“Les données montrent que Lewis Hamilton n’aurait pas fait le coin de Copse”

Martin Brundle dit que Red Bull lui a dit qu’ils avaient des données qui montrent que Lewis Hamilton aurait couru à côté de Copse s’il n’était pas entré en collision avec Max Verstappen.

Mais plutôt que la voiture de Hamilton entrant dans les graviers au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, c’était la Red Bull de Verstappen – qui l’a fait à grande vitesse et a heurté la barrière avec un impact de 51G, mettant le Néerlandais hors de la course et à l’hôpital par précaution. contrôles médicaux.

Red Bull était furieux contre la manœuvre d’Hamilton alors que les deux prétendants au championnat du monde se disputaient la tête, le pilote Mercedes « simulant » Verstappen en défiant l’intérieur uniquement pour que leurs roues entrent en contact alors qu’ils tournaient dans le virage à 160 mph.

Après le signalement de la course, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’est adressé directement à la radio au directeur de course de la FIA, Michael Masi, en déclarant : « Chaque pilote qui a conduit sur ce circuit sait qu’on ne met pas une roue à l’intérieur à Copse. “

Bien qu’il soit peu probable que cela se produise, le co-commentateur et expert de Sky Sports, Brundle, pense que Red Bull a peut-être le sentiment d’avoir suffisamment de preuves pour faire pression sur la FIA pour qu’elle inflige une sanction plus sévère à Hamilton que la pénalité de 10 secondes qu’il a reçue en course, qui n’a pas l’empêcher de gagner et de réduire son déficit de championnat du monde à huit points.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

“Red Bull m’a dit qu’il existe des données prouvant que Lewis était beaucoup plus rapide dans Copse qu’à tout autre moment et qu’il n’aurait pas pris le virage sans courir large et contacter inévitablement Max”, a écrit Brundle dans sa chronique d’après-course pour Ciel.

“Vraisemblablement, cela sera rendu public et si Red Bull estime avoir de ‘nouvelles preuves’, ils pourraient bien faire appel à la FIA quant à leur degré de faute et de clémence perçu à l’égard de Hamilton.”

En ce qui concerne les protestations de Horner et de son adversaire Mercedes Toto Wolff, et de leurs collègues respectifs, à Masi au sujet de l’incident pendant l’arrêt, Brundle soupçonne que cette nouvelle innovation dans la couverture de diffusion pourrait être revue à l’avenir avec différentes procédures mises en œuvre.

“C’était un peu inconfortable d’entendre les chefs d’équipe et les directeurs d’équipe Red Bull et Mercedes essayer d’influencer la situation en faisant pression sur le directeur de course, mais cela semble être le système de communication en place et que nous diffusons pour la première fois cette saison, », a déclaré Brundle.

“Michael Masi les a dirigés à juste titre vers les stewards, et je peux imaginer une future révision de ce processus.”