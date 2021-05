les données montrent que c’est du kérosène bitcoin

Compartir

Lors d’une interview accordée à Bloomberg TV le 3 mai, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a suggéré que Bitcoin (BTC) “est probablement moins volatil” que les cours des actions Apple (AAPL) et Tesla (TSLA).

Zhao a fait valoir que la volatilité des crypto-monnaies n’était pas différente de celle du marché boursier, ajoutant: que «la volatilité est partout» et qu’elle «n’est pas propre aux crypto-monnaies».

Cependant, les personnes impliquées dans le trading de crypto-monnaie savent probablement que les prix des crypto-monnaies fluctuent beaucoup plus que les entreprises d’un billion de dollars. Cela fait se demander si Zhao repère une tendance que certains ont peut-être manquée.

Volatilité historique sur 60 jours, BTC vs. Actions. Source: Cointelegraph

La première lecture évidente du graphique ci-dessus est que Bitcoin et Tesla partagent des niveaux de volatilité différents par rapport aux actions d’un billion de dollars comme Apple et Amazon.

En outre, les actions semblent avoir connu un pic de volatilité de 60 jours en novembre 2020, tandis que Bitcoin était relativement calme.

Tesla est une exception plutôt que la norme

Une autre chose à considérer est que la capitalisation boursière de Tesla est de 633 milliards de dollars et qu’elle n’a pas encore enregistré un bénéfice net trimestriel supérieur à 500 millions de dollars. Pendant ce temps, chacune des 20 entreprises du monde est incroyablement rentable. Il s’agit notamment de Microsoft (MSFT), Google (GOOG), Facebook (FB), Saudi Aramco (ARAMCO.AB), Alibaba (BABA) et TSM Semiconductor (TSM).

Les 12 actions de capitalisation boursière de 200 milliards de dollars les plus volatiles. Source: Investing.com

La liste ci-dessus montre les actions les plus volatiles des 12 et 12 dernières pour montrer à quel point les fluctuations de prix de Tesla (TSLA) sont loin de la capitalisation boursière moyenne des autres entreprises de 200 milliards de dollars. La volatilité observée dans les crypto-monnaies a été la norme étant donné qu’il y a un manque de revenus, un cycle d’adoption très précoce et l’absence d’un modèle de tarification établi.

Vous n’avez pas besoin d’être un statisticien pour vous assurer que la performance de l’indice S&P 500 a été assez stable au cours de l’année écoulée, à l’exception de quelques semaines en septembre et octobre 2020.

Performance du S&P 500 sur 12 mois, graphique sur 5 jours. Source: TradingView

Zhao est peut-être le fondateur du principal échange crypto, mais il n’échange pas personnellement. Il recommande plutôt de détenir (HODL) plutôt que de négocier dans tous les cas possibles.

Lol, je ne tire pas parti ou n’emprunte pas. Pas même le commerce. Juste hodl #bnb. – CZ Binance (@cz_binance) 12 janvier 2021

Si vous vous sentez stressé lors de chaque plongeon, vous ne devriez probablement pas échanger beaucoup, ou du moins changer votre stratégie de trading. Peut-être juste #HODL? Pas le meilleur conseil pour notre métier (taux de négoce), mais probablement un bon conseil pour de nombreux nouveaux “traders”. Aucun conseil financier. – CZ Binance (@cz_binance) 22 avril 2021

La volatilité ne mesure pas la rentabilité

L’analyse exclusive de la volatilité pose un autre gros problème. L’indicateur omet la mesure la plus importante pour les investisseurs, la performance. Peu importe qu’un actif soit plus ou moins volatil si, en moyenne, un actif enregistre systématiquement des revenus plus élevés que les autres.

MicroStrategy a inclus presque toutes les devises, tous les indices boursiers et tous les composants de l’indice S&P 500, et des analystes curieux peuvent comparer les rendements et le ratio de netteté en parallèle avec ceux de Bitcoin.

Comme expliqué dans les notes de bas de page:

“L’indice Sharpe est une mesure des rendements ajustés au risque (vraiment ajustés à la volatilité). C’est un moyen de mesurer le rendement généré par un investissement pour le risque (volatilité) supporté sur un horizon temporel.”

Rapport de performance et de netteté de Bitcoin par rapport aux principaux actifs et indices. Source: Microstratégie

Comme les données l’indiquent clairement, Bitcoin est le gagnant des mesures de rendement-risque par rapport à tous les principaux actifs et indices au cours des 12 derniers mois. Un résultat similaire se produit également lors de l’utilisation d’une période de 5 ans.

Par conséquent, il est possible que Zhao ait simplement déclaré à tort que la volatilité de Bitcoin est similaire à celle des actions d’entreprises d’un billion de dollars. Cependant, en ajustant la métrique en fonction des rendements, c’est clairement le gagnant.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.