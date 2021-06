Les données ne prennent pas en charge la thèse du marché baissier Bitcoin, Crypto et DeFi

Le prix du Bitcoin monte au-dessus de 35 500 $ après avoir défendu la pression à la baisse, mais reste toujours dans une fourchette.

Après la chute de la semaine dernière à environ 28 800 $ et un autre test de 30 150 $, le prix du Bitcoin est supérieur à 35 700 $ mardi. Cependant, pour l’instant, la principale crypto-monnaie continue de s’échanger latéralement dans la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $ malgré un profond retracement et la force suivante des prix.

“Nous voyons le niveau de 30 000 $ sur Bitcoin être assez bien défendu avec un certain nombre de tests à ce niveau au cours du mois dernier”, a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique à l’échange de crypto Luno.

“Nous avons vu beaucoup de pression à la baisse sur les prix défendus, donc cela semble assez haussier à ce stade.”

Cependant, pour Ayyar, il est encore trop tôt pour donner le feu vert car il a déclaré qu’une autre baisse à 30 000 $ pourrait ne pas tenir car nous l’avons testé à plusieurs reprises et “il n’y a pas beaucoup de liquidités là-bas”.

Ayyar considère 24 000 $ à 25 000 $ comme des cibles potentielles après une chute en dessous de 30 000 $.

Fait intéressant, la dernière reprise du prix des Bitcoins dès le week-end, lorsque le chien de garde financier britannique a envoyé un avis à Binance Markets Ltd. (BML), une filiale du principal échange cryptographique Binance, de cesser toute activité réglementée dans le pays. Lundi, comme nous l’avons signalé, Huobi, l’un des plus grands échanges de crypto en Chine, a également interdit aux utilisateurs du pays de négocier des produits dérivés.

Pendant ce temps, Pankaj Balani, PDG de la bourse de dérivés cryptographiques Delta Exchange, a déclaré :

“Nous nous attendons à ce que la consolidation du bitcoin se poursuive au cours des prochaines semaines jusqu’à ce qu’un mouvement décisif ait lieu.”

Selon lui, une détérioration de l’environnement macro mondial en raison de la baisse du rythme de la liquidité mondiale enverrait le prix du BTC en dessous du niveau crucial de 30 000 $ et défierait l’ATH 2017 à 20 000 $.

“D’ici là, le bitcoin est susceptible d’être dans cette fourchette et peut mettre en place un piège à taureaux classique au-dessus de 42 000 $.”

Démystifier la thèse de l’ours

Alors que plusieurs acteurs du marché semblent croire que nous sommes dans un marché baissier. Selon Jeff Dorman, CIO chez Arca, en apprenant la thèse de l’ours des leaders de l’industrie, des fonds et des commerçants, il a trouvé « qu’il n’y a pas beaucoup de substance » là-dedans.

Parlant de l’intention de la Chine de tuer les actifs numériques, Dorman a déclaré que la Chine est un très grand acteur sur le marché, les baisses de prix à court terme étaient justifiées compte tenu du choc subi par le système. Comme on l’a vu avec la radiation du XRP et du BSV, une énorme baisse était attendue, et nous sommes à 6 semaines de cette vente où la plupart des actifs sont déjà en baisse de 40 à 70 %. XRP 14,31% XRP / USD XRPUSD 0,72 $

0,1014,31 % Volume 2,98 b Changement 0,10 $ Ouvert 0,72 $ Circulation 46,15 b Capitalisation boursière 33,21 b 8 s Les données ne prennent pas en charge Bitcoin, Crypto et DeFi Bear Market Thèse 5 j Coréens REKT : Kimchi Premium tout sauf disparaît, les autorités saisissent 47 millions de Crypto from Tax Evaders 1 w Trois semaines consécutives de sorties de bitcoins marquent la plus longue course d’ours depuis février 2018 BSV 22,45% Bitcoin SV / USD BSVUSD 161,08 $

36,162,45% Volume 1,41 b Changement 36,16 $ Ouvert 161,08 $ Circulation 18,77 m Capitalisation boursière 3.02 b 8 s Les données ne prennent pas en charge Bitcoin, Crypto et DeFi Bear Market Thèse 1 mois Tout ce qui a déclenché le crash de Bitcoin, mais seulement 15 % et est déjà activé Son chemin vers le haut 1 mois Ethereum Fork ETC Trading 12% plus élevé sur Coinbase, CAKE évacue plus de 13,5% sur Binance

« Il serait raisonnable de prétendre que nous avons déjà touché le fond. »

Les préoccupations ESG se limitent à Bitcoin, mais la « plus stupide de toutes les craintes » est que Microstrategy soit un vendeur forcé de Bitcoin.

Tout en démystifiant la thèse de l’ours, Dorman a également déclaré qu’une pression réglementaire massive de la part des États-Unis était “dans des années” et que la réduction ne se produira “pas de si tôt”.

L’intérêt des détaillants est sûrement en dehors des ATH, mais il reste très élevé, et compte tenu des fonds actuellement levés sur le marché, l’intérêt institutionnel ne manque sûrement pas, donc l’argent est toujours là.

Quant à la plus grande crainte que les actifs numériques soient réflexifs et que les fondamentaux se détériorent à mesure que les prix baissent, alors que Bitcoin et d’autres cryptos n’ont “pas de fondamentaux”, DeFi, les jeux et le Web 3.0 ont de vrais utilisateurs et des flux de trésorerie, et “les fondamentaux n’ont jamais été plus forte.”

Les mesures d’adoption pourraient être inférieures à l’euphorie de mai, mais d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre, “la croissance est tout simplement phénoménale”.

« Alors que beaucoup appellent à un marché baissier, les données suggèrent simplement le contraire. Reste à voir si cela suffira ou non à attirer de nouveaux acheteurs. »

Bitcoin/USD BTCUSD

35 789,1048$1 574,724,40%

Volume 36,08 b Variation 1 574,72 $ Ouvert 35 789,1048 $ Circulation 18,74 mMarché 670,85 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.