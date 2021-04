“ Les données nous ont aidés à élargir la base d’emprunteurs dans le segment du financement des fournisseurs ”:

Mridula Iyer, Head – Treasury & Trade Solutions (TTS), Citi South Asia

L’utilisation de données et d’analyses a permis à Citi d’élargir sa base d’emprunteurs dans le secteur du financement des fournisseurs en Inde, a déclaré Mridula Iyer, responsable des solutions de trésorerie et de commerce (TTS), Citi Asie du Sud, à Shritama Bose. La création de nouvelles entités faîtières (NUE) devrait contribuer à stimuler l’innovation dans le segment interentreprises (B2B), a-t-elle ajouté. Extraits:

L’écosystème des paiements numériques en Inde a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Bien que nous connaissions les progrès réalisés dans le domaine des paiements aux consommateurs, les entreprises ont-elles été aussi agiles pour adapter leurs systèmes à l’évolution du scénario?

La numérisation est désormais au cœur des stratégies d’entreprise. Cela va au-delà des économies de coûts, sur lesquelles les entreprises se concentraient auparavant, et l’accent est maintenant mis sur l’efficacité de leurs processus de vente et de distribution ainsi que sur la promotion des ventes, y compris la façon dont elles offrent de l’expérience à leurs clients. Les entreprises sont aujourd’hui très ouvertes à tirer parti de technologies comme l’API et à l’utilisation de nouveaux canaux comme UPI, QRs, NACH, etc., afin de numériser leur engagement avec l’ensemble de l’écosystème.

Dans la pandémie, les entreprises qui avaient intégré le numérique dans leurs stratégies de base en ont profité davantage que les entreprises qui commençaient tout juste leur parcours numérique. La propre expérience de Citi est qu’au cours des dernières années, nous avons essayé d’accompagner les entreprises dans toute leur transformation numérique. Pendant la pandémie, il était plus facile pour nos clients d’être opérationnels dès que le verrouillage était en vigueur car ils étaient bien intégrés à la banque et avaient toutes leurs solutions numériques en place. D’après notre expérience, les banques deviennent de plus en plus les conseillers numériques des entreprises dans leur parcours de numérisation.

L’espace des paiements en Inde est devenu un endroit où tout le monde veut une part du gâteau. Au fur et à mesure que les licences pour les NUE sont délivrées, comment voyez-vous le paysage changer? Avez-vous également demandé une licence?

Le NUE est une initiative très intéressante et innovante et nous pouvons dire que l’Inde est aujourd’hui en tête du peloton en termes de solutions numériques, par rapport à certains des marchés développés, qui tentent d’imiter ce que nous avons fait. Malgré cela, il y a de la place pour beaucoup plus d’acteurs et de solutions pour que nous puissions accélérer le rythme de la numérisation. Les NUE apporteront beaucoup plus d’innovation dans le système de paiement. Les données seront une très grande partie de la façon dont ces acteurs construisent leurs produits. Mais même au-delà des données, les NUE auront amplement la possibilité de travailler sur de nouvelles solutions de paiement, en particulier dans le domaine des paiements interentreprises (B2B). Il sera intéressant de voir comment cet espace évolue.

Citi, comme d’autres banques étrangères, a traditionnellement évité de prêter aux très petites entreprises en Inde. Voyez-vous cela changer avec la façon dont les données et les capacités d’analyse évoluent actuellement?

Définitivement oui. Quand je regarde l’exemple de Citi, nous avons des segments d’activité dédiés qui répondent aux besoins bancaires des MPME, des sociétés de partenariat et des sociétés propriétaires et des sociétés à responsabilité limitée. De plus, nous gérons un programme de financement des fournisseurs solide et fructueux. Nous avons également lancé récemment un programme de financement de la distribution. Je pense que les données et les analyses vont jouer un rôle très important dans les décisions de financement. Avec autant de points de données disponibles et les référentiels numériques tels que la facturation électronique, la TPS, etc., les banques ont la possibilité de prendre des décisions de souscription et de les étendre à un large éventail d’entreprises. Les données de paiement disponibles avec nous, par exemple, peuvent aider à accélérer les décisions d’intégration, et nous avons pu étendre ce programme à plus de fournisseurs.

Les grands PSB indiens investissent dans le secteur vertical du financement de la chaîne d’approvisionnement. Cela signifie-t-il que les joueurs plus âgés comme vous doivent faire les choses différemment?

Il y a beaucoup d’opportunités dans l’espace de financement de la chaîne d’approvisionnement, étant donné que, traditionnellement, il y a eu un manque de crédit pour certains segments. Même à l’échelle mondiale, l’activité de financement de la chaîne d’approvisionnement représente une opportunité de 3 billions de dollars et ce que font les banques et les autres acteurs est inférieur à 10%. De même, en Inde, il y a une portée énorme. Citi a introduit de nombreuses innovations dans notre offre de produits et il existe diverses premières sur le marché que nous apportons à nos clients.

Par exemple, nous fournissons une plate-forme numérique de bout en bout pour le financement des fournisseurs, une intégration sans papier transparente avec des informations complètes disponibles en ligne. Donc, la façon dont nous essayons de maintenir notre leadership sur le marché est en apportant plus d’innovation technologique dans notre offre de produits. Un autre moyen consiste à utiliser des partenariats fintech. Nous sommes activement engagés avec les fintechs pour créer des solutions différenciées dans cet espace, en utilisant certaines des nouvelles technologies.

