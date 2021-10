Les données montrent que la crise de monopole a été fabriquée

Une équipe contractuelle de Verizon installe des équipements de télécommunications 5G sur une tour à Orem, dans l’Utah, en 2019. (George Frey/.)

Les données du recensement montrent qu’il n’y a pas de « crise » antitrust.

Au cours des dernières années, les partisans de lois antitrust et d’application beaucoup plus strictes ont fondé leur argumentation sur une affirmation simple : la concentration de l’industrie américaine (monopole) a atteint des proportions de crise et la seule solution est une refonte radicale des lois antitrust de notre pays, des limites plus strictes aux fusions et au démantèlement des grandes entreprises.

Il n’y a qu’un seul problème : la concentration n’a pas augmenté, même si le « fait » d’une concentration croissante a été repris par un grand nombre d’experts et de commentateurs. The Economist a ouvert le bal en 2016, concluant que les deux tiers des quelque 900 industries de l’économie étaient devenues plus concentrées entre 1997 et 2012. Paul Krugman écrit que « le pouvoir de monopole croissant est un gros problème pour l’économie américaine ». Le groupe de défense des intérêts des entreprises Open Markets fait référence à la « crise de concentration en Amérique ». Et maintenant, les principaux politiciens répètent les affirmations. La sénatrice Amy Klobuchar (D., Minn.), présidente du sous-comité sénatorial sur la politique de la concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs, déclare : « Nous constatons des niveaux plus élevés de concentration du marché dans notre économie. Le membre du Congrès David Cicilline (D., RI), président du sous-comité antitrust de la Chambre, avertit que l’Amérique a un « problème de monopole ». Et la nouvelle présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, allègue que les États-Unis sont confrontés à un « grand problème de pouvoir de marché ».

On pourrait penser que les experts, les avocats et les fonctionnaires essaieraient de s’appuyer sur des données. Mais hélas, ce n’est pas le cas. La source définitive de données pour mesurer la concentration économique provient des données du recensement économique de 2017 récemment publiées par le US Census Bureau pour plus de 850 industries, de la fabrication de sucre de canne aux fournisseurs de télévision par câble. La comparaison des données de 2017 (l’année la plus récente pour laquelle des chiffres sont disponibles) et de 2002 montre ce qui s’est réellement passé avec la concentration de l’industrie. Et les données sont assez claires : c’est beaucoup de bruit pour peu.

Seulement 35 des 851 industries sont très concentrées, les ventes des quatre premières entreprises représentant plus de 80 % des ventes de l’industrie (c’est ce qu’on appelle le ratio C4). En 2002, 62 % de la production industrielle provenaient d’industries à faible concentration (un ratio C4 inférieur à 50 %), mais en 2017, 80 % des industries avaient une faible concentration. De plus, sur les 115 industries ayant un ratio C4 de 60 % ou plus en 2002, la majorité est devenue moins concentrée. Dans l’ensemble, le ratio C4 moyen de l’industrie américaine n’a que légèrement augmenté, passant de 34,3 % à 35,3 %.

En outre, de nombreuses industries très concentrées, telles que les magasins de bagages et de maroquinerie (un ratio C4 de 81 %), les sociétés d’arts du spectacle, la production d’énergie géothermique et les magasins de peinture et de papier peint, sont toutes confrontées à une concurrence importante de la part d’entreprises d’autres industries, comme les cinémas, les grands magasins et la production d’électricité au gaz naturel. De plus, au cours de ces 15 années, les importations en pourcentage du PIB ont augmenté, ajoutant encore plus de concurrence dans de nombreux secteurs. Et la technologie a créé de nouveaux concurrents dans différentes industries. La radio satellite et les smartphones sont désormais en concurrence avec les stations de radio en direct, par exemple.

Les populistes anti-entreprises se sont particulièrement attaqués aux « Big Tech ». Cependant, sur les 135 industries de technologie de pointe, seules huit ont des ratios C4 supérieurs à 80, une majorité de secteurs devenant moins concentrés d’ici 2017. Et la plupart des secteurs sont toujours confrontés à une concurrence féroce. Par exemple, même avec la montée en puissance d’Amazon, le ratio C4 des magasins électroniques et des maisons de vente par correspondance a augmenté, mais seulement de 24% à 37%.

Enfin, même dans les secteurs où la concentration a atteint des niveaux élevés, les consommateurs en ont généralement profité. Le ratio C4 dans l’industrie des télécommunications sans fil est passé de 63 % à 86 %. Mais la productivité de l’industrie a augmenté de 84 % plus rapidement que la productivité de l’ensemble de l’économie, tandis que les taux d’investissement en capital ont doublé et les prix nominaux ont chuté de 31 % de 2011 à 2020.

Mais les entreprises des quelques industries concentrées doivent sûrement faire d’énormes profits et augmenter les prix, n’est-ce pas ? En fait, les prix ont moins augmenté de 2002 à 2017 dans les industries avec des niveaux de concentration plus élevés que l’indice global des prix à la production. Et en regardant les 80 industries pour lesquelles les données sur les bénéfices de l’IRS et les données sur la concentration du Census Bureau étaient disponibles, il s’avère qu’il n’y a pas de relation statistique entre les bénéfices et la concentration. Cela est cohérent avec la conclusion selon laquelle les bénéfices des entreprises nationales non financières des États-Unis n’étaient pas plus élevés au cours des quelques années précédant le COVID qu’à la fin des années 1970, lorsque les réglementations antitrust étaient censées être appliquées plus vigoureusement.

Comme Daniel Patrick Moynihan l’a dit un jour, chacun a droit à sa propre opinion, mais pas à ses propres faits. Il est temps que le débat sur le « monopole » et la concentration de l’industrie se fonde sur des faits.

Si vous avez apprécié la lecture de cet article, veuillez envisager de vous joindre à notre combat en faisant un don à notre Webathon d’automne.

Robert D. Atkinson est le président de la Fondation des technologies de l’information et de l’innovation