nécessaires” pour construire son système d’exploitation Android “constituait une utilisation équitable de ce matériel en droit”.