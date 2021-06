Les données ne concluent pas que les shorts Bitfinex font baisser le prix du Bitcoin

in

L’une des erreurs les plus courantes commises par les traders lors de l’analyse des marchés de crypto-monnaie est de prendre les données d’offre et de demande des bourses et les volumes échangés à leur valeur nominale. Lors de la réalisation de ce type d’analyse, le trader doit exclure les plates-formes de négociation mentionnées dans divers rapports de « volumes de transactions fictifs », tels que celui publié par Bitwise en mars 2019.

Il n’y a vraiment aucun moyen de savoir si les principales bourses gonflent leurs volumes en accordant un accès spécial et des frais nuls aux teneurs de marché.

Même les bourses elles-mêmes n’ont aucun moyen de savoir si un groupe d’utilisateurs est lié ou s’ils effectuent plusieurs transactions les uns avec les autres pour gonfler les prix ou les volumes. Il y a des centaines, voire des milliers, d’influenceurs qui pompent et téléchargent des salles de discussion, des applications professionnelles, etc.

Par conséquent, tous les échanges ou transactions de blanchiment entre entités liées n’ont pas été générés par des projets d’échange ou de cryptographie avec une fondation ou une équipe marketing.

Comme l’explique Philip Gradwell, économiste en chef chez Chainalysis :

“Si vous voulez investir beaucoup d’argent dans les crypto-monnaies, vous devez augmenter votre confiance qu’il existe réellement de bonnes plateformes de négociation […] S’il s’agit d’un échange et que vous avez de bonnes incitations à déclarer le volume réel, cela peut en fait devenir institutionnel, l’argent entre, mais si vous n’avez pas ces incitations, ils resteront à l’écart.

Les investisseurs spéculent souvent que ces pratiques contraires à l’éthique ne se produisent que sur des bourses situées sur des îles éloignées. Cependant, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a infligé une amende à Coinbase après qu’un employé s’est « auto-inscrit » pour créer l’illusion de volume et de demande de Litecoin (LTC) avant septembre 2018.

Au cas où vous vous poseriez la question, les bourses décentralisées (DEX) ont également été utilisées pour l’activité de « commerce de lavage » car il n’y a pratiquement pas d’obstacles à part les frais de gaz de réseau.

Prix ​​Bitcoin sur Coinbase, USD (à gauche) contre Bitfinex BTC Margin Shorts (à droite). Source : TradingView

Remarquez comment la courte augmentation de la marge de 22 000 Bitcoin sur Bitfinex a commencé lorsque le prix est tombé en dessous de 34 000 $ et est resté stable alors que Bitcoin a continué de baisser.

Les bougies de prix horaires sur Coinbase montrent une tendance descendante qui correspond parfaitement à l’activité à marge courte de Bitfinex. Cependant, il convient de noter que l’expiration des options mensuelles de 2,5 milliards de dollars de Bitcoin s’est produite à 8h00 UTC, environ une heure avant l’action des prix soulignée ci-dessus.

De plus, l’expiration des contrats à terme CME s’est produite à 15 heures UTC, ce qui pourrait impliquer 12,6 000 contrats Bitcoin d’une valeur de 412 millions de dollars. Cependant, il n’y a aucune raison de croire que les échéances des dérivés soient directement liées à l’augmentation de la marge courte de Bitfinex.

Il faut analyser les volumes des échanges spot pour comprendre si Bitfinex a joué un rôle majeur dans la correction des prix du Bitcoin initiée aux premières heures du 25 juin.

Volume global des transactions au comptant de Bitcoin. Source : Coinalyser

Les bougies de volume horaire des quatre derniers jours montrent clairement une augmentation significative de la part de marché de Bitfinex à partir de 9h UTC le 25 juin. Le mouvement a duré sept heures, mais s’est surtout dissipé peu de temps après.

Les traders ont peut-être également été effrayés par un mouvement similaire plus tôt ce mois-ci, lorsque les shorts de marge de Bitfinex ont atteint 25 000 BT C, juste avant que le prix ne commence une baisse d’une semaine à un creux de 28 800 $ le 22 mai. juin.

De tels événements peuvent ou non entraîner une transaction rentable pour les ours, faisant généralement une forte impression sur les commerçants. Après tout, tout le monde n’a pas la marge pour vendre 22 000 Bitcoin, d’une valeur de 726 millions de dollars.

En résumé, il y a une indication claire que le ralentissement du marché a peu à voir avec la maturité des dérivés, car l’augmentation des volumes au comptant de Bitfinex a coïncidé avec l’augmentation des shorts de marge. Cependant, une fois la pression passée, Bitcoin pourrait regagner le support de 32 000 $, ce qui pourrait suffire à motiver les acheteurs.

Les week-ends ont tendance à afficher des volumes plus faibles, il sera donc intéressant de voir à quel point les investisseurs sont prudents face à ce gigantesque vendeur à découvert.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.