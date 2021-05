Négociation et investissement

Les données montrent que les investisseurs institutionnels se diversifient hors de Bitcoin et vers Ethereum et d’autres Altcoins

Bitcoin est le seul à enregistrer les sorties, c’est aussi le plus important jamais enregistré; pendant ce temps, Ethereum et d’autres crypto-monnaies, en particulier ADA et DOT, ont continué de voir des entrées la semaine dernière, selon le rapport CoinShares.

Les produits d’investissement en actifs cryptographiques ont enregistré une sortie nette de 50 millions de dollars la semaine dernière, la première depuis octobre de l’année dernière et la plus importante depuis mai 2019.

Cependant, «les données historiques impliquent que les sorties de cette nature n’ont pas marqué de points charnières dans le changement de sentiment pour les actifs numériques», note CoinShares dans son rapport hebdomadaire.

Fait intéressant, les produits d’investissement Bitcoin (BTC) ont été les seuls à enregistrer des sorties de 98 millions de dollars, soit 0,2% du total des actifs sous gestion (AUM). Bien que petit, cela représente la plus grande sortie enregistrée, la deuxième en importance à 19 millions de dollars en mai 2019. BTC -1,62% Bitcoin / USD BTC 43 490,55 USD

BTC -1,62% Bitcoin / USD BTC 43 490,55 USD – 704,55 $ -1,62% Volume 60,89 b Changement – 704,55 $ Ouvert 43490,55 $ Circulation 18,71 m Capitalisation boursière 813,84 b

Les entrées totales de Bitcoin se sont élevées à 4,3 milliards de dollars pour l’année, tandis que l’année dernière, les investisseurs ont injecté 15,6 milliards de dollars dans les fonds et produits Bitcoin, et les entrées d’Ethereum ont atteint près de 2,5 milliards de dollars.

Contrairement à Bitcoin, tous les autres produits d’investissement d’actifs numériques ont continué de voir des entrées totalisant 48 millions de dollars la semaine dernière. Les données impliquent que «les investisseurs se sont diversifiés hors de Bitcoin et dans les produits d’investissement altcoin», indique-t-il.

Les véhicules d’investissement pour la deuxième plus grande crypto-monnaie, Ether, ont continué de voir des entrées continues, collectant 27 millions de dollars la semaine dernière. Les produits ont également enregistré des volumes de négociation Ethereum au plus haut niveau jamais atteint, totalisant 4,1 milliards de dollars pour la semaine.

C’est la première fois qu’il y a eu plus de volumes d’échange de produits d’investissement dans Ethereum par rapport à Bitcoin, qui n’a enregistré que 3,1 milliards de dollars la semaine dernière.

«Les coûts environnementaux perçus de Bitcoin deviennent une partie de plus en plus importante du récit, renforçant l’attrait relatif d’Ethereum et sa prochaine transition vers le modèle de sécurité de preuve de participation moins énergivore», a déclaré Matt Weller, responsable mondial des études de marché. sur Forex.com.

Outre Ethereum (ETH), Cardano (ADA) et Polkadot (DOT) restent les entrées les plus populaires et enregistrées de 6 millions de dollars et 3,3 millions de dollars respectivement.

ETH -0,93% Ethereum / USD ETHUSD $ 3,331,74

ETH -0,93% Ethereum / USD ETHUSD $ 3,331,74 – 30,99-0,93% Volume 45,83 b Changement – 30,99 $ Ouvrir 3331,74 $ Circulation 115,93 m Capitalisation boursière 386,23 b

ADA -3,12% Cardano / USD ADA 2,02 USD – 0,06-3,12 $ Volume 8,94 b Changement – 0,06 $ Ouvert 2,02 $ Circulant 31,95 b Capitalisation boursière 64,56 b

DOT -0,75% Polkadot / USD DOT38,71 USD – 0,29-0,75% Volume 3,82 b Changement – 0,29 $ Ouvert 38,71 $ Circulation 938,84 m Capitalisation boursière 36,35 b

Grayscale reste le plus grand gestionnaire d’actifs numériques avec 47,268 millions de dollars d’actifs, qui n’a enregistré aucun afflux non seulement la semaine dernière, mais aussi jusqu’à présent en mai.

CoinShares, le deuxième plus grand et le plus grand gestionnaire d’actifs numériques européens, a supervisé environ 6 milliards de dollars la semaine dernière, qui, avec 3iQ, l’émission d’ETC et Purpose Investments, ont tous enregistré plus de sorties la semaine dernière que d’entrées, 21 actions étant la seule exception. pour que.

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.