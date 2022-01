Les données montrent que la variante Omicron est à l’origine de la troisième vague de pandémie dans les États

L’Inde a connu une augmentation en une seule journée de 1 41986 nouvelles infections à coronavirus, portant le nombre total de cas à 3 5 3 68 372, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour samedi.

La troisième vague de la pandémie de COVID-19 dans tous les États est entraînée par la variante Omicron à propagation rapide, ont déclaré samedi des sources officielles, citant les dernières données.

Jusqu’à il y a quelques jours, ce n’était que dans la région ouest du pays que la flambée des cas de Covid était due à Omicron, tandis que dans les États du nord-est, Bengale occidental, Chhattisgarh et Odisha, la variante Delta était prédominante.

Une source a déclaré, cependant, que les dernières données suggèrent que tous les États de l’Est ont également signalé un nombre élevé de cas Omicron.

« Donc, on peut dire que la troisième vague de pandémie de COVID-19 dans tous les États est entraînée par la variante Omicron à propagation rapide et hautement transmissible », a déclaré la source.

Le gouvernement a réitéré et exhorté les gens à adopter un comportement approprié à Covid et à éviter les rassemblements de masse.

Le Centre a également demandé aux États et aux territoires de l’Union de revoir la préparation des infrastructures, y compris le rétablissement des installations hospitalières de terrain/de fortune pour éviter toute pénurie en cas d’augmentation potentielle des admissions à l’hôpital en raison de COVID-19.

