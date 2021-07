les données montrent que les métriques sociales augmentent avant les augmentations de prix DeFi et NFT

Comparer

Un dicton courant dans le monde de l’investissement est « La tendance est votre amie », une expression qui fait allusion à l’idée que la plupart du temps, s’en tenir à la tendance dominante du marché produira des résultats positifs.

Certaines des mesures courantes utilisées pour identifier les tendances du marché comprennent : l’analyse technique, qui consiste à étudier les graphiques des prix pour repérer les opportunités ; l’analyse fondamentale, qui consiste à s’intéresser aux facteurs économiques et technologiques sous-jacents d’un projet ; et les mesures des médias sociaux, qui aident un investisseur à prendre le pouls de ce sur quoi le grand public se concentre.

L’une des mesures les plus populaires utilisées par les marchands de crypto pour identifier les modèles émergents est Google Trends, un produit qui analyse la popularité des requêtes de recherche effectuées via le moteur de recherche Google. Avec Google Trends, les utilisateurs peuvent afficher les données dans des graphiques linéaires simples qui fournissent également une ventilation par région géographique.

Le graphique Google Trends pour “Bitcoin” montre plusieurs pics de recherches au cours de l’année écoulée, notamment début janvier, fin février, mi-avril et à nouveau à la mi-mai.

Intérêt Bitcoin au fil du temps. Source : Google Tendances

Un regard sur le graphique des prix BTC montre que chacun des pics dans les recherches Google a coïncidé avec des augmentations du prix du Bitcoin (BTC) et indique que les requêtes de recherche offrent un aperçu de la façon d’identifier les tendances qui pourraient affecter les prix. .

Graphique 1 jour BTC / USDT. Source : TradingView

La même approche peut également être appliquée aux altcoins et aux jetons de finance décentralisée (DeFi). Jetons un coup d’œil à la façon dont l’analyse sociale a précédé l’essor des jetons populaires liés à la NFT et des blue chips DeFi comme le MATIC de Polygon.

L’intérêt pour DeFi est venu en deux vagues

DeFi était le secteur le plus chaud du marché des crypto-monnaies au début de 2021, et il semblait qu’il ne se passait pas un jour sans qu’un nouveau protocole d’agriculture ou de prêt émergent n’atteigne 1 milliard de dollars en valeur verrouillée totale.

Capitalisation boursière totale des 100 meilleurs tokens DeFi. Source : CoinGecko

Les données de CoinGecko montrent que la capitalisation boursière totale des 100 premiers jetons DeFi a commencé à augmenter rapidement à la mi-janvier et a finalement culminé à la mi-mai après la liquidation de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. .

La recherche de « DeFi » sur Google Trends produit le graphique suivant, qui montre en fait une augmentation du nombre de demandes à peu près au même moment où la capitalisation boursière des jetons DeFi a commencé à augmenter.

Intérêt de recherche DeFi au fil du temps. Source : Google Tendances

Ce chiffre a continué d’augmenter même après que le nombre d’enquêtes ait diminué au cours du mois de mars.

Les pics observés dans le nombre de recherches en avril et à nouveau en mai se sont également produits à peu près au même moment que les pics de la capitalisation boursière de DeFi.

Les recherches de “NFT” sont devenues paraboliques fin février

L’essor des jetons non fongibles, ou NFT, en février et mars a attiré l’attention du monde entier lorsque des célébrités comme le vétéran de la NFL Rob Gronkowski et le PDG de Twitter Jack Dorsey se sont joints à l’action et ont créé des maisons de vente aux enchères alors que Sotheby’s a aidé à faciliter les ventes aux enchères de NFT, y compris le vente récente de CryptoPunk #7523, qui s’est vendu pour un record de 11,8 millions de dollars.

THETA / USDT contre AXS / USDT contre EJN / USDT contre CHZ / USDT contre MANA / USDT Graphique sur 1 jour. Source : TradingView

Parmi les gains mensuels les plus importants des projets NFT, citons un gain de 443 % du prix THETA entre le 1er et le 21 mars et un gain de 530% du prix Axie Infinity Shards (AXS) du 23 février au 15 mars. Chiliz (CHZ) a connu une augmentation de prix de 3 690 % entre le 13 février et le 13 mars.

L’augmentation des prix a coïncidé avec une augmentation des recherches liées au NFT enregistrées par Google Trends.

Intérêt de recherche NFT au fil du temps. Source : Google Tendances

Bien qu’il ait été largement rapporté que les NFT ont volé le tonnerre à DeFi, des preuves du chiffre d’affaires peuvent être vues lorsque les graphiques d’intérêt de recherche DeFi et NFT sont combinés. Comme indiqué ci-dessous, il y a une augmentation soudaine et massive des requêtes NFT à mesure que les recherches DeFi baissent.

Intérêt de recherche pour DeFi (bleu) par rapport à l’intérêt de recherche pour NFT (rouge). Source : Google Tendances

L’ampleur des requêtes de recherche de NFT était également nettement supérieure à celle de DeFi, ce qui suggère que les jetons non fongibles peuvent être une voie optimale pour favoriser l’adoption généralisée de la cryptographie.

En regardant la période de fin février à début mars sur les graphiques des prix, une baisse du prix des jetons DeFi est observée à peu près au même moment que les prix des jetons NFT commencent à augmenter, indiquant un certain niveau de rotation de DeFi vers NFT. .

Les deux graphiques montrent des pics d’intérêt pour la recherche qui s’alignent sur les augmentations de prix des jetons DeFi et NFT associés, et parviennent également à capturer la baisse d’intérêt observée lorsque les prix ont chuté en juin et juillet.

Les mentions sur Twitter peuvent également suggérer une adoption croissante

Twitter est également une bonne source d’informations sur les devises qui pourraient intéresser les investisseurs de détail, et l’analyse du nombre de mentions Twitter peut aider à déterminer quels projets ont le potentiel de voir de futurs mouvements de prix.

En 2021, Polygon est apparu comme l’une des solutions de couche deux les plus prometteuses pour le réseau Ethereum, avec des mentions sur les réseaux sociaux augmentant considérablement alors que le prix de son jeton MATIC natif augmentait de 700%, passant de 0,33 $ le 26 avril à son plus haut niveau historique. de 2,68 $ le 18 mai.

Prix ​​du MATIC par rapport au volume de tweets. Source : TheTIE

Comme le montre le graphique ci-dessus, les données de TheTIE montrent que la plupart des grands sauts du prix de MATIC ont coïncidé avec des pics de volume de tweets où le mot-clé « MATIC » a été mentionné.

Google Trends montre également une augmentation des recherches de “Polygone” au cours de cette période, le pic initial d’intérêt se produisant au cours de la semaine du 25 avril au 1er mai.

Intérêt de recherche des polygones au fil du temps. Source : Google Tendances

Alors que de nombreux analystes et observateurs de tendances préfèrent utiliser l’analyse technique et fondamentale pour se tenir au courant des tendances en développement, il est important de se rappeler qu’aucun projet de crypto-monnaie n’a de valeur sans les personnes impliquées dans le réseau.

Cela signifie que des informations précieuses peuvent toujours être trouvées en analysant les informations et les publicités qui captent l’attention des gens et initient l’engagement du public.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.