Les données numériques serviront-elles aux talibans pour localiser des cibles ?

23/08/2021 à 09:42 CEST

SPORT.es

Un document des Nations Unies récemment vu par la BBC dit que les talibans intensifient leur recherche de personnes qui ont travaillé et collaboré avec les forces américaines et l’OTAN. Les gigantesques entrepôts de données biométriques collectées à la fois par l’armée américaine et le gouvernement afghan pourraient, selon certains, constituer un risque pour ceux qui font face à des représailles.

Brian Dooley, conseiller principal du groupe d’activistes Human Rights First, a déclaré au podcast Tech Tent de la BBC que bien que très peu de choses soient définitivement connues, « une hypothèse très fondée dirait que [los talibanes] ont ou sont sur le point de mettre la main sur une énorme quantité de données biométriques“.

Le gouvernement afghan a également utilisé la biométrie. L’Autorité nationale afghane des statistiques et de l’information a traité plus de six millions de demandes pour sa carte d’identité biométrique e-Tazkira, qui comprend des empreintes digitales, des scans d’iris et une photographie. La biométrie, y compris la reconnaissance faciale, aussi a été utilisé pour vérifier l’inscription des électeurs aux élections de 2019.