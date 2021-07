Les données montrent que Bitcoin est prêt pour des prix plus élevés

in

Ce n’est un secret pour personne que l’action des prix dans Bitcoin (CCC :BTC-USD) n’a pas été génial ces derniers mois.

Source : Shutterstock

Le baromètre de l’industrie et la plus grande crypto-monnaie au monde est en baisse d’environ 50% par rapport à son pic du 14 avril au-dessus de 64 000 $. C’est une baisse assez importante…

Mais ce n’est pas non plus un secret que le marché des crypto-monnaies est incroyablement volatil.

La volatilité est difficile pour de nombreux investisseurs. Personne n’aime voir ses investissements sous-performer et même stagner parfois. Les émotions prennent le dessus et poussent la pensée logique au second plan. Et c’est alors que les mauvaises décisions sont prises…

Mais pour être un bon investisseur à long terme, vous devez être capable de contrôler ces émotions. Vous devez être capable d’ignorer le bruit des médias financiers et de garder la tête froide.

Et vous devez être capable de rester concentré sur la situation dans son ensemble.

En ce qui concerne le marché des crypto-monnaies, cette vue d’ensemble est incroyablement prometteuse…

Bitcoin a passé les sept dernières semaines à négocier dans une fourchette comprise entre 31 500 $ et 40 500 $. Il est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple sur 20 semaines le 15 mai, et les altcoins moins connus se sont effondrés encore plus.

L’histoire montre que lorsque Bitcoin est en dessous de sa SMA de 20 semaines, les altcoins ont du mal à augmenter, et encore moins à atteindre de nouveaux sommets.

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Mais malgré ce que les experts des médias financiers pourraient dire, il n’y a absolument aucun signe d’un marché baissier à l’horizon.

En fait, nous voyons des signes du contraire…

Le réseau Bitcoin est toujours en croissance. Plus de 34 000 nouvelles entités arrivent chaque jour dans Bitcoin, ce qui est une tendance très positive et donne de la crédibilité à l’idée que l’action à la baisse depuis avril n’est rien d’autre qu’une correction de variété de jardin.

Pas un nouveau marché baissier.

Glassnode utilise des modèles mathématiques pour identifier les entités sur la blockchain, et le graphique ci-dessous montre la forte croissance que nous avons observée récemment.

Les baleines achètent. Les « baleines » Bitcoin – des entités qui détiennent 1 000 Bitcoins ou plus – sont fondamentalement importantes pour le marché de la cryptographie car elles ont beaucoup de puissance de feu pour le déplacer dans un sens ou dans l’autre.

Les données actuelles indiquent que ces baleines ont cessé de vendre et ajoutent en fait à leurs positions – même avec des performances moins qu’impressionnantes. Cela signifie qu’ils considèrent la faiblesse actuelle comme une opportunité d’achat… et s’attendent à ce que l’action des prix reprenne une tendance à la hausse.

Bitcoin quitte les échanges. Les investisseurs crypto expérimentés ne laissent généralement pas leurs crypto-monnaies sur des échanges centralisés. Il contrecarre l’un des plus grands principes des cryptos. Au lieu de cela, de nombreux investisseurs prennent la garde de leurs pièces et les conservent dans des options plus sûres, comme des portefeuilles hors ligne.

Voici pourquoi c’est important…

De manière générale, une augmentation significative des pièces envoyées aux bourses peut être considérée comme un signal baissier, car cela indique que les investisseurs se préparent à vendre. À l’inverse, les pièces qui quittent les bourses nous indiquent que les investisseurs prévoient probablement de les conserver.

Ce dernier est ce que nous voyons aujourd’hui. Plus de 31 000 Bitcoins ont quitté les échanges en une seule journée cette semaine. C’est un signe haussier.

Le Puell Multiple émet un signal d’achat. Les mineurs sont l’épine dorsale du réseau Bitcoin, et leur comportement peut souvent nous en dire beaucoup sur la direction que prend le marché.

C’est là qu’intervient le « Puell Multiple ». Il examine l’offre de Bitcoin par les mineurs et leurs revenus et est calculé en divisant la valeur d’émission quotidienne de Bitcoins par la moyenne mobile de 365 jours de la valeur d’émission quotidienne. Cela fournit des zones d’achat et de vente potentielles basées sur des données historiques.

La case ombrée verte dans le graphique ci-dessous montre les périodes où la valeur d’émission quotidienne était extrêmement faible. Lorsque le Puell Multiple (la ligne orange) plonge à ce niveau, cela a historiquement représenté une opportunité d’achat fantastique pour les investisseurs intelligents. La ligne noire est le prix du Bitcoin, et vous pouvez voir que les investisseurs qui ont acheté pendant ces périodes et détenu à long terme ont été récompensés par des rendements massifs et potentiellement bouleversants.

Eh bien, il semble que le Puell Multiple tombe à nouveau dans la boîte verte. Et si Bitcoin se prépare pour sa prochaine étape plus élevée, vous pouvez parier que certains altcoins sont également prêts à monter en flèche.

Alors… les données ne mentent pas.

Le réveil de la crypto dont nous parlons depuis des mois n’est pas seulement bel et bien vivant… il est déjà en cours.

Le bitcoin, les altcoins et la technologie blockchain sur laquelle ils fonctionnent vont tellement changer notre vie. Des choses importantes comme l’achat d’une maison ou le paiement de vos impôts à la façon dont vous payez pour une pizza et des biens et services de tous les jours. .

Alors que le monde se rend compte que ces changements sont à venir, cela entraînera le prix du Bitcoin – et des altcoins les plus forts – à des niveaux jamais vus auparavant.

Je crois toujours que cela arrivera.

C’est pourquoi nous ne nous concentrons pas sur l’action des prix à court terme. Nous nous concentrons sur la situation dans son ensemble, et cette situation dans son ensemble continue de pointer vers des prix plus élevés à venir.

Nous devrons peut-être être patients car Bitcoin et les altcoins se déchaînent à court terme. Mais si Bitcoin atteint 100K au cours des 12 prochains mois, comme je le pense, les altcoins sélectionnés devraient se multiplier encore plus.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.